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1000 TL pandemi para yardımı nasıl yapılır? 2021 Mart E-devlet ile 1000 TL pandemi yardımı başvurusu

Okurlarımız tarafından merakla beklenen 1000 TL pandemi para yardımı nasıl yapılır? E-devlet ile 1000 TL pandemi yardımı başvurusu haberine dair gündemde yer alan yeni ayrıntıları kaleme alıyoruz. 1000 TL pandemi para yardımı nasıl yapılır? E-devlet ile 1000 TL pandemi yardımı başvurusu haberinin tüm yeni gelişmeleri 4 Mart 2021 Perşembe günü haberlerimiz arasında yer alıyor.

04 Mart 2021 Perşembe 23:22
1000 TL pandemi para yardımı nasıl yapılır? 2021 Mart E-devlet ile 1000 TL pandemi yardımı başvurusu
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1000 TL para yardımı işte bu kişilere geldi! Bu yöntemle ödemeler PTT ile yapılacak

Hafta sonunun gelmesi ile birlikte PTT hesaplarına ödenen 1000 TL yardım başvurusu tüm vatandaşlarımızın hizmetine açıldı. E-devlet uygulamaları üzerinden hiçbir şarta bağlı kalmadan başvuru olanaklarına sahipsiniz. Fakat başvuru işlemleri için nasıl bir yol izlemeniz gerektiği ve başvuru aşamaları hakkında dikkat etmeniz gereken önemli yerlere dikkat etmelisiniz. İşte 1000 TL sosyal yardım parası ödemeleri ile ilgili ayrıntılar…

Devlet tarafından bu zor dönemden geçen vatandaşlarımız için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlığı sayesinde PTT hesaplarına pandemi sosyal yardım ödemeleri yapılıyor. Bu sayede başvuru süreci, değerlendirme ve inceleme süreci ve sonuçların açıklanma süreçleri de özveriyle yerine getirilmekte. Bu bilgiler doğrultusunda yapılacak ödemelerden yararlanmak isteyen kişiler nasıl alacaklarını merak ediyor.

1000 TL pandemi sosyal yardım başvuruları için şart yok!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlığının yapmış olduğu açıklamalar neticesinde bu zorlu dönmeden geçen vatandaşlarımız için 1000 TL pandemi sosyal yardım uygulaması başladı. Başvurularda ise sadece e-devlet üzerinden hafta içi T.C kimlik numaralarının son hanelerine göre düzenlemeler yapılacak. Bu sayede e-devlet başvurularında belirli şartlar doğrultusunda uygulanıyor. Fakat bu şartlar sadece hafta içi geçerli olacak. Bu sayede hafta sonu istediğiniz gibi başvuru işlemlerini gerçekleştirme olanağına sahipsiniz. E-devlet’te yer alan bilgiler doğrultusunda vatandaşların başvuru yapabilecekleri tarihler şöyle:

  • 0 olan vatandaşlarımızın Pazartesi,
  • 2 olan vatandaşlarımızın Salı,
  • 4 olan vatandaşlarımızın Çarşamba,
  • 6 olan vatandaşlarımızın Perşembe,
  • 8 olan vatandaşlarımızın Cuma.

Cumartesi ve Pazar günleri ise hiçbir sınırlama olmadan herkes bu hizmeti kullanarak başvurularını iletebileceklerdir.

Başvuru şartları nelerdir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Pandemi Sosyal Destek Programı Başvuru Açıklaması AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır. Bu yardıma başvuran herkes başvurularını e-devlet üzerinden takip edebileceklerdir.

Yapılan bu değerlendirmeler kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır. Eğer aynı haneden birden fazla başvuru yapılırsa tek başvuru olarak değerlendirmeye alınacaktır. Başvuran kişinin hanesinde eğer aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan biri varsa başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır:

  • Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,
  • 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,
  • 5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,
  • Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),
  • İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,
  • İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar
  • Başvuru süreci 1. Ve 2. Faz pandemi sosyal yardım fırsatlarından yararlananlar.

Bu sayede vatandaşlarımız açıklanan fırsatlar sayesinde 1. Ve 2. Faz pandemi sosyal yardım başvurusu yapıp kabul edilmeyen kişiler bu 3. Faz sosyal yardım desteğinden yararlanma fırsatı yakalayabileceklerdir.



Son Güncelleme: 04.03.2021 23:22
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