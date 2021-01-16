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100.000 TL tarım ve hayvancılık kredisi için başvurular nereye yapılıyor, şartları neler?

Birçok üretim alanında kullanılabilecek tarım ve hayvancılık kredisi yalnızca tarım ve hayvancılık ile uğraşan kişilere verilecek. Kredi ile ilgili bütün detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

16 Ocak 2021 Cumartesi 03:22
100.000 TL tarım ve hayvancılık kredisi için başvurular nereye yapılıyor, şartları neler?
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Kredi hangi alanlarda kullanılıyor?

Birçok üreticinin maliyetini karşılayabilmek için faydalanacağı tarım ve hayvancılık kredisinin kullanım alanları da oldukça fazla. Bu kredi yalnızca tarım veya hayvancılık ile uğraşan kişilere verilecek. Kredinin kullanım alanları şu şekildedir:

  • Arıcılık
  • Büyükbaş hayvancılık
  • Küçükbaş hayvancılık
  • Su ürünleri
  • Süs bitkisi yetiştiricileri
  • Tarım üreticileri

Tarım hayvancılık kredisi faiz alınmadan veriliyor. Krediyi almak için istenilen koşulları taşıyan üreticiler başvurularını yaptıktan sonra bu krediyi alabiliyorlar.

Tarım hayvancılık kredisiyle tam destek!

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2015 sayılı karanamesi ile sıfır faizle kredi vereceği resmi gazete duyuruldu. Söz konusu destek kredisi 2020 yılında da geçerli. Tarım Bakanı yaptığı açıklamada, 30.000 TL’si hibe olacak şekilde, ek 100.000 TL’sine kadar sıfır faiz ile kredi verileceğini belirtti.

Yaşanan göçler sonrası köylerin boşalması, üretimin neredeyse durması ve göç alan yerlerde artan nüfusla birlikte kent yaşamında geçimin zorlaşmasından dolayı, verilen bu kredi köyde yaşayan vatandaşın huzurlu yaşamasını sağlayacak. Üretim durduğunda işsizlik artıyor ve bu nedenle de göçler çoğalıyor. Köyde yaşayanlar topraklarını terk ettiğinde üretim yapılamıyor ve dışa bağımlılığımız artıyor. Bu olumsuzlukların önüne geçilmesi için devlet kredi fırsatını sunuyor, bu sayede de verimli toprakların tekrardan işlenerek bereketlenmesi amaçlanıyor.

Bitki üreticilerine 50.000 TL’ye kadar destek veriliyor!

Bitki üreticilerine 50.000 TL’ye kadar, faiz alınmadan kredi veriliyor. Belirlenen 50.000 TL’nin üzerinde kredi almak isteyenlere %50 oranında sübvanse ediliyor. Belirlenen fiyatın üstünde kredi almak isteyenlerin taleplerine uyacak düşük faizli imkanlar sunan bankaların belirledikleri üst limit de 2,5 milyon Türk lirası.

Hayvansal üretim yapanlara 100.000 TL’ye kadar destek veriliyor!

Hayvansal üretim yapan kişileri 100.000 TL’ye kadar, faiz alınmadan kredi verilecek. Bu miktarın üzerinde kredi talebinde bulunacaklara da %50 oranında sübvanse edilecek. Geleneksel hayvancılık üreticileri adına düzenlenen düşük faizli krediler de 1.5 milyon Türk lirası üst limiti ile belirlendi.

Ziraat Bankası 100.000 TL destek veriyor!

Ziraat Bankası verdiği bu krediden hariç, çiftçilik ve hayvancılık yapan işletmelere üretim kapasiteleri veya işlerine göre de işletme kredisi veriyor. Verilen bu krediler sayesinde, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yapan, et ve süt üreten işletmeler ihtiyaçlarını karşılarken, üretim alanları da genişlemiş oluyor. Bu krediler için başvurmak isteyen üreticiler bankadan başvurularını çok kolay yapabilirler.

 

Yetiştiriciler ve faiz oranları

Faiz indirimleri ile faiz alınmadan verilen krediler yetiştiriciye göre belirleniyor. Hangi yetiştiricinin hangi oranlarda faiz indirimi aldığı ise merak konusu. İşte detaylar!

  • Süt, et ve kombine sığır yetiştirenler: %75 indirimli faiz ile kredi
  • Damızlık düve yetiştirenler: %75 indirimli faiz ile kredi
  • Küçük baş hayvan yetiştirmek isteyenler: %75 indirimli faiz ile kredi
  • Arıcılık yapmak isteyenler: %50 indirimli faiz ile kredi
  • Kanatlı kümes hayvanı yetiştirmek isteyenler: %25 – 50 indirimli faiz ile kredi
  • Kanatlı damız yetiştirmek isteyenler: %75 indirimli faiz ile kredi
  • Su ürünü yetiştirmek isteyenler: %50 indirimli faiz ile kredi
  • Yaygın hayvan üretimi yapmak isteyenler: 100.000 TL’ye %0 faiz ile kredi
  • Seracılık yapmak isteyenler: 100.000 TL’ye %0 faiz ile kredi
  • Geleneksel bitki üreticiliği yapmak isteyenler: 250.000 TL’ye %50 indirimli faiz ile kredi
  • Yem bitkisi üreticiliği yapmak isteyenler: %75 indirimli faiz ile kredi
  • Yurtiçi sertifikası olan ve fide üretimi yapanlar: %0 faiz imkanı ile kredi
  • Süs bitkisi üretenler: %50 indirimli faiz ile kredi
  • Seraların modenize olarak geliştirilmesine katkı sağlamak için: %50 indirimli faiz ile kredi
  • Tarımsal alandaki teknolojik gelişme için: %75 indirimli faiz ile kredi
  • Traktör kredisi için: 75.000 TL’ye kadar %50 indirimli faiz ile kredi
  • Traktör kredisi için: 75.000 TL üzerine %25 indirimli faiz ile kredi
  • Modenizasyon gereken basınçlı otomatik sulama sistemleri için: %0 faiz ile kredi
  • Arazi alımları için: %25 indirimli faiz ile kredi
  • Depoculuk alanında lisanslı yatırım yapmak isteyenler için: %50 indirimli faiz ile kredi
  • Tarımsal gıda işleyeceklere: %50 indirimli faiz ile kredi

 

Ziraat Bankasının verdiği tarım ve hayvancılık kredisine başvurma şartları

2020 yılında da geçerli olan kredi imkanlarında yıllık faiz oranları %9’dur. %0’lık faiz koşullu ödemeler yatırımın yapıldığı dönemlerde verilecek. Bu dönem TKK tespiti ile belirlenecek. TKK tespiti; ipotek tesisi, geri ödeme planı yapılması, takip, tahsil.

 

100.000 TL tarım ve hayvancılık kredisi için başvurular nereye yapılıyor?

Başvuru için istenilen evrakların tamamlanmasından sonra başvurular Ziraat Bankası’na yapılır. Başvuru için gereken belgeler şu şekildedir:

  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • İpotek olması için evraklar
  • ÇKS belgesi
  • İşletmeler için üç yıllık bilanço

 

Traktör almak için %0 faizli krediden yararlanılabiliyor mu?

Faiz oranları, kredi ücretleri ve vadeler yapmak istediğiniz işe göre değişiyor. Ayrıca, finansal durumlara bakılarak her kişiye ayrı krediler veriliyor. 100.000 TL’lik %0 faiz ile verilen krediden de koşullara uyan herkes faydalanabiliyor.

 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 16.01.2021 03:22
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Anahtar Kelimeler:
TarımHayvancılıkKredi
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