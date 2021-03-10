İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19 test cihaz geliştirildi
Son Dakika
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19...
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik yayımlandı! İşte yönetmelik şartları..
Son Dakika
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik...
Almanya’da iki milletvekili istifa etti
Almanya’da iki milletvekili istifa etti
EPDK'dan milyonlarca araç sahibine ucuz akaryakıt önerisi!
Son Dakika
EPDK'dan milyonlarca araç sahibine ucuz...

120 Ay vadeli 100 BİN TL İş Bank konut kredisi taksit ve geri ödeme planı 10 Mart 2021

Gündemin kritik başlıklarından birisi olan 120 Ay vadeli 100 BİN TL İş Bank konut kredisi taksit ve geri ödeme planı haberi ile ilgili yeni gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Siz de hemen 10.03.2021 tarihli haberimizi okuyarak haberle ilgili en yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

10 Mart 2021 Çarşamba 15:59
120 Ay vadeli 100 BİN TL İş Bank konut kredisi taksit ve geri ödeme planı 10 Mart 2021
Takip Et:

Türkiye İş Bankası, Covid-19 pandemisinden dolayı durma noktasına gelen konut sektörünü canlandırmak için cazip fırsatlar sunuyor. Türkiye İş Bankası konut alacak vatandaşlarımızın işini kolaylaştırmak için esnek ödeme koşullarıyla 120 ay vadeli 100.000 TL ev kredisi veriyor.

İş Bankası, konut kredisi alacak olan vatandaşlarımızın işini kolaylaştırmak için çeşitli kampanyalar sunmaya başladı. 100.000 TL konut kredisi imkanı sağlayan İş Bankası, bu paranın ödenmesini de kolay bir hale getiriyor.

İş Bankası Konut Kredisi 100.000 TL

Türkiye İş Bankası, kendi müşterilerine kolay konut kredisi alma imkanı sunmaktadır. 100.000 TL kadar konut kredisi imkanı sunan İş Bankası,  bu kredinin vadesini 120 aya kadar çıkarmaktadır. Ayrıca ödemelerde de 1, 2 ve 3 aylık erteleme gibi bir imkan da tanınıyor.

İş Bankası, sıfır ve ikinci el konutlarda %1.40’lık bir faiz oranı gibi uygun bir faiz oranı belirledi.

Kredi hesaplama tablosu için şu adresten faydalanabilirsiniz; https://www.isbank.com.tr/kredi-hesaplama#Taksit_ihtiyac

 
 

 

 

 


Son Güncelleme: 10.03.2021 15:59
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Spotify çalma listesi ile para nasıl kazanılır?
Spotify çalma listesi ile para nasıl kazanılır?
Gittigidiyor mağaza açma şartları ve Gittigidiyor 2021 komisyon oranları
Gittigidiyor mağaza açma şartları ve Gittigidiyor 2021 komisyon oranları
eBay mağaza açma şartları ve eBay 2021 komisyon oranları
eBay mağaza açma şartları ve eBay 2021 komisyon oranları
Halk Bank internetten kredi başvurusu nasıl yapılır? Halk Bank kredi başvuru yöntemleri
Halk Bank internetten kredi başvurusu nasıl yapılır? Halk Bank kredi başvuru yöntemleri
Ziraat Bankası internetten kredi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bankası kredi başvuru yöntemleri
Ziraat Bankası internetten kredi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bankası kredi başvuru yöntemleri
İŞKUR İş'te Anne Projesi nedir, kimler faydalanabilir? İşte Anne Projesi ile annelere günlük 110 TL ödeme
İŞKUR İş'te Anne Projesi nedir, kimler faydalanabilir? İşte Anne Projesi ile annelere günlük 110 TL ödeme

Popüler Haberler

120 Ay vadeli 100 BİN TL İş Bank konut kredisi taksit ve geri ödeme planı 10 Mart 2021
Esnafa KOSGEB destek kredisi veren bankalar ve kredi şartları Mart 2021
Devlet tarafından engellilere yapılan maddi yardımlar nelerdir? Engelli vatandaşlar için maddi yardımlar ve başvuru şartları
Subay nasıl olunur? Subay olmak için kadın ve erkeklerde aranan şartlar nelerdir?
10.000 TL yaz tatili kredisi faiz oranları güncellendi! Garanti BBVA ile tatil kredisi faiz oranları ve şartları
Apple iphone'un garanti süresi nasıl öğrenilir?
Miraç gecesi, Miraç kandili namazı nasıl kılınır?
Vakıfbank emekli promosyonu ne kadar? 2021 Vakıfbank emekli promosyon şartları
PSG Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak?
Acil destek ihtiyaç kredisi nedir? 2021 acil destek kredisi veren bankalar
KYK Kredi borcu sorgulaması nasıl yapılır? Toplam Kyk kredi borcu sorgulama işlemleri
2021 MSÜ başvuruları ne zaman bitiyor?
Güvercin dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı
Eşkıya Hamdi Baba kimdir? Gerçek adı nedir? Muhammed Cangören hakkında bilgiler
Sevgili ile izlenebilecek İMBD puanına göre en iyi 20 aşk filmi önerisi
Ek Hesap Nedir? ek hesap nedir Hesabı ile ilgili sıkça sorulan sorular ve faiz oranları 10 Mart 2021 Çarşamba
Spor ayakkabı seçerken dikkat edilmesi gereken noktalar
Özür abdesti nedir, nasıl alınır? Parmağım kesildi nasıl abdest almam gerekir?
Güz Masalı dizisi konusu nedir? Kanal 7 Güz Masalı dizisi kaç bölüm sürecek?
Türk Telekom 10 GB bedava internet kampanyası şartları nelerdir, nasıl alınır?
Diş ipi kullanma etkileri nelerdir? Diş ipi faydaları ve kullanım şekli

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.