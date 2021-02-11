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120 Ay vadeli 100 BİN TL İş Bank konut kredisi taksit ve geri ödeme planı 11 Şubat 2021

Basın bülteninin ilk sıralarında bir süre yer alan ve birçok kişinin merak ettiği 120 Ay vadeli 100 BİN TL İş Bank konut kredisi taksit ve geri ödeme planı ile ilgili güncel ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Siz de 120 Ay vadeli 100 BİN TL İş Bank konut kredisi taksit ve geri ödeme planı hakkında tüm yeni gelişmeleri 11 Şubat 2021 Perşembe tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

11 Şubat 2021 Perşembe 03:47
120 Ay vadeli 100 BİN TL İş Bank konut kredisi taksit ve geri ödeme planı 11 Şubat 2021
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Türkiye İş Bankası, Covid-19 pandemisinden dolayı durma noktasına gelen konut sektörünü canlandırmak için cazip fırsatlar sunuyor. Türkiye İş Bankası konut alacak vatandaşlarımızın işini kolaylaştırmak için esnek ödeme koşullarıyla 120 ay vadeli 100.000 TL ev kredisi veriyor.

İş Bankası, konut kredisi alacak olan vatandaşlarımızın işini kolaylaştırmak için çeşitli kampanyalar sunmaya başladı. 100.000 TL konut kredisi imkanı sağlayan İş Bankası, bu paranın ödenmesini de kolay bir hale getiriyor.

İş Bankası Konut Kredisi 100.000 TL

Türkiye İş Bankası, kendi müşterilerine kolay konut kredisi alma imkanı sunmaktadır. 100.000 TL kadar konut kredisi imkanı sunan İş Bankası,  bu kredinin vadesini 120 aya kadar çıkarmaktadır. Ayrıca ödemelerde de 1, 2 ve 3 aylık erteleme gibi bir imkan da tanınıyor.

İş Bankası, sıfır ve ikinci el konutlarda %0.87’lık bir faiz oranı gibi uygun bir faiz oranı belirledi. Buna göre aşağıda maliyet tablosunu sizler için araştırdık;

 

208.689 TL

Geri Ödenecek Toplam Tutar

100.000,00 TL

Kredi Tutarı

120 ay

Kredi Vadesi

1.725 TL

 

Taksit Tutarı

%1,40

Faiz Oranı


Son Güncelleme: 11.02.2021 03:47
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