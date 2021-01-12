12 Ocak Bitcoin, Ethereum ve XRP kaç TL oldu?

Bitcoin, Ethereum ve XRP durumları yakından takip edilemeye başlandı. Kripto para piyasasının en yüksek hacimli birimi olan Bitcoin, hafta sonunda 42 bin dolara yükseldi fakat sonra %20’lik bir değer kaybı yaşadı. Ethereum’daki günlül düşüş yüzdesi ise 23 olarak tespit edildi.

Kripto para piyasasında toplam hacim 160 milyar dolarlık düşüşle,946,97 milyar dolara geriledi.

KAÇ TL OLDULAR?

BTC- 35.300 dolar yani 263.000 TL oldu.

ETH- 1024 dolar oldu.

XPR- 0.29 dolar yani 2.16 TL oldu.

BİTCOİN NEDİR?

Uçtan uca elektronik ödeme olan Bitcoin, Satoshi Nakamato isimli kişi sayesinde merkezileştirilmiş ve her türlü müdahaleye karşı korumalı kripto para birimi olarak ortaya çıkmıştır.

2009 yılında halka açık ağ olarak kullanılmaya başlanmıştır. Başarı kaydeden ilk kripto para olarak 1. nesil blockhchain ismini almıştır.

Günümüz finansal düzenine karşı oldukça başarı kaydetmiştir. Yapılan işlemler takip edilebilmektedir fakat işlemin kim tarafından yapıldığı bulunamamaktadır. Bitcoin ağından yapılan işlemler geri döndürülemez ve değiştirilemez.

Bu yükselişten sonra ortaya birden fazla kripto para birimleri çıkmıştır. Bu birimlere ise altenative ( alt) coin denmektedir.

Üretilebilecek en fazla Bitcoin miktarı 21 milyon adet olarak belirlenmiştir. Blok üretim süresi ise yaklaşık 10 dakikadır. Bitcoin adresleri kullanıcıların bu ağdaki kimlikleridir. İşlemi yapan kişiyle ilişkilendirilmezler.

ETHEREUM NEDİR?

Açık kaynak,kamuya açık, blockchain tabanlı akıllı sözleşmeye sahip dağıtık hesaplama platformudur. Her hangi bir merkezi bulunmamaktadır. Kamuya açık ağ düğümü kullanarak komutları çalıştırabilen Ethereum(Virtual Machine) Sanal Makinesi adındaki makineyi sağlar.

Ether adı verilen kripto para birimini de sizlere sunar. Hesaplar arasında transfer işlemi sağlanabilir ve hesaplamalar için katılımcı düğümü tazmin eder.

Ethereum, açık kaynak kodlu, kamuya açık, blok tabanlı, dağıtılmış bilgi işlem ağıdır. Ethereum Sanal Makinesi ile işlem görmektedir.

GAS ismindeki mekanizma ise, spamı azaltmak ve kaynakları ağ üzerinde tahsis etmek için kullanılır.

AVANTAJLARI NELER?

Girilen herhangi bir veri değiştirilemez. Yolsuzluğa karşı oldukça güçlü bir yapısı vardır. Hile veya siber saldırılara karşı oldukça korumalıdır. Uygulamalar bozulmaz veya kapatılamaz.

NASIL SATIN ALINIR?

Alabilmek için önce Bitcoin borsalarından birine kaydolmanız gerekmektedir. Bitcoin alıp, madenciliğe başladıktan sonra, Ethereum borsasına da kaydolmalısınız. Elde ettiğiniz Bitcoinleri, kayıt olduğunuz dijital para borsalarına transfer ettikten sonra, Ethereum alabilirsiniz. Satış yapmak istediğiniz zaman ise, Ethereum’u Bitcoin’e çevirip, istediğiniz ulusal para birimine dönüştürüp, banka hesabınıza gönderebilirsiniz.

RIPPLE NEDİR?

2012 yılında kurulmuştur. Ödeme ağı sistemi ve kripto para birimidir. Merkezidir.

Amaç, para ve varlık transferlerinin hızlı,güvenilir ve ucuz bir şekilde, blockchain üzerinden gerçekleşmesidir. Ceo’su Brad Garlinghouse’tur. Kurumsal bir merkeze sahip olması, bankalar ve şirketler tarafından tercih edilmesini sağlamıştır.

AVANTAJLARI NELERDİR?

Çok ucuz ve kısa zamanda uluslararası gönderim sunmaktadır. Erişilmesi fazlasıyla kolaydır. Merkezi bir yapıya sahip olması en önemli özelliğidir. Şirketler ve bankalar ile olan anlaşmaları sayesinde değeri oldukça artmaktadır.

RIPPLE MADENCİLİĞİ

Madenciliği veya üretimi yoktur. Dolaşımdaki bütün değerleri şirket üretmektedir. 100 milyar üretilmiş olsa da piyasa da sadece 40 milyar tane vardır. Belirli zamanlarda piyasaya sürülmektedir.

RIPPLE VE BITCOIN FARKLARI NELERDİR?

Bitcoin herhangi bir merkeze sahip değildir fakat Rıpple belli bir merkeze sahiptir.

Bitcoin transferlerinde saniyede 4 işlem yapılabilmektedir fakat Rıpple’da saniyede 1500 işlem olanağı vardır.

Rıpple, transfer işlemleri ücreti olarak Bitcoin’den daha az miktar talep etmektedir.