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1.100 TL yardım müjdesi!

Pandemi sürecinde mağduriyet yaşan vatandaşlara müjde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’tan geldi. Yardım edilecek tutarın miktarı merak konusu oldu. Kimlerin bu yardımdan yararlanacağı hakkında araştırmalar başladı. Başvurular için neler yapılması gerekiyor? Konu hakkında merak edilenler haberimizde

02 Mayıs 2021 Pazar 17:18
1.100 TL yardım müjdesi!
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Salgının devamlılığı ve artan vakalar sonucunda Türkiye 29 Nisan günü tam kapanmaya girdi. Bu yasağın bitiş tarihi 17 Mayıs olarak bilinirken bu süreçte birçok sektör ve esnaflar mağduriyet yaşayacağını bilmesi üzerine tam kapanma süreci için hane başına 1100TL verileceği duyuruldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı açıklamada ihtiyaç sahiplerine ve pandemi süreci boyunca gelir elde edemeyen ailelere 1100 TL yardım desteğinde bulunacağını açıkladı.

17 günlük tam kapanma ilan edilmesinden sonra esnaf tarafından gelen yardım çığlıklarına devlet duyarsız kalmadı. Sosyal Yardım Programı ile planlanan yardımlar gerçekleşecek ve şu zamana kadar 2 milyonun üzerinde hane tespit edilerek yardım edileceğini söyleyen Bakan Yanık şu açıklamada bulundu;

‘’ Bundan önce yapılan destek zamanında devlet tarafından yardım gelmişti ve miktar o şekilde temin edilmişti. Başvurular bir önceki ödenekler de olduğu gibi bu sefer de e-devlet üzerinden yapılacaktır. Bu zamana kadar araştırmalara göre 2 milyondan daha fazla hanenin bu desteğe ihtiyacı olduğunu öğrendik. 1100 TL tutarında ‘Tam kapanma sosyal yardım programı’ projeleri içerisinde bu ödeme gerçekleştirilecek. ‘’

 

Yapılan başvurular sonucunda o forma eğer hesap bilgileri ve kartının olduğunu bildirenlere havale yapılırken kart kullanmayan vatandaşlarımız için de PTT yolu ile adreslerine en yakın şubeden yardım destek tutarını PTT kartı ile temin edebilirler. Fakat hem kart hem de PTT kartı kullanmayanlar için de bayramın başlama tarihine kadar evlerine gidilerek elden teslim edilecek. Bu süre zarfında 2022 sayılı kanun kapsamında yer alan yaşlı ve engelli aylıkları da bu proje dahilinde ödeme işlemleri gerçekleştirilecek.

Yardım destekleri hakkında bilgi alabilmek ve bu süreyi takip etmek isteyen vatandaşlar şifre ve T.C kimlik numaraları ile e-devlete giriş yaparak Sosyal Yardım sorgula kısmından gerekli izlenimleri gerçekleştirebilir.

Yapılan yardım destekleri yanı sıra vakıflara ve deneklere de belli miktar ödenek ayrılması üzerine ihtiyaç sahiplerine yardım kolaylığı sağlanıyor. Bu destek programı için 183 milyon TL bütçe ayrıldığı da duyuruldu.




Son Güncelleme: 02.05.2021 17:18
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Anahtar Kelimeler:
1100YardımDestekPandemi
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