100 bin TL'ye kadar emeklilere kredi!

Emekliye 100 bin kredi verilecek
Ziraat Bankası emekliler için bir kredi kampanyası oluşturdu. Emekli maaşınızı Ziraat Bankasına taşıyarak krediden yararlanabilirsiniz. Kredi notunuz düşük olsa bile onay verilecektir.
Akbank uygun faizli emekli kredisi
Denizbank emekli kredisi
Denizbank emeklilere 100 bin borç kapatma kredisi sunmaktadır. Diğer bankalardaki borçlarınızı bu bankaya taşıyabilirsiniz. Başvuru yaptığınız durumdan 1 gün sonra sonucu öğrenebilirsiniz. Başvuruyu en yakın şubeye giderek yapabilirsiniz.
Vakıfbank emekli kredisi
En yakın şubeye giderekten 36 ay vadeli 3 ay ertelemeli krediye başvuru yapabilirsiniz. Kredi sonucuna göre kredilerini maaşlarının 22 katına kadar kullanabileceklerdir.
Son Güncelleme: 26.04.2021 14:08