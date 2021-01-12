İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı oldu
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı...
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan Uygun gözaltına alındı
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan...
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan Karacan Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan...
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal kullanın
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal...

12 Ocak Bitcoin, Ethereum ve XRP kaç TL oldu?

Kripto para birimlerinin değerleri düşüşe mi geçti? Bitcoin,Ethereum ve XRP durumları, ilgilenen kişiler için merak uyandırdı. Peki son durum ne ? Tüm detaylar haberimizde..

12 Ocak 2021 Salı 00:43
12 Ocak Bitcoin, Ethereum ve XRP kaç TL oldu?
Takip Et:

Bitcoin, Ethereum ve XRP durumları yakından takip edilemeye başlandı. Kripto para piyasasının en yüksek hacimli birimi olan Bitcoin, hafta sonunda 42 bin dolara yükseldi fakat sonra %20’lik bir değer kaybı yaşadı. Ethereum’daki günlül düşüş yüzdesi ise 23 olarak tespit edildi. 

Kripto para piyasasında toplam hacim 160 milyar dolarlık düşüşle,946,97 milyar dolara geriledi. 

KAÇ TL OLDULAR?

BTC- 35.300 dolar yani 263.000 TL oldu. 

ETH- 1024 dolar oldu. 

XPR- 0.29 dolar yani 2.16 TL oldu. 

BİTCOİN NEDİR? 

Uçtan uca elektronik ödeme olan Bitcoin, Satoshi Nakamato isimli kişi sayesinde merkezileştirilmiş ve her türlü müdahaleye karşı korumalı kripto para birimi olarak ortaya çıkmıştır. 

2009 yılında halka açık ağ olarak kullanılmaya başlanmıştır. Başarı kaydeden ilk kripto para olarak 1. nesil blockhchain ismini almıştır. 

Günümüz finansal düzenine karşı oldukça başarı kaydetmiştir. Yapılan işlemler takip edilebilmektedir fakat işlemin kim tarafından yapıldığı bulunamamaktadır. Bitcoin ağından yapılan işlemler geri döndürülemez ve değiştirilemez. 

Bu yükselişten sonra ortaya birden fazla kripto para birimleri çıkmıştır. Bu birimlere ise altenative ( alt) coin denmektedir. 

Üretilebilecek en fazla Bitcoin miktarı 21 milyon adet olarak belirlenmiştir. Blok üretim süresi ise yaklaşık 10 dakikadır. Bitcoin adresleri kullanıcıların bu ağdaki kimlikleridir. İşlemi yapan kişiyle ilişkilendirilmezler.

 

ETHEREUM NEDİR?

Açık kaynak,kamuya açık, blockchain tabanlı akıllı sözleşmeye sahip dağıtık hesaplama platformudur. Her hangi bir merkezi bulunmamaktadır. Kamuya açık ağ düğümü kullanarak komutları çalıştırabilen Ethereum(Virtual Machine) Sanal Makinesi adındaki makineyi sağlar. 

Ether adı verilen kripto para birimini de sizlere sunar. Hesaplar arasında transfer işlemi sağlanabilir ve hesaplamalar için katılımcı düğümü tazmin eder. 

Ethereum, açık kaynak kodlu, kamuya açık, blok tabanlı, dağıtılmış bilgi işlem ağıdır. Ethereum Sanal Makinesi ile işlem görmektedir.

GAS ismindeki mekanizma ise, spamı azaltmak ve kaynakları ağ üzerinde tahsis etmek için kullanılır. 

AVANTAJLARI NELER?

 Girilen herhangi bir veri değiştirilemez. Yolsuzluğa karşı oldukça güçlü bir yapısı vardır. Hile veya siber saldırılara karşı oldukça korumalıdır. Uygulamalar bozulmaz veya kapatılamaz. 

NASIL SATIN ALINIR?

Alabilmek için önce Bitcoin borsalarından birine kaydolmanız gerekmektedir. Bitcoin alıp, madenciliğe başladıktan sonra, Ethereum borsasına da kaydolmalısınız. Elde ettiğiniz Bitcoinleri, kayıt olduğunuz dijital para borsalarına transfer ettikten sonra, Ethereum alabilirsiniz. Satış yapmak istediğiniz zaman ise, Ethereum’u Bitcoin’e çevirip, istediğiniz ulusal para birimine dönüştürüp, banka hesabınıza gönderebilirsiniz. 

 

RIPPLE NEDİR?

2012 yılında kurulmuştur. Ödeme ağı sistemi ve kripto para birimidir. Merkezidir. 

Amaç, para ve varlık transferlerinin hızlı,güvenilir ve ucuz bir şekilde, blockchain üzerinden gerçekleşmesidir. Ceo’su Brad Garlinghouse’tur. Kurumsal bir merkeze sahip olması, bankalar ve şirketler tarafından tercih edilmesini sağlamıştır. 

AVANTAJLARI NELERDİR?

Çok ucuz ve kısa zamanda uluslararası gönderim sunmaktadır. Erişilmesi fazlasıyla kolaydır. Merkezi bir yapıya sahip olması en önemli özelliğidir. Şirketler ve bankalar ile olan anlaşmaları sayesinde değeri oldukça artmaktadır. 

RIPPLE MADENCİLİĞİ 

Madenciliği veya üretimi yoktur. Dolaşımdaki bütün değerleri şirket üretmektedir. 100 milyar  üretilmiş olsa da piyasa da sadece 40 milyar tane vardır.  Belirli zamanlarda piyasaya sürülmektedir. 

RIPPLE VE BITCOIN FARKLARI NELERDİR?

Bitcoin herhangi bir merkeze sahip değildir fakat Rıpple belli bir merkeze sahiptir. 

Bitcoin transferlerinde saniyede 4 işlem yapılabilmektedir fakat Rıpple’da saniyede 1500 işlem olanağı vardır. 

Rıpple, transfer işlemleri ücreti olarak Bitcoin’den daha az miktar talep etmektedir. 



Son Güncelleme: 12.01.2021 00:43
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BitcoinEthereumXRP
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bankaların mevduat faiz oranlarında değişiklik meydana geldi!
Bankaların mevduat faiz oranlarında değişiklik meydana geldi!
Ziraat Bankası'ndan emeklilere ve çalışanlara 2021'in ilk kredi müjdesi!
Ziraat Bankası'ndan emeklilere ve çalışanlara 2021'in ilk kredi müjdesi!
Esnaflara müjdeli haber geldi! Gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihi 11 Ocak gününe uzatıldı
Esnaflara müjdeli haber geldi! Gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihi 11 Ocak gününe uzatıldı
4B Bağkur borcu sildirme işlemleri
4B Bağkur borcu sildirme işlemleri
DHL Express Türkiye, üst yönetiminde görev değişiklikleri yapıldı
DHL Express Türkiye, üst yönetiminde görev değişiklikleri yapıldı
İş Bankası'nın Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran kimdir?
İş Bankası'nın Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran kimdir?

Popüler Haberler

12 Ocak Bitcoin, Ethereum ve XRP kaç TL oldu?
Çukur Cengiz Erdenet ödlü mü, neden öldü? Mustafa Avkıran Çukur'dan ayrıldı mı?
Kiosk nedir, ne anlama geliyor? Nüfus Müdürlüklerinde kullanılan Kiosk hakkında bilgiler
Türk Telekom bayii nereye şikayet edilir?
Altın ne kadar oldu? 12 Ocak 2021 Salı Güncel altın fiyatları 12 Ocak 2021 Salı – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 12 Ocak 2021 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim'de indirimde ne var 12 Ocak 2021 Salı bim indirimleri bu hafta
Güncel gümüş fiyatları 12 Ocak 2021 Salı – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı ödenmeye başladı mı? 12 Ocak 2021 Salı evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama
Part time çalışanlar kıdem tazminatı alabilir mi? Kıdem tazminatı şartları nedir? 2021
Kuveyt Türk Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası ve İletişim
Afili Aşk final mi yapacak? 2. Kez gün değiştiren diziden üzecek karar
7. Koğuştaki Mucize filmi nasıl? izlenir mi? izleyici yorumları! Film için izleyiciler neler söyledi?
2020 ilkbahar mevsimi başlangıcına kaç gün kaldı?
Kanal D Son moda programı sunucusu Aslı Turanlı kimdir? Aslı Turanlı hakkında bilgiler
BİP Android ve iOS APK nasıl indirilir?
Bugün TRT 1 ekranlarında hangi diziler var? 12 Ocak 2021 Salı TRT 1 yayın akışı
Bugün kimin maçı var 12 Ocak 2021 Salı TFF maç programı ve TV maç yayınları programı
TRT Spor canlı yayın akışı 12 Ocak 2021 Salı TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar
PAEM 2021 parkur, puanlama bilgileri ve ipuçları
Uyanış Selçuklu Elçin Hatun tarihte kimdir, ne zaman öldü?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.