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10.000 TL ayda ne kadar faiz geliri getirir? 14 Kasım 2020 Cumartesi Hangi banka ne kadar kazanç verir?

10.000 TL ayda ne kadar faiz geliri getirir? Hangi banka ne kadar kazanç verir? ile ilgili yeni ayrıntılar 14 Kasım 2020 Cumartesi tarihinde internet ve yazılı basınla paylaşılmaya devam ediyor. 14 Kasım 2020 gününe ait 10.000 TL ayda ne kadar faiz geliri getirir? Hangi banka ne kadar kazanç verir? hakkında tüm güncel detayları sitemizden okuyabilirsiniz.

14 Kasım 2020 Cumartesi 20:11
10.000 TL ayda ne kadar faiz geliri getirir? 14 Kasım 2020 Cumartesi Hangi banka ne kadar kazanç verir?
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Son yıllarda artan altın ve döviz kurları vatandaşları farklı yatırımlara yöneltmeye başladı. Toplu miktarda parası olup bir yatırım yapmak isteyenlerin en sık başvurduğu yöntem ise faizdir. Yatırım yapmak isteyen kişiler en fazla faizi hangi bankanın verdiği araştırıyor.

Ziraat Bankası 10.000 TL ayda ne kadar faiz getirir?

Ziraat Bankası aylık faiz oranını %12 olarak belirlemiştir. Buna göre 10.000 TL para yatıran kişi bir ay sonunda 10.100 TL alacaktır.

Halkbank 10.000 TL ayda ne kadar faiz getirir?

Halkbank vadeli hesap faiz oranını %9.75 olarak uygulamaktadır. Buna göre Halkbank’a 10.000 TL yatıran bir kişi bir ay sonunda 10.080 TL olarak parasını alacaktır. 

Enpara 10.000 TL ayda ne kadar faiz getirir?

Enpara online bankacılık uygulamasıdır. Uygulama aylık faiz oranını %9.75 olarak belirlemiştir. Buna göre bankaya 10.000 TL yatıran kişi bir ayın sonunda 10.080 TL olarak yatırımını alacaktır.

Güvence Bankası 10.000 TL ayda ne kadar faiz getirir?


Güvence Bankası en düşük faiz veren bankalardan biridir. Banka diğer bankalara oranlar yarı yarıya düşük faiz uygulamaktadır. Bankanın aylık faiz oranı %4.50’dir. 10.000 TL yatıran bir kişi ay sonunda 10.031,44 TL olarak yatırımı alacaktır.

İş Bankası 10.000 TL ayda ne kadar faiz getirir?

İş Bankası aylık faiz oranını %9.90 olarak belirlemiştir. Buna göre bankaya 10 bin TL yatırmanız halinde ay sonunda 10.082 TL alacaktır. İş Bankası diğer bankalara oranla düşük faiz oranı uygulamaktadır. Ancak bankanın uygulaması yatırım yapılacak miktara göre değişmektedir. Yatırılacak yutar ne kadar yüksekse o kadar yüksek faiz oranı uygulanır.

ING Bank 10.000 TL ayda ne kadar faiz getirir?

ING Bank aylık faiz oranını %13 olarak belirlemiştir. Banka Turuncu Ekstralı hesap sahiplerine yüksek faiz oranı uygulamaktadır. Buna göre bankaya 10 bin TL yatıran kişi ay sonunda 10.108,27 TL ücret alacaktır.

Akbank 10.000 TL ne kadar faiz getirir?

Akbank aylık faiz oranını % 8 olarak belirlemiştir. Bankaya 10. 000 TL yatıran bir kişi bir ay sonunda 67 TL kazanç elde ederek yatırımını 10.067 TL’ye çıkarmış olacaktır.

Denizbank 10.000 TL ne kadar faiz getirir?

Denizbank aylık faiz oranını mevduat hesabı sahiplerine %11 olarak belirlemiştir.  Bankaya aylık 10.000 TL yatıran bir kişi ay sonunda 92 TL kazanç elde edecektir. Buna göre 10.000 TL yatırım yapan kişinin ay sonunda yatırımı 10.092 TL olacaktır.



Son Güncelleme: 14.11.2020 20:11
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Anahtar Kelimeler:
Ziraat BankasıYatırımFaiz
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