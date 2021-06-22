120 bin TL altında alınacak en uygun araba modelleri

Araba modellerindeki fiyatlar gün geçtikçe artış göstermeye devam ediyor. Araba almayı düşünenler uygun fiyatlı arabaları araştırıyorlar. Bizde bu yazımızda sizler için 120 bin TL altındaki araba modellerini ve fiyatlarını listeledik. İşte araba modelleri ve fiyatları…

120 bin TL altındaki araba modelleri ve fiyatları

2013 model Renault Clio 1.5 Dizel: 96.500 TL

2013 model Punto Dizel: 77 Bin TL

2013 model Fiat Linea 1.3 Multijet: 66 Bin TL

2010 model Hyundai Accent Era 1.5 CRDi-VGT: 71 Bin TL

2012 model Opel Astra 1.6 Essentia: 99 Bin TL

2012 model Chevrolet Aveo 1.3 DLT: 88 Bin TL

2016 model Citroen C-Elysee 1.6 Hdi Attraction: 90 Bin TL

2014 model Volkswagen Polo 1.2 TDI Trendline: 95 Bin TL

2013 model Seat İbiza: 110 Bin TL

2013 model Enjoy Paket Corsa: 100 Bin TL

2008 model Volkswagen Golf Goal: 105 Bin TL

2011 model 2011 Seat Leon: 105 Bin TL