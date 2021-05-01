1500 TL ödeme yapılacak!

Recep Tayyip Erdoğan’dan 1.500 TL müjdesi! Kabine toplantısı sonrasında yapılan duyuruya göre vatandaşlara 1.500 TL ödeme yapılacak. Tam kapanma sonrası pandemi yardımı başladı.

Kabine toplantısı sonrası alına kararlara göre lokanta, kafe ve kısıtlamada kapalı olan iş yerleri için aylık 1.500 TL destek parası verilecektir.

Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasında, “Nisan ve mayıs aylarında normalleşme ve ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarımızın da prim yüklerini üstlenecek ve ayrıca bunlara kişi başı 1.500 lira nakdi ödeme yapacağız.” İfadelerine yer verilmiştir.

Başvuru işlemi

Her işçi için işletmelere 1.500 TL destek parası verilecektir. Desteğe başvurmak için E-Devlet sisteminden faydalanılmalıdır. Başvurularla ilgili herhangi bir detay ve destekten faydalanacak iş yerlerinin kapsamı henüz açıklanmamıştır.