1.000 TL Maddi Yardım Başvurusu için 2. faz devam ediyor. 3. fazın başvuruları başladı!

Korona virüs ile ekonomi şartlarında meydana gelen değişiklikler vatandaşı oldukça etkiledi. Bu sarsıcı süreçte maddi olarak desteğe ihtiyacı olan ailelere devlet tarafından bir ödenek çıktı. 3 faz olarak verilen maddi destek de 1. Faz tamamladı. 2. Faz için işlem ve başvurular yapılıyor. 3. Faz için ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Bu yardımlardan kimler faydalanabilir? Pandemi ödenekleri ne kadar? Başvuru şartları neler? Başvuru aşamaları neler?

Aile ve Sosyal Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ‘un açıklamasına göre 1. Fazda verilen 1000 TL’ lik nakit yardımından sonra 2. Faz için 1000 TL’ lik nakit yardımı başladı. 2 milyon 300 bin haneye bu nakit yardımı ulaştırılacak.

SOSYAL YARDIM ALABİLECEK VATANDAŞLAR!

Durumu olmayan, maddi desteğe ihtiyacı olan, pandemi sürecinde işsiz kalan, sigortasız olan ve düzenli bir geliri olmayan aileler bu 1000 TL’ lik yardımdan faydalanabilecekler.

Yardım almaya hak kazanan vatandaşlar 1. Fazdan farklı olarak ödemelerini PTT şubesinden değil, eve teslim olarak alacaklar. İlk fazda ödeme alan vatandaşlar muaf tutulup, yardım almayan kişiler bu destek faydalanacak.

3. faz içinde harekete geçildi. Başvurular e devlet üzerinden alınmaya başlandı. Aile ve Çalışma Bakanlığına ait destek ön başvuru sayfasından giriş yapılabiliyor. Ama TC kimlik numarasının son hanesine göre başvuru günleri değişiklik gösteriyor.

TC KİMLİK NUMARASI SON HANESİ:

0 olanlar PAZARTESİ

2 olanlar SALI

4 olanlar ÇARŞAMBA

6 olanlar PERŞEMBE

8 olanlar CUMA

CUMARTESİ ve PAZAR tüm vatandaşlar başvuru yapabiliyor.

Bu imkan sunulduğu gibi bir çok devlet kurumundan yardım almak mümkün.

MADDİ YARDIM VEREN KURUM VE KURULUŞLAR!

Sosyal Yardım Bakanlığı

Belediye Başkanlığı

Yardım kurum ve kuruluşlar

Yardım Denekleri ve Diğer Vakıflar

Nakit Para ve Yardımı Yapan Özel Firmalar

Maddi Destek Sağlayan Gönüllü Diğer Kuruluşlar

Belediye başvuruları için Belediyelerin Sosyal Hizmetler müdürlüğünden bilgi almak için telefon ile arayabilirsiniz. Ya da resmi intenet sitelerinden ihtiyacınız olan bilgilere ulaşabilirsiniz. Her belediyenin uyguladığı farklı yöntemler olabiliyor. Sizin ikametiniz hangi bölgedeyse o belediyenin nakit yardımı imkanlarını araştırmanızı tavsiye ederiz.

KORONA VİRÜS SEBEBİYLE İŞSİZ KALAN VATANDAŞLAR YARDIM ALABİLECEK Mİ?

Ücretsiz izne çıkanlar ve işsiz kalanlar için bir açıklama yapılsa da çalışmayan ve işkur’ a başvuru yapmayan kişiler için açıklama yapılmadı.

VAKIFLARIN KİRA YARDIMLARI!

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü evi olmayan ve kira da yaşayan vatandaşlara kira yardımında bulunuyor. Hem maddi ihtiyaçları hem de ev koşulları göz önünde bulundurularak hazırlanan kategorilerde prefabrik ev yapımı, ev tadilatı, betonarme ev, ev eşyası alımlarını kapsayan bir içerik bulunuyor. Kiracı olduğunu belgeleyenler kira yardımı ya da nakit yardımı alabiliyor.