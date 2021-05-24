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10.000 TL ayda ne kadar faiz geliri getirir 24 Mayıs 2021 Pazartesi Hangi banka ne kadar kazanç verir?

Bankalar yatırım yapan vadeli hesap açan müşterilerine faiz geliri sayesinde kazanç elde etme şansı sağlıyor. Parasını değerlendirmek isteyen birçok kişi hangi banka ne kadar kazanç verir ve 10.000 TL ayda ne kadar faiz geliri getirir sorusunu araştırıyor. Faiz oranları belli aralıklar değişmektedir. 24 Mayıs 2021 Pazartesi gününün banka faiz gelirlerini haberimizde bulabilirsiniz.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 16:52
10.000 TL ayda ne kadar faiz geliri getirir 24 Mayıs 2021 Pazartesi Hangi banka ne kadar kazanç verir?
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Maddi olarak yatırım yaparak kazanç elde etmek isteyen vatandaşlar altın ve döviz yatırımlarının yanı sıra son dönemde banka faizlerine de yönelmeye başladı. Birçok banka müşterilerine yüksek faiz oranı vererek paralarını yatırmaları halinde ek kazanç elde etme şansı sağlıyor.

Son yıllarda artan altın ve döviz kurları vatandaşları farklı yatırımlara yöneltmeye başladı. Toplu miktarda parası olup bir yatırım yapmak isteyenlerin en sık başvurduğu yöntem ise faizdir. Yatırım yapmak isteyen kişiler 2021 Mayıs ayinda en fazla faizi hangi bankanın verdiği araştırıyor.

Küçük yatırımlarla kazanç elde etmeye başlayanlar için 10.000 TL’lik yatırım ideal olarak öne çıkıyor. Birçok kişi bankaların 10.000TL ayda ne kadar kazandırır sorusunu araştırıyor.

Ziraat Bankası 10.000 TL ayda ne kadar faiz getirir? Mayıs 24 2021

Ziraat Bankası aylık faiz oranını %17,50 olarak belirlemiştir. Buna göre 10.000 TL para yatıran kişi bir ay sonunda 10.122 TL alacaktır.

Halkbank 10.000 TL ayda ne kadar faiz getirir? 24 Mayıs 2021

Halkbank vadeli hesap faiz oranını %19 olarak uygulamaktadır. Buna göre Halkbank’a 10.000 TL yatıran bir kişi bir ay sonunda 10.132 TL olarak parasını alacaktır.

Enpara 10.000 TL ayda ne kadar faiz getirir? 24-05-2021

Enpara online bankacılık uygulamasıdır. Uygulama aylık faiz oranını %18.75 olarak belirlemiştir. Buna göre bankaya 10.000 TL yatıran kişi bir ayın sonunda 10.121 TL olarak yatırımını alacaktır.

Güvence Bankası 10.000 TL ayda ne kadar faiz getirir? 24 Mayıs 2021 Pazartesi

Güvence Bankası en düşük faiz veren bankalardan biridir. Banka diğer bankalara oranlar yarı yarıya düşük faiz uygulamaktadır. Bankanın aylık faiz oranı %4.50’dir. 10.000 TL yatıran bir kişi ay sonunda 10.031 TL olarak yatırımı alacaktır.

İş Bankası 10.000 TL ayda ne kadar faiz getirir? Mayıs 24 Pazartesi

İş Bankası aylık faiz oranını %13.80 olarak belirlemiştir. Buna göre bankaya 10 bin TL yatırmanız halinde ay sonunda 10.096 TL alacaktır. İş Bankası diğer bankalara oranla düşük faiz oranı uygulamaktadır. Ancak bankanın uygulaması yatırım yapılacak miktara göre değişmektedir. Yatırılacak yutar ne kadar yüksekse o kadar yüksek faiz oranı uygulanır.

ING Bank 10.000 TL ayda ne kadar faiz getirir? 24 Mayıs Pazartesi

ING Bank aylık faiz oranını %20.50 olarak belirlemiştir. Banka Turuncu Ekstralı hesap sahiplerine yüksek faiz oranı uygulamaktadır. Buna göre bankaya 10 bin TL yatıran kişi ay sonunda 10.144 TL ücret alacaktır.

Akbank 10.000 TL ne kadar faiz getirir? 24-05-2021

Akbank aylık faiz oranını %16 olarak belirlemiştir. Bankaya 10. 000 TL yatıran bir kişi bir ay sonunda 86 TL kazanç elde ederek yatırımını 10.111 TL’ye çıkarmış olacaktır.

Denizbank 10.000 TL ne kadar faiz getirir? 24 Mayıs 2021

Denizbank aylık faiz oranını mevduat hesabı sahiplerine %15 olarak belirlemiştir. Bankaya aylık 10.000 TL yatıran bir kişi ay sonunda 114 TL kazanç elde edecektir. Buna göre 10.000 TL yatırım yapan kişinin ay sonunda yatırımı 10.104 TL olacaktır.


Son Güncelleme: 24.05.2021 16:52
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Anahtar Kelimeler:
Ziraat BankasıYatırımFaiz
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