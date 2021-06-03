İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na romantik evlenme teklifi!
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na...

10000 tl 1 ayda ne kadar faiz geliri getirir? 3 Haziran 2021 Perşembe Bankaların 10 Bin TL mevduat faiz oranları

Türkiye gündeminde yankı uyandıran 10000 tl 1 ayda ne kadar faiz geliri getirir? Bankaların 10 Bin TL mevduat faiz oranları haberi ile ilgili gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. 03.06.2021 tarihli habere dair tüm sıcak gelişmeleri okurlarımız için kaleme aldık.

03 Haziran 2021 Perşembe 16:52
10000 tl 1 ayda ne kadar faiz geliri getirir? 3 Haziran 2021 Perşembe Bankaların 10 Bin TL mevduat faiz oranları
Takip Et:

Maddi olarak yatırım yaparak kazanç elde etmek isteyen vatandaşlar altın ve döviz yatırımlarının yanı sıra son dönemde banka faizlerine de yönelmeye başladı. Birçok banka müşterilerine yüksek faiz oranı vererek paralarını yatırmaları halinde ek kazanç elde etme şansı sağlıyor.

Son yıllarda artan altın ve döviz kurları vatandaşları farklı yatırımlara yöneltmeye başladı. Toplu miktarda parası olup bir yatırım yapmak isteyenlerin en sık başvurduğu yöntem ise faizdir. Yatırım yapmak isteyen kişiler 2021 Haziran ayinda en fazla faizi hangi bankanın verdiği araştırıyor.

Küçük yatırımlarla kazanç elde etmeye başlayanlar için 10.000 TL’lik yatırım ideal olarak öne çıkıyor. Birçok kişi bankaların 10.000TL ayda ne kadar kazandırır sorusunu araştırıyor.

Ziraat Bankası 10.000 TL ayda ne kadar faiz getirir? Haziran 3 2021

Ziraat Bankası aylık faiz oranını %17,50 olarak belirlemiştir. Buna göre 10.000 TL para yatıran kişi bir ay sonunda 10.122 TL alacaktır.

Halkbank 10.000 TL ayda ne kadar faiz getirir? 3 Haziran 2021

Halkbank vadeli hesap faiz oranını %19 olarak uygulamaktadır. Buna göre Halkbank’a 10.000 TL yatıran bir kişi bir ay sonunda 10.132 TL olarak parasını alacaktır.

Enpara 10.000 TL ayda ne kadar faiz getirir? 03-06-2021

Enpara online bankacılık uygulamasıdır. Uygulama aylık faiz oranını %18.75 olarak belirlemiştir. Buna göre bankaya 10.000 TL yatıran kişi bir ayın sonunda 10.121 TL olarak yatırımını alacaktır.

Güvence Bankası 10.000 TL ayda ne kadar faiz getirir? 3 Haziran 2021 Perşembe

Güvence Bankası en düşük faiz veren bankalardan biridir. Banka diğer bankalara oranlar yarı yarıya düşük faiz uygulamaktadır. Bankanın aylık faiz oranı %4.50’dir. 10.000 TL yatıran bir kişi ay sonunda 10.031 TL olarak yatırımı alacaktır.

İş Bankası 10.000 TL ayda ne kadar faiz getirir? Haziran 3 Perşembe

İş Bankası aylık faiz oranını %13.80 olarak belirlemiştir. Buna göre bankaya 10 bin TL yatırmanız halinde ay sonunda 10.096 TL alacaktır. İş Bankası diğer bankalara oranla düşük faiz oranı uygulamaktadır. Ancak bankanın uygulaması yatırım yapılacak miktara göre değişmektedir. Yatırılacak yutar ne kadar yüksekse o kadar yüksek faiz oranı uygulanır.

ING Bank 10.000 TL ayda ne kadar faiz getirir? 3 Haziran Perşembe

ING Bank aylık faiz oranını %20.50 olarak belirlemiştir. Banka Turuncu Ekstralı hesap sahiplerine yüksek faiz oranı uygulamaktadır. Buna göre bankaya 10 bin TL yatıran kişi ay sonunda 10.144 TL ücret alacaktır.

Akbank 10.000 TL ne kadar faiz getirir? 03-06-2021

Akbank aylık faiz oranını %16 olarak belirlemiştir. Bankaya 10. 000 TL yatıran bir kişi bir ay sonunda 86 TL kazanç elde ederek yatırımını 10.111 TL’ye çıkarmış olacaktır.

Denizbank 10.000 TL ne kadar faiz getirir? 3 Haziran 2021

Denizbank aylık faiz oranını mevduat hesabı sahiplerine %15 olarak belirlemiştir. Bankaya aylık 10.000 TL yatıran bir kişi ay sonunda 114 TL kazanç elde edecektir. Buna göre 10.000 TL yatırım yapan kişinin ay sonunda yatırımı 10.104 TL olacaktır.


Son Güncelleme: 03.06.2021 16:52
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ziraat BankasıYatırımFaiz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
QNB Finansbank 9 ay geri ödemesiz kredi başvurusu
QNB Finansbank 9 ay geri ödemesiz kredi başvurusu
Automata Network (ATA) nasıl kazanılır?
Automata Network (ATA) nasıl kazanılır?
Automate Network (ATA) coin nedir?
Automate Network (ATA) coin nedir?
Phuture coin nedir? PHTR Token açıklaması
Phuture coin nedir? PHTR Token açıklaması
2021 Traktör kredisi veren bankalar ve güncel faiz oranları
2021 Traktör kredisi veren bankalar ve güncel faiz oranları
Müzisyenlere 3000 TL destek başvurusu başladı mı? Müzisyenlere 3 bin TL destek ödemesi ne zaman ödenecek?
Müzisyenlere 3000 TL destek başvurusu başladı mı? Müzisyenlere 3 bin TL destek ödemesi ne zaman ödenecek?

Popüler Haberler

5 Haziran 2021 Cumartesi ATV yayın akışında ne var?
Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler var? 5 Haziran 2021 Cumartesi Show TV yayın akışı
5 Haziran 2021 Cumartesi Kanal 7 yayın akışı Kanal 7 kanalında bugün neler var?
6 Haziran 2021 Pazar TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 6 Haziran Pazar at yarışı programı
5 Haziran 2021 Cumartesi günü Kanal D yayın akışı
TV 8 5 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı ve TV rehberi
5 Haziran 2021 Cumartesi günü Star TV yayın akışı
5 Haziran 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışında ne var?
5 Haziran 2021 Cumartesi TRT Spor yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Kırmızı Oda 40. bölüm izle tek parça! Kırmızı Oda son bölüm kesintisiz izle!
1500 tl ye alınabilecek en iyi cep telefonu önerileri
Breeders dizisi yeni sezonu olacak mı?
Türkiye-Moldova maçı TRT Spor canlı yayın izle 3 Haziran 2021
Eşkıya dizisinde Doğan Baba neden yok? Ali Sürmeli neden ayrıldı, geri dönecek mi?
Mina Derman kimdir? Kaç yaşındadır?
Bir Zamanlar Çukurova 100. bölüm fragmanı yayında! Bir Zamanlar Çukurova 100. yeni bölümde neler olacak?
Sadakatsiz 32. Bölüm Fragmanı – 8 Haziran 2021 Çarşamba
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 5 Haziran 2021 Cumartesi
Bozkır Aslanı Celaleddin 3. bölüm izle ATV kesintisiz full tek parça canlı yayın
Set Ekstra sunucusu Tülay Demir Oktay kimdir? Tülay Demir Oktay nereli, kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Faturaya ek hangi telefonları alabilirim? Tarifeye ek telefon sorgulama

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.