120 ay vadeli kentsel dönüşüm kredisi nasıl alınır?

Hükümetin evlerini kentsel dönüşüm ile değiştirmek isteyen vatandaşlara yaptığı destekler devam ediyor. Takvim’in haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile yürürlüğe giren kanun kapsamında kentsel dönüşüm için hak sahipleri tarafından bankalardan alınabilecek kredi miktarlarının üst limitleri yükseldi.

Riskli yapıya sahip olan binaların yıkılıp yerlerine yeni binaların inşa edilmesi olan kentsel dönüşüm için bankalar kredi ürünleri hazırlıyor ve kredi başvurusu yapmak isteyen müşterilere de özel krediler veriyor.

Kentsel dönüşüm kredisi veren bankalar

Birçok vatandaş evlerinin kentsel dönüşüme girmesi sonrasında hangi bankalardan kredi alabileceklerini araştırı oldu. Kentsel dönüşüm kapsamında depreme dayanıksız, yıkılma riski yüksek evi olanlar evlerini yenilemek amacı ile bankaların kredilerini araştırıyor. Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayınlanması ile yürürlüğe giren Kentsel Dönüşüm Yasası doğrultusunda, Çevre ve Şehircilik bakanlığı ile anlaşmalı olan bankaların istediği şartları yerine getirenler tüketiciye sunulan konut kredilerinden yararlanarak devletten kentsel dönüşüm yardımı alabilecekler.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile anlaşmalı kredi veren bankalar;

*Türkiye İş Bankası

* Denizbank,

* Akbank,

* Halkbank,

* Türkiye Finans Bankası,

* Türkiye Vakıflar Bankası,

* Yapı Kredi Bankası,

* TEB,

* Garanti Bankası,

* Şekerbank,

* Kuveyt Türk,

* Ziraat Bankası,

* QNB Finansbank,

* ING Bank.

* Emlak Katılım Bankası

Verilen bu krediler %1,15 faiz oranı ve %0,33 devlet destek oranı ile totalde %1,48 faiz oranı ve 120 ay vade seçenekleri ile kullanılabilecek. Bunun yanı sıra tahsis ücreti de istenmiyor.

Kentsel Dönüşüm Kredisinden yararlanabilecek kişiler aşağıdaki gibidir;

Konutlarını tekrardan inşa etmek isteyen hak sahipleri,

Riskli yapılarda minimum 1 yıl oturan kiracı ya da sınırlı aynı hak sahipleri,

Konutu veya konutları riskli olarak belirlenen ve yeni konut almak isteyen hak sahipleri.

QNB Bankası kentsel dönüşüm kredisi

Bu bankadan kredi almak isteyenler en fazla 24 ay kredi faizi ödeme fırsatı yakalıyor. Bunun yanış ıra 120 aya varan vade seçenekleri ile uygun faiz oranları müşterileri bekliyor.

Garanti Bankası kentsel dönüşüm kredisi

Garanti Bankası’nın bu kredi ile alakalı açıklamaları aşağıdaki gibi;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca verilen konut kredileri için faiz destekleri yıllık %4 iken aylık %0,33, en fazla 120 ay, işyerleri için ise yıllık %3 aylık ise %0,25 olacak şekilde en fazla 84 ay vadeli olarak belirlenmiştir.

Eğer ki kat malikleri kentsel dönüşüm için verilen kira yardımlarından faydalanırlarsa kredi faiz desteğinden faydalanamazlar. Dolayısıyla ya faiz desteğini seçecekler ya da kira desteğini.

Tek başına konut almak isteyen kiracı hak sahipleri istedikleri bankadan kredi alabilirler. Bunun yanı sıra birbirinden farklı kat maliki hak sahiplerinin olduğu apartmanda oturan kat maliki hak sahipleri ortak şekilde riskli yapıyı yıkarak yerine yeni bir bina yaptıracaksa aynı bankadan kredi almaları gerekecek.

Hak sahipleri tarafından kredi taksir ödemesi yapılmadığı takdirde ödeme yapılmayan krediler için bakanlığın karşılayacağı faiz desteği ödemeleri gecikmeler bitene kadar duracak.

Birden fazla konutu veya işyeri olanlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile anlaşmalı bankalardan bağımsız bölüm başına maksimum 125 bin TL kredi desteği alırken totalde 625 bin TL olarak belirlenen limiti geçemeyecekler.

