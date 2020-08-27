113 TL taksitle 5 bin TL ihtiyaç kredisi

Ziraat Bankası tarafından 5 bin TL’ye varan ihtiyaç kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız uygun avantajlar sağlanıyor. Bireysel ihtiyaç kredi kampanyasında milyonlarca kişi için 113 TL taksitler, yüzde 0.49 faiz avantajıyla 5 bin TL kredi verilmektedir.

Başvuruda bulunmak isteyenlerin krediden yararlanabilmesi için hane halkı gelirinin 5 bin TL’nin altında olması gerekmektedir. Kredinin onaylanması halinde 6 ay erteleme fırsatıyla ihtiyaç kredisi finanse edilir. Başvuruda bulunacak vatandaşlar için bireysel destek temel ihtiyaç kredilerine başvuru yapmamanız gerekmektedir.

Bireysel ihtiyaç kredilerine başvuruda bulunabilmek için 2020 Nisan ayında başlayan 113 TL taksitle yüzde 0.49 faiz oranıyla 5 bin TL bireysel destek ihtiyaç kredisi finanse ediliyor. Bireysel müşteriler krediye başvuruda bulunup 113 TL taksit ödemesiyle bireysel destek kredisinden yararlanabiliyor.

6 ay ertelemeli kredi geri ödeme planı

Ziraat Bankası kredisi yüzde 0.49 faiz oranı, 6 ay erteleme olanağı ve 30 ay vadeyle finanse ediliyor.

3000 TL ihtiyaç kredisine 113 TL taksitlerle,

5000 TL ihtiyaç kredisi 188 TL taksitlerle,

7500 TL ihtiyaç kredisi 282 TL taksitlerle,.

10000 TL ihtiyaç kredisi 376 TL taksitlerle ödenebilecek.

Ziraat Bankası temel ihtiyaç destek kredisi başvurunuzu https://www.ziraatbank.com.tr/tr/kampanyalar/bireysel-temel-ihtiyac-destek-kredisi adresinden yapabilirsiniz.