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11 Eylül Kapalıçarşı güncel altın fiyatları belli oldu!

Son dönem içinde başını alıp giden altın fiyatlarında değişim sürüyor. Son olarak 11 Eylül tarihli Kapalıçarşı güncel altın fiyatları belli oldu. Vatandaşlar durumdan oldukça şikayetçiler…

11 Eylül 2020 Cuma 19:23
11 Eylül Kapalıçarşı güncel altın fiyatları belli oldu!
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Ülkemizde son dönem içinde oldukça büyük bir yükselişe geçen altın fiyatlarında değişim devam ediyor. Altın satın alarak yatırım yapmak isteyen vatandaşlar fiyatların ne kadar olduğunu araştırıyorlar. 11 Eylül tarihi için güncel olarak uygulanan Kapalıçarşı altın fiyatları bu yazımızda yer alıyor.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 423,75

SATIŞ: 440,14

 

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.125,50

SATIŞ: 3.140,60

 

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.106,00

SATIŞ: 3.153,00

 

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.003,99


SATIŞ: 3.062,11

 

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.516,00

SATIŞ: 1.535,20

 

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 760,70

SATIŞ: 768,90

 

GRAM ALTIN

ALIŞ: 468,51

SATIŞ: 468,63

Uzmanlar Altının Gidişatını Değerlendirdi

Altın fiyatlarını değerlendiren uzmanlar yükseliş hareketinin direnç seviyelerini geçmekte güçlük çektiğini, ilk desteğin 1.922 seviyesinde bulunduğunu sonraki desteklerin ise 1.910-1.900 olarak görüldüğünü ve ilk dirençlerin ise 1.946 ve 1.951 seviyelerinde olduğunu aktardılar. Tepki çıkışının sürmesi için 1.951 direnç seviyesinin geçilmesi gerektiğini ve sonra da 1.972 ve 1.990-2.015 seviyelerinin olduğunu belirttiler. Alçalan takoz formasyonunun benimsenmesinin daha faydalı olacağını öne süren uzmanlar kar satışlarıyla kısa dönemli destek noktalarının test edilmesi sebebiyle destek noktalarında tepki alım ihtimalini göz önünde bulundurmakta fayda olacağını da aktardılar.

 

 



Son Güncelleme: 11.09.2020 19:23
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Anahtar Kelimeler:
AltınEkonomiFinansYatırım
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