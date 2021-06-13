1325 yardım parası başvuruları başladı!

Pandemi sürecinde işinde olan vatandaşlar devlet tarafından verilen yardımlarla yeniden iş sahibi olabiliyorlar. Aynı zamanda bu zorlu süreçte sigortalı ya da sigortasız olan herkese devlet tarafından destek sağlanmaktadır. Devlet, para yardımı ve gıda yardımlarını geri ödemesiz bir şekilde vatandaşlara sunuyor.

Devlet tarafından pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen yardımlara şimdi de 1325 TL nakit para yardımı eklendi. 1325 TL nakit para yardımından faydalanmak için ikamet ettiğiniz bölgenin SGK kurumuna giderek başvuruda bulunmanız yeterli olacaktır.