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1000 TL koronavirüs yardımı ne zaman yatacak?

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını maalesef ülkemizi de etkisi altına aldı. Sağlık sistemini olumsuz etkileyen salgın ekonomiyi de olumsuz etkiledi. Bundan dolayı devletimiz ihtiyaç sahiplerine 1000 TL pandemi yardımı yapıyor. Vatandaşlarımız 1000 TL pandemi yardımının ne zaman verileceğini merak ediyor.

12 Kasım 2020 Perşembe 20:26
1000 TL koronavirüs yardımı ne zaman yatacak?
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Koronavirüs pandemisi ülkemizde ciddi anlamda ekonomik sorunlara yol açtı. Bu dönemde birçok vatandaşımız işsiz kaldığı gibi maddi konuda zorluk çekmeye başladı. Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını maalesef ülkemizi de etkisi altına aldı. Sağlık sistemini olumsuz etkileyen salgın ekonomiyi de olumsuz etkiledi. Bundan dolayı devletimiz ihtiyaç sahiplerine 1000 TL pandemi yardımı yapıyor. Vatandaşlarımız 1000 TL pandemi yardımının ne zaman verileceğini merak ediyor. Belli şartları taşıyan vatandaşlarımıza devletimiz PTT üzerinden 1000 TL maddi destek veriyor.

Buna göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde başlatılan Pandemi Sosyal Destek Programı’nın ilk iki fazı sona erdi. 3. Fazda ise ilk iki fazda para alamayan vatandaşlarımıza 1000 TL maddi destek verilecek. Bu kapsamda başvurular e-devlet sisteminden yapılacak. E-devlette bulunan Pandemi Sosyal Destek Ön Başvuru Formu ile T.C. kimlik numarasının son hanesi;

  • 0 olan vatandaşlar Pazartesi,
  • 2 olan vatandaşlar Salı,
  • 4 olan vatandaşlar Çarşamba,
  • 6 olan vatandaşlar Perşembe,
  • 8 olan vatandaşlar Cuma günlerinde başvuru yapabilecektir.
  • Hafta sonunu kapsayan günlerde ise tüm vatandaşlarımızdan başvurular alınabilecektir.


Son Güncelleme: 12.11.2020 20:26
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Anahtar Kelimeler:
PandemiKorona Yardımı
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