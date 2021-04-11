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1.500 TL destek verilecek, 282 bin kişi yararlanacak! Meclis’ten geçti!

Madde görüşmeleri sonrasında destek yardımı, TBMM plan ve bütçe komisyonundan geçti. Yeme içme sektöründeki çalışanlar için 1.500 TL destek verilecek. Meclisten geçen karar merak edilmektedir. Bu haberimizde komisyondan geçen kararla ilgili detayları sizler için derledik...

11 Nisan 2021 Pazar 22:51
1.500 TL destek verilecek, 282 bin kişi yararlanacak! Meclis’ten geçti!
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Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, yeme içme sektöründe çalışan 537 bin kişinin olduğunu aktardı. Bunlardan 165 bin kişinin kısa çalışma ödeneğinden yararlandığını söyledi. 90 bin kişinin ise nakdi ücret desteği aldığını belirtti. 282 bin kişi içinde potansiyel olduğunu açıkladı.

Bu 282 bin kişinin de kısa çalışma ödeneği ya da nakdi hizmet alacağı açıklandı. Madde görüşmeleri sırasında sendikalara da söz verildi. TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, düzenlemeye destek verdiklerini ama kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılmasını dile getirdiç Türk-İş temsilcisi Barış İyiaydın da kısa çalışma ödeneğinin uzatılmasını talep etti. Komisyon bu konuyla ilgili bir düzenleme yapmadı. Nakdi ücret desteği ise 1.431 TL’den 1.500 TL’ye çıktı.

Kurumlar vergisi

Kurumlar Vergisi %25 ‘e 2021 yılında çıkmıştı. 17 Mayısıs’a kadar %20 oranında uygulanacağı açıklandı. Bu tarihten sonra % 25 olarak uygulanacağını da dile getirdi.

Ayrıca Tarım Kredi Kooperatifleri, kredilerin de yeniden yapılandırılacağı dile getirildi.

Madde görüşmeleri sırasında,  fesih yasağı sırasında ücretsiz izne çıkarılan işçilerin başka bir iş bulsa bile kıdem tazminatları yanacağından işlere gidemedi aktarıldı. Komisyon başkanı da bu konunun inceleneğini söyledi.




Son Güncelleme: 11.04.2021 22:51
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Anahtar Kelimeler:
TBMM Plan Ve Bütçe Komisyonu1.500 TL Destek
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