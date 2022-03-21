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100.000 TL'ye Kadar İhtiyaç Krediniz 5 Dakikada Hesabınızda! TEB'den İhtiyaç Kredisinde Faiz İndirimi

Türk Ekonomi Bankası (TEB), 100.000 TL’ye kadar olan talepleri şubeye uğramadan karşılamanızı sağlarken uygun faiz oranlarıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

21 Mart 2022 Pazartesi 10:37
100.000 TL'ye Kadar İhtiyaç Krediniz 5 Dakikada Hesabınızda! TEB'den İhtiyaç Kredisinde Faiz İndirimi
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Dijital kredi denince ilk akla gelen isimlerin başında hiç şüphesiz TEB geliyor. Yıllardır CEPTETEB bankacılık uygulaması ile bu alanda hizmet veren Türk Ekonomi Bankası (TEB), 100.000 TL’ye kadar olan talepleri şubeye uğramadan karşılamanızı sağlarken uygun faiz oranlarıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

TEB, ihtiyaç kredisi faiz oranlarını indirerek ilkbahar aylarına hızlı bir giriş yaptı. İhtiyaçlarınızı karşılamak için kredi çekmeniz gerekiyorsa bunun için şubeye gitmenize gerek yok. Dilediğiniz yerden CEPTETEB kullanarak ihtiyaç kredisi başvurunuzu hemen yapabilirsiniz. Başvurunuz onaylanır onaylanmaz krediniz ortalama 5 dakika içerisinde hesabınıza geçer. Dilerseniz CEPTETEB’ in ücretsiz bankacılık hizmetlerinden faydalanarak paranızı başka bir hesaba aktarabilirsiniz.

3 Ay Erteleme Fırsatı İle 3 Yıla Varan Vadelerle Kredinizi Hemen Alın

CEPTETEB, yakın zamanda kredi taksitlerini ödeyemeyecek kullanıcılar için 3 ay erteleme fırsatı sunuyor. 3 aylık erteleme dahil toplamda 36 aya kadar taksitlendirme yapılabilmekte. 50.000 TL’ye kadar olan tüketici kredileri 36 aya kadar taksitlendirilebilirken daha üst tutarlar, maksimum 24 ay vade ile sunulmakta. 

TEB’ den 10.000 TL ihtiyaç kredisi çekmeniz ve vade olarak 24 aylık vade seçeneğini tercih etmeniz halinde aylık taksit tutarı 541,98 TL olarak hesaplanır. Bu kredi için ortalama 236 TL sigorta ücreti öderken ödemeniz gereken dosya masrafı ise 52,50 TL olur. Kredinizi bu vade ve tutarda çekmeniz halinde yıllık maliyetiniz %30,8668 olacaktır. TEB, ilk defa CEPTETEB üzerinden ihtiyaç kredisi çekecek olanlara bu şekilde bir ödeme planı hazırlamakta ve %1,85’ten başlayan faiz oranları ile kredi hizmeti sunmakta.

Dilediğiniz yerden CEPTETEB uygulamasını indirerek hemen TEB hesabınızı açtırabilirsiniz. Hesabınız açıldıktan sonra kredi başvuru adımlarını takip ederek hızlı kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Gelir ve kredi notuna bağlı olarak TEB tarafından otomatik olarak size tanımlanan kredi limitini 7/24 dilediğiniz zaman kullanabilirsiniz. İnternet üzerinden yapacağınız başvurularda sizden gelir belgesi talep edilmeyecektir. Geliriniz kredi taksitlerini karşıladığı halde kredi notunuz düşük olduğu için başvurunuz onaylanmıyorsa gelir belgenizi yanınızda bulundurmak sureti ile Türk Ekonomi Bankası (TEB) şubelerine giderek de başvuruda bulunabilirsiniz.

Son Güncelleme: 21.03.2022 10:40
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Anahtar Kelimeler:
KrediIhtiyaç KredisiTEB
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