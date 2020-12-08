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1000 TL pandemi yardımı destek nakit yardım başvuru ekranı ve başvuru sonucu sorgulama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan 1000 TL pandemi yardımına başvurarak nakit yardımı almak isteyen vatandaşlar başvuru ekranına ve başvuru sonucu sorgulama ekranına e-devlet sistemi üzerinden ulaşabilecekler.

08 Aralık 2020 Salı 16:04
1000 TL pandemi yardımı destek nakit yardım başvuru ekranı ve başvuru sonucu sorgulama
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Koronavirüs salgınında ekonomik olarak zorluk çeken vatandaşlara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 1000 TL pandemi yardımı verilmektedir. İhtiyaç sahibi vatandaşların intenet üzerinden başvuru yapabileceği pandemi yardımı, PTT görevlileri tarafından evlere gönderilmektedir.

1000 TL pandemi yardımı başvuru ekranı

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada yaşanan ekonomik sıkıntılar ülkemizde de yaşanmaya devam ediyor. İşletmelerin kapanmasıyla birçok kişi işsiz kalarak geçinmekte zorluk çekiyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koronavirüsün ekonomik etkileriyle mücadele etmek amacıyla 1000 TL tutarında sosyal yardım desteğini başlattı. Vatandaşlar e-devlet sistemi üzerinden pandemi sosyal destek başvurularını gerçekleştirebilecekler.

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Pandemi sosyal destek başvuruları T.C. kimlik numarasının son hanesine göre belirlenen günlerde alınmaktadır. Buna göre T.C. kimlik numarasının son hanesi;

0 olan vatandaşlar – Pazartesi

2 olan vatandaşlar – Salı

4 olan vatandaşlar – Çarşamba

6 olan vatandaşlar – Perşembe

8 olan vatandaşlar – Cuma günü başvurularını gerçekleştirebilecekler. Bunun yanında cumartesi ve Pazar günleri herhangi bir sınırlama olmadan başvuru yapılabilmektedir.

1000 TL pandemi sosyal destek başvuru sonucu nasıl öğrenilir?

Sosyal destek başvurusu yapan vatandaşlar başvuru durumlarını öğrenmek için e-devlet sistemini kullanabilirler. E-devlet sistemi içerisinde bulunan ‘’Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama’’ bölümüne girildiğinde başvurunuzun onaylanıp onaylanmadığını ve sonrasında yapmanız gerekenleri öğrenebilirsiniz.



Son Güncelleme: 08.12.2020 16:04
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PandemiSosyal Destek1000 TlKoronavirüsAile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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