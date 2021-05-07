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120 Ay vadeli 100 BİN TL İş Bank konut kredisi taksit ve geri ödeme planı 7 Mayıs 2021

Sıcak haber olarak gündeme gelen 120 Ay vadeli 100 BİN TL İş Bank konut kredisi taksit ve geri ödeme planı haberinin merak edilen yeni ayrıntılarını öğrenmek istiyorsanız hemen şimdi 7 Mayıs 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

07 Mayıs 2021 Cuma 17:31
120 Ay vadeli 100 BİN TL İş Bank konut kredisi taksit ve geri ödeme planı 7 Mayıs 2021
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Türkiye İş Bankası, Covid-19 pandemisinden dolayı durma noktasına gelen konut sektörünü canlandırmak için cazip fırsatlar sunuyor. Türkiye İş Bankası konut alacak vatandaşlarımızın işini kolaylaştırmak için esnek ödeme koşullarıyla 120 ay vadeli 100.000 TL ev kredisi veriyor.

İş Bankası, konut kredisi alacak olan vatandaşlarımızın işini kolaylaştırmak için çeşitli kampanyalar sunmaya başladı. 100.000 TL konut kredisi imkanı sağlayan İş Bankası, bu paranın ödenmesini de kolay bir hale getiriyor.

İş Bankası Konut Kredisi 100.000 TL

Türkiye İş Bankası, kendi müşterilerine kolay konut kredisi alma imkanı sunmaktadır. 100.000 TL kadar konut kredisi imkanı sunan İş Bankası,  bu kredinin vadesini 120 aya kadar çıkarmaktadır. Ayrıca ödemelerde de 1, 2 ve 3 aylık erteleme gibi bir imkan da tanınıyor.

İş Bankası, sıfır ve ikinci el konutlarda %0.87’lik bir faiz oranı gibi uygun bir faiz oranı belirledi.

Kredi hesaplama tablosu için şu adresten faydalanabilirsiniz; https://www.isbank.com.tr/kredi-hesaplama#Taksit_ihtiyac

 

 

 

 



Son Güncelleme: 07.05.2021 17:31
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