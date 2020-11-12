1000 TL koronavirüs yardımı ne zaman yatacak?

Buna göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde başlatılan Pandemi Sosyal Destek Programı’nın ilk iki fazı sona erdi. 3. Fazda ise ilk iki fazda para alamayan vatandaşlarımıza 1000 TL maddi destek verilecek. Bu kapsamda başvurular e-devlet sisteminden yapılacak. E-devlette bulunan Pandemi Sosyal Destek Ön Başvuru Formu ile T.C. kimlik numarasının son hanesi;
- 0 olan vatandaşlar Pazartesi,
- 2 olan vatandaşlar Salı,
- 4 olan vatandaşlar Çarşamba,
- 6 olan vatandaşlar Perşembe,
- 8 olan vatandaşlar Cuma günlerinde başvuru yapabilecektir.
- Hafta sonunu kapsayan günlerde ise tüm vatandaşlarımızdan başvurular alınabilecektir.
Son Güncelleme: 12.11.2020 20:26