100 bin TL'ye kadar emeklilere kredi!

Emekliye 100 bin kredi verilecek

Ziraat Bankası emekliler için bir kredi kampanyası oluşturdu. Emekli maaşınızı Ziraat Bankasına taşıyarak krediden yararlanabilirsiniz. Kredi notunuz düşük olsa bile onay verilecektir.

Akbank uygun faizli emekli kredisi

Denizbank emekli kredisi

Akbank ihtiyaç kredisinden yararlanmak istiyorsanız size en yakın şubeye giderektenyapabilirsