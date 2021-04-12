İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Diyanet'ten Ramazan'da uyulacak Kovid-19 tedbirleri!
Son Dakika
Diyanet'ten Ramazan'da uyulacak Kovid-19 tedbirleri!
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda yeni bir virüs tespit edildi!
Son Dakika
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda...
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl sonu TÜFE rakamları güncellendi!
Son Dakika
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl...
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Son Dakika
Kocaeli'nde kış geri geldi!

12 Nisan Bitcoin fiyatları: Bitcoin ne kadar oldu? BTC alış satış fiyatları

Kripto para piyasasının en fazla hacme sahip birimi olan Bitcoin’in fiyatı, hafta sonunda gelen yeni alımlar ile 61,000 doları görmesi sonrasında, 60,000 doların üstüne dönerken, piyasalardaki toplam hacim 2.08 trilyon dolarla 2.0 trilyon dolar sınırını aştı.

12 Nisan 2021 Pazartesi 16:53
12 Nisan Bitcoin fiyatları: Bitcoin ne kadar oldu? BTC alış satış fiyatları
Takip Et:

Son 24 saatin içerisinde 59,289.80 ile 60,587.12 dolar aralığında dalgalanma yaşayan Bitcoin yüzde 0.19 düşüş ile 60,164.45 dolara geriledi. Birimin haftalık kazancı yüzde 3.61 olarak hesaplandı. Bitcoin’in piyasadaki toplam hacmi ise, 1.0 trilyon 125.6 milyar dolar düzeyinde idi.

Kripto para piyasasının 2. büyük birimi Ethereum ise son 24 saat içinde  %0.48 artış ile 2,154.62 dolara yükseldi, haftalık kazancı ise %5.19 düzeyinde oldu; birimin piyasa hacmi ise 248.96 milyar dolara kadar yükselişe geçti.

Kripto para  piyasasının 3. büyük birimi olan Binance Coin ise son 24 saat içinde %22.52 artış ile 567.35 dolara yükseldi, haftalık kazancı %64.70 düzeyinde idi; birimin piyasa hacmi ise 88.34 milyar dolara kadar yükselişe geçti.

Bütün piyasaların toplam hacim de, 2.08 trilyon dolar ile, 10 Nisan Cumartesi günü aşmış olduğu 2.0 trilyon dolar sınırının üstünde tutunmakta. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal talebin çoğalması sonrasında yaşanmış olan hızlı tırmanış ile, toplam piyasanın hacmi ilk defa 7 Ocak tarihinde 1.0 trilyon dolar ile ilk defa 15 Şubat tarihinde 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Dijital para yöneticisi Coinshares geçtiğimiz hafta verileri yayınlamıştı. Coinshares’in yayınlamış olduğu veriler doğrultusunda, kripto para fonlarına giriş ilk çeyrekte 4.5 milyar dolar ile rekor seviyesine ulaştı. Analistlere göre bu artış kripto para fonlarına kurumsal katılımın çoğaldığının göstergesi. Geçtiğimiz senenin son çeyreğinde kripto para fonlarına 3.9 milyar dolarlık giriş yaşanmıştı.

Kripto para piyasasında, son 24 saat içinde maksimum hacimli 100 birimden 47 birimin değeri düşüşe geçerken, düşüşe geçen 3 birim de ilk on birimdendi.

Toplamda 9,192 kripto para biriminin işlem gördüğü 37,971 piyasadaki toplam piyasa hacminin %54.1’ini Bitcoin, %12.0’sini Ethereum oluşturmaktaydı. Bütün piyasalarda 24 saat içindeki işlem hacmi ise 140 milyar doyar düzeylerindeydi.




Son Güncelleme: 12.04.2021 16:53
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
12NişanBitcoinFiyatları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AC Milan Taraftar Token ACM coin nedir?
AC Milan Taraftar Token ACM coin nedir?
Harçlık Avans nedir, nasıl kullanılır ? Ziraat Bankası Harçlık Avans limiti
Harçlık Avans nedir, nasıl kullanılır ? Ziraat Bankası Harçlık Avans limiti
9 Nisan 2021 Giresun, Ordu, Sakarya fındık fiyatı ne kadar, kaç lira?
9 Nisan 2021 Giresun, Ordu, Sakarya fındık fiyatı ne kadar, kaç lira?
Konut kredisi kullanma şartları neler? Konut kredisi alma şartları 2021
Konut kredisi kullanma şartları neler? Konut kredisi alma şartları 2021
Konut kredisi masrafları nelerdir? 2021 Banka konut kredisi masrafları
Konut kredisi masrafları nelerdir? 2021 Banka konut kredisi masrafları
Vakıfbank 10 bin TL kredi başvurusu nasıl yapılır? Pandemi kredisi şartları nedir?
Vakıfbank 10 bin TL kredi başvurusu nasıl yapılır? Pandemi kredisi şartları nedir?

Popüler Haberler

12 Nisan Bitcoin fiyatları: Bitcoin ne kadar oldu? BTC alış satış fiyatları
Ramazan Hilali 2021 ne zaman, nerede görülecek?
Mendirman Celaleddin oyuncu kadrosu ve dizi konusu
SGK ölüm yardımı almak için kimler başvuruda bulunabilir? 2021 SGK ölüm yardımı başvuru şartları
Malulen emekli olmak için aranan hastalıkların listesi güncellendi! 2021 Hangi hastalar malülen emekli olabilir?
2020 GSB ve KYK Öğrenim Kredisi/Burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
YouTube kanalı satışı nasıl yapılır? 2021 YouTube kanalı değeri nasıl, neye göre hesaplanır?
Rüyada amca ne demektir? Doğum veya amca rüyasının tabiri ve anlamı
Emekli maaşım nasıl artar? 2021 Emekli maaşını yüksek almanın yolları
Bim'de satılan Bilicra akıllı çocuk saati nasıl alınır mı?
Masumlar Apartmanı dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti hangi şehirde, hangi semtde
2021 Carrefour ramazan kolisi fiyatı ne kadar, içinde neler var?
A101 Kiwi buharlı kırışık giderici ürün yorumları ve incelemeleri
Trabzonspor Kayserispor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Trabzonspor Kayserispor Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Müge Anlı ile Tatlı Sert 24 Mart 2021 Çarşamba ATV canlı yayın ve tekrarı izle
Erken emekli nasıl olabilirim? Erken emekli olma şartları ve dikkat edilmesi gerekenler
İmza beyannamesi kimlere verilir? 2021 imza beyannamesi nasıl alınır?
Kanal D Gelinim Gelinim Mutfakta yeni sezon tarihi belli oldu!
Show Tv Arıza dizisi ne zaman yayınlanacak? Dizi konusu ve oyuncu kadrosu
Zatürre aşısı koronaya iyi gelir mi?
Gürcistan'a gitmek için neler gerekli, nasıl gidilir? 2021 Gürcistan’da hayat pahalı mıdır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.