1000 TL pandemi yardım paraları ne zaman yatacak?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koronavirüs döneminde muhtaç ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara 1000 TL sosyal yardım parası vermeye başlamıştı. Bu müracaatlar e-Devlet üzerinden alınırken aynı zamanda sorgulama işlemi de e-Devlet'ten yapılabiliyor. Müracaatı olumlu karşılanan vatandaşların parası PTT'den teslim ediliyor. Bir zarf içinde teslim edilen bu para için başvurular halen devam ediyor. Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ihtiyaç sahibi olan ailelere koronavirüs salgınından sonra 1000 Türk Lirası sosyal yardım parası vermeye başlamıştı. Bu ödemenin 1. ve 2. evrede ödemeleri vatandaşlara verildi fakat 3. faz ödemeleri ne zaman verilecek merak ediliyor. Pandemi maddi destek parası almaya hak kazanan kişiler PTT'den bir zarfın içinde bu paraları teslim alabiliyor. 3. fazda pandemi destek başvurusu alınıyor mu merak edilmeye başlandı. Konuyla ilgili açıklama geldi. Peki pandemi destek başvuru devam ediyor mu? Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 1. ve 2. faz sosyal yardım paralarının yattığını 3. evre pandemi maddi desteklerinin de devam edeceğini bildirmişti.

Yeni Faz Açılacak mı?

Sosyal yardım başvurularının 4. evresi için net bir sonuç yoktur. 3. faz ödemelerinin hala devam etmesi bu konudaki en büyük sebeplerdendir. Ancak ksıtlamalar devam ederse tekrar yardım başvuruları gündeme gelebilir.

1000 TL Pandemi Yardımı Ne Zaman Yatacak?

Bu yardıma ilk defa müracaat eden kişiler 1000 Türk Lirası yardım parasının ne kadar sürede ve hangi gün yatacağını merak ediyor. Başvurunuz olumlu ise e devlet başvuru ekranında 1000 TL maddi yardım parasını almaya hak kazandığınızı gördüğünüz de en yakın PTT Şubesinden paranızı alabilirsiniz, veya süreç devam ediyor yada başvurunuza red cevabı gördüğünüzde para hesabınıza yatmamıştır.

Pandemi Sonuç Sorgulama Ekranı

1000 Türk Lirası pandemi yardımına ilk defa müracaat etmiş olanlar başvuru sonuçlarını yine e-Devlet pandemi sonuç öğrenme ekranından görürler.

Pandemi sonuç sorgulama için şöyle bir sınır bulunuyor;

TC Kimlik Numarasının son rakamı:

0 rakamı olan vatandaşların Pazartesi

2 olan vatandaşlar Salı,

4 olan vatandaşlar Çarşamba,

6 rakamı olan vatandaşların Perşembe,

8 numaralı olan vatandaşlar Cuma

günlerinde başvuruları alınacak ve başvuru sonuçlarına bugünlerde bakabilirler.

Cumartesi-Pazar ise bir sınırlama olmadan müracaat ve sonuç alınır.