İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Uzay programına katılacak Türk astronotlarda aranılan özellikler!
Son Dakika
Uzay programına katılacak Türk astronotlarda...
Çift maskenin virüse karşı daha korunaklı olduğu ortaya çıktı
Çift maskenin virüse karşı daha...
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine satış yasağı geliyor!
Son Dakika
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine...
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Denizli'de kent müzesi kuruluyor

13 Şubat 2021 Cumartesi evde bakım maaşı yatan iller belli oldu mu? Şubat 2021 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste

Gündemi bir süredir meşgul eden evde bakım maaşı yatan iller belli oldu mu? evde bakım maaşı yatan iller güncel liste haberinin sıcak ayrıntıları basına aktarılmaya devam ederken, biz de 13 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlanan haberimizde güncel gelişmeleri paylaştık! Hemen 13.02.2021li haberimizden evde bakım maaşı yatan iller belli oldu mu? hakkında en yeni ayrıntıları edinebilirsiniz.

13 Şubat 2021 Cumartesi 00:03
13 Şubat 2021 Cumartesi evde bakım maaşı yatan iller belli oldu mu? Şubat 2021 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste
Takip Et:

Yaşlı, hasta, bakıma muhtaç, engelli insanların bakımına destek olmak için devlet tarafından her ay yardım fiyatı verilmektedir. Ülkemizde birçok vatandaşımız bu destekten yararlanmaktadır. Şubat ayında hangi illerde ücretlerin yatırılıp yatırılmadığı merak edilmektedir.

 13 Şubat 2021 Evde Bakım Aylığı Yatan İller

13 Şubat 2021 Cumartesi günü itibariyle ülkemizde evde bakım maaşı yatırılan iller henüz belli olmamıştır. Belli olduğu zaman haberimizde aktaracağız.

13 Şubat 2021 Cumartesi günü itibariyle ödeme yapılan şehirler güncel listesi

1- Tokat 2- ... 3- ...
4 5 6


E-devlet sisteminden giriş yaparak sorgulama yapabilirsiniz. Sistemden 'Engelli evde bakım ödeme bilgileri sorgulama' arama yapılarak bilgiye ulaşmış olursunuz.

E-devlet Evde Bakım Parası Sorgulama

Başka bir yoldan da bilgiye sahip olabilirsiniz. BAKIYE yaz 4747' ye gönder ve Ziraat Bankası size SMS ile bilgilendirme yapacaktır.

2021 yılı evde bakım ücreti

2020 Ocak ayından itibaren aylık 1.460 TL iken Temmuz ayında yapılan zam ile 1.544 TL olmuştur. 2021 yılı ilk altı ayı için evde bakım maaşı 1657,86 TL oldu.1 Ocak 2021 – 30 Haziran 2021 döneminde geçerli olmak üzere evde bakım aylıkları 1658,19 TL olmuştur. Şubat, Mart, Nisan, Mayısıs, Haziran ve Temmuz aylarında bakım maaşları hesaplarınıza 1657,86 TL olarak yatacak.

01 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 tarihlerinde geçerli olmak üzere evde bakım aylıkları için hanede kişi başına düşen aylık gelir sınırı 1705,06 TL olmuştur.

2021 Şubat ayı evde bakım ücreti alma gereklilikleri

  • Bakıma muhtaç olması gerekir.
  • Ağır engelli olduğuna dair sağlık raporu
  • Aylık net gelir 2/3'ünden fazla olmamalıdır.

2021 Şubat ayı evde bakım ücreti alması için gereken evraklar

  • Ağır engelli onaylı sağlık raporunun fotokopisi
  • Engelli kişinin ve bakacak olan kişinin kimlik fotokopisi
  • Engelli kişinin 2 adet vesikalık fotoğrafı
  • Engelli kişinin eğitim durumunu belirten belge
  • Muhtarlıktan alınana haneye ait kimlik bildirim fonu
  • Gelir durumu beyan belgesi, emekli ya da çalışan kişilerin maaş bordroları
  • Engelli kişinin annesi, babası boşanmış ise boşnma kararına ait belgenin fotokopisi
  • Engelli kişinin vasisis varsa, vasi atanmasına karşı mahkemenin kararı
  • Engelli kişinin veya ilesinin varsa tapu veya ruhsat fotokopileri

Evde bakım ücretinden kimler faydalanabilirler?

Evde bakım aylığından faydanılacak kişinin, engelli vatandaş ile arasında kan bağı bulunması gerekir. Kan bağı olmayan kişilerin mahkemeye başvurarak mahkeme tarafından bakıcıya maaş vermektedir. Bakacak olan kişinin engelli vatandaş ile aynı evde oturmaları gerekmektedir. 24 saat içindeki engelli kişinin ihtiyaçlarını gidermesi gerekmektedir. Bir bakıcı en az 2 engelli vatandaşa bakabilir.

Sağlık raporu yenilenmesi

Evde bakım ücretlerinin kesilmemesi için 1-2 senelik verilen sağlık raporlarını yenilemeleri gerekir. Bitiş tarihinden itibaren geçerli olması için yenilenmesi lazım. Fotokopilerinde Aile Sosyal Politikalar İl ya da İlçe Müdürlüğüne verilmelidir.



Son Güncelleme: 13.02.2021 00:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
8 EkimBakım Maaşı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kripto paralar G7'nin gündeminde
Kripto paralar G7'nin gündeminde
Sayısal loto sonuçları açıklandı! Kazandıran şanslı numaralar
Sayısal loto sonuçları açıklandı! Kazandıran şanslı numaralar
Sürücüsüz otobüsün ilk yolcusu Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu!
Sürücüsüz otobüsün ilk yolcusu Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu!
Konut Kredi transferi nasıl yapılır? 2021 Konut kredisi transferi yapan bankalar
Konut Kredi transferi nasıl yapılır? 2021 Konut kredisi transferi yapan bankalar
KOSGEB Yüzde 60 ve 70 oranında destek yapan bölgeler
KOSGEB Yüzde 60 ve 70 oranında destek yapan bölgeler
İşyeri büyütme desteği nedir? 2021 KOSGEB işyeri büyütme kredisi nasıl alınır?
İşyeri büyütme desteği nedir? 2021 KOSGEB işyeri büyütme kredisi nasıl alınır?

Popüler Haberler

Altın ne kadar oldu? 13 Şubat 2021 Cumartesi Güncel altın fiyatları 13 Şubat 2021 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 13 Şubat 2021 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
BİM 13 Şubat 2021 Cumartesi aktüel ürünler broşürü hangi gün indirimde?
Güncel gümüş fiyatları 13 Şubat 2021 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
13 Şubat 2021 Cumartesi evde bakım maaşı yatan iller belli oldu mu? Şubat 2021 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 13 Şubat 2021 Cumartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA Tv ders tekrarı saati 13 Şubat 2021 Cumartesi
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 13 Şubat 2021 Cumartesi
Bankaların güncel kredi faiz oranları 13 Şubat 2021 Cumartesi
Nöbetçi Noter 14 Şubat 2021 Pazar açık noterler listesi - 14 Şubat 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Kredi notu ne zaman güncellenir? Hangi aralıklarda yükselir veya düşer?
Tarım Kredi Kooperatiflerinde 2020 yılında küçükbaş hayvan yemleri ne kadara satılmaktadır?
2020-2021 Üniversitelerin Uzaktan ve İkinci Öğrenim yılı katkı payı ödemeleri ne kadar?
Grand Theft Auto (GTA) film konusu ve vizyon tarihi
Çocuk bakıcısı nasıl olunur? Bebek bakıcısı olma şartları nedir? Maaşları ne kadardır?
Emlak vergisinden muafiyet şartları ve geri ödeme alma işlemleri
TRT 1 canlı yayın akışı 13 Şubat 2021 Cumartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Rüyada köpek sevmek görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada köpek sevmek görmek rüyasının tabiri
TV8 canlı yayın akışı 13 Şubat 2021 Cumartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Yüzleşme başvuru şartları ve whatsapp iletişim hattı
Burç tarihleri değişiyor mu? NASA'dan burç tarihleri için açıklama!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.