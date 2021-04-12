12 Nisan Bitcoin fiyatları: Bitcoin ne kadar oldu? BTC alış satış fiyatları

Son 24 saatin içerisinde 59,289.80 ile 60,587.12 dolar aralığında dalgalanma yaşayan Bitcoin yüzde 0.19 düşüş ile 60,164.45 dolara geriledi. Birimin haftalık kazancı yüzde 3.61 olarak hesaplandı. Bitcoin’in piyasadaki toplam hacmi ise, 1.0 trilyon 125.6 milyar dolar düzeyinde idi.

Kripto para piyasasının 2. büyük birimi Ethereum ise son 24 saat içinde %0.48 artış ile 2,154.62 dolara yükseldi, haftalık kazancı ise %5.19 düzeyinde oldu; birimin piyasa hacmi ise 248.96 milyar dolara kadar yükselişe geçti.

Kripto para piyasasının 3. büyük birimi olan Binance Coin ise son 24 saat içinde %22.52 artış ile 567.35 dolara yükseldi, haftalık kazancı %64.70 düzeyinde idi; birimin piyasa hacmi ise 88.34 milyar dolara kadar yükselişe geçti.

Bütün piyasaların toplam hacim de, 2.08 trilyon dolar ile, 10 Nisan Cumartesi günü aşmış olduğu 2.0 trilyon dolar sınırının üstünde tutunmakta. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal talebin çoğalması sonrasında yaşanmış olan hızlı tırmanış ile, toplam piyasanın hacmi ilk defa 7 Ocak tarihinde 1.0 trilyon dolar ile ilk defa 15 Şubat tarihinde 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Dijital para yöneticisi Coinshares geçtiğimiz hafta verileri yayınlamıştı. Coinshares’in yayınlamış olduğu veriler doğrultusunda, kripto para fonlarına giriş ilk çeyrekte 4.5 milyar dolar ile rekor seviyesine ulaştı. Analistlere göre bu artış kripto para fonlarına kurumsal katılımın çoğaldığının göstergesi. Geçtiğimiz senenin son çeyreğinde kripto para fonlarına 3.9 milyar dolarlık giriş yaşanmıştı.

Kripto para piyasasında, son 24 saat içinde maksimum hacimli 100 birimden 47 birimin değeri düşüşe geçerken, düşüşe geçen 3 birim de ilk on birimdendi.

Toplamda 9,192 kripto para biriminin işlem gördüğü 37,971 piyasadaki toplam piyasa hacminin %54.1’ini Bitcoin, %12.0’sini Ethereum oluşturmaktaydı. Bütün piyasalarda 24 saat içindeki işlem hacmi ise 140 milyar doyar düzeylerindeydi.