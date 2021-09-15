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15 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? Ekonomistlerden altın fiyatlarıyla ilgili önemli açıklama

Ekonomistlerden değişiklik gösteren altın fiyatlarıyla ilgili önemli bir açıklama geldi. Peki 15 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? İşte konuyla ilgili merak edilenler...

15 Eylül 2021 Çarşamba 14:10
15 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? Ekonomistlerden altın fiyatlarıyla ilgili önemli açıklama
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Dolarda yaşanan dalgalanma nedeniyle yatırımcılar 15 Eylül günündeki altın fiyatlarını öğrenmek için ekonomi uzmanlarının altın fiyatlarıyla ilgili yapacağı açıklamalara çevirdi. Bunun yanında altın fiyatlarının ne kadar olduğu da merak edilen konular arasında yer aldı. Peki 15 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu?

15 Eylül Altın Fiyatları Ne Kadar Oldu?

Dolarda yaşanan değişimlerinin ardından yatırımcılar ‘’15 Eylül altın fiyatları ne kadar?’’ sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte 15 Eylül altın fiyatları:

Gram Altın

Alış Fiyatı: 489,87

Satış Fiyatı: 489,67

22 Ayar Bilezik

Alış Fiyatı: 441,43

Satış Fiyatı: 458,50

Cumhuriyet Altını

Alış Fiyatı: 3.227

Satış Fiyatı: 3.276

Yarım Altın

Alış Fiyatı: 1.590

Satış Fiyatı: 1.614

Çeyrek Altın

Alış Fiyatı: 795

Satış Fiyatı: 807

Tam Altın

Alış Fiyatı: 3.115.34

Satış Fiyatı: 3.767.40

Ekonomistlerden Altın Fiyatlarıyla İlgili Önemli Açıklama

Ekonomistlerden yükseliş eğilimine geçen altın fiyatlarıyla ilgili önemli bir açıklama geldi. Eylül ayının düğün ayı olması sebebiyle altın fiyatlarında yükselme olduğunu söyleyen uzmanlar, bu yükselişin eylül ayının sonuna kadar yükseleceğini ifade etti.

 


Son Güncelleme: 15.09.2021 14:10
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