Şekerbank kentsel dönüşüm kredisi

Bu bankada konut kredilerinde yıllık %4, işyeri kredilerinde yıllık %3 düşük faiz oranları uygulanmaktadır. Bunun yanı sıra enerjiyi verimli kullanan binalara özel olarak yeni konutun "Enerji Kimlik Belgesi"nde yazan enerji sınıfı B olduğu takdirde yıllık yüzde 4,5; A sınıf olduğu takdirde ise yıllık yüzde 5 faiz desteği uygulanmaktadır. İşyeri kredilerinde ise Enerji Kimlik Belgesi'nde yazan enerji sınıfı B olduğu takdirde yıllık yüzde 3,5; A sınıfı olduğu takdirde ise yıllık yüzde 4 faiz desteği uygulanmaktadır.

Akbank kentsel dönüşüm kredisi

Bu bankadan kredi almak isteyen hak sahipleri öncelikle binanın risk tespiti için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kuruluşlara başvurmalıdır.

Hak sahibinin yetkili kuruluştan aldığı “Riskli Yapı Tespit Raporu” ile riskli olduğu belirlenen binalarda 2 veya 3 oy çoğunluğu ile dönüşüm kararı alınır.

Hak sahipleri tarafından müteahhit olacak firma seçilir. Daha sonra firma ile yapım sözleşmesi yapılır. Ardından hak sahibi Akbank’a kentsel dönüşüm kredisi için başvuru yapar.

Denizbank kentsel dönüşüm kredisi

Denizbank’ın yaptığı kredi açıklamasına göre;

24 aya varan ana para ödemesiz dönem,

Devlet katkısı ile %1,25’ten başlayan faiz oranı seçeneği,

Tüm DenizBank Şubelerinde, 0 850 222 36 34 DenizMortgage iletişim merkezinde ve intenet sitesi üzerinden Ücretsiz kentsel dönüşüm danışmanlık hizmeti,

Deniz Bank’ın anlaşmalı firmalarından müşteriye özel indirimleri ile Riskli Yapı Tespit Raporu alma şansı.

Emlak Katılım Bankası’ndan kentsel dönüşüm için yeni finansman modelleri

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yaptığı bir açıklamada şu sözler kaydedildi:

"Emlak Katılım Bankamızla kentsel dönüşüme yeni bir basamak daha ekliyoruz. Bu kapsamda üç ana finansman çözümü geliştirdik. Güçlendirme, Yerinde Dönüşüm ve Alansal Dönüşüm... İlk önce vatandaşlarımız ile müteahhit firma arasında sözleşme imzalanacak, güçlendirme veya yapım için ruhsat başvurusu yapılacak.

Sonraki süreçte Emlak Katılım Bankamız, müteahhit ile inşaatın teknik verilerini ve vatandaş-müteahhit arasında imzalanan sözleşmeyi değerlendirecek. Uygun projeler için bankamız ile müteahhit arasında iş bitirme protokolü imzalayacak. Vatandaşımızın kullandığı finansmanlar, iş bitirme garantisi anlaşması kapsamında, inşaatın ilerleme seviyesine göre müteahhit firmaya aktarılacak. Emlak Katılım Bankamız, vatandaşlar ile müteahhit firmalar arasında imzalanacak sözleşmelerin içerisinde bir garantör rolü üstlenecek. Kentsel dönüşüm kredileri burada kontrollü kullandırılacağı için, işin tamamlanması da garanti altına alınmış olacak. Vatandaşımız oturduğu binanın dönüşüm sürecini, başından sonuna kadar güven içerisinde, mağduriyet yaşamadan gerçekleştirebilecek"

Kentsel dönüşüm kredisi almak için ne yapılmalı?

Bu krediden faydalanmak isteyenler binanın riskli yapı olduğu belirlendikten sonra 1 yıl içinde bankalara başvuru yapması gerekmektedir. Başvurudan sonra banka başvuruyu kabul eder ve krediyi onaylar. Daha sonra kredi başvurusu onaylanan kişinin bilgileri banka tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderir ve faiz desteği için onay ister. Bakanlığın gönderdiği onaydan sonra kredi kullanılabilir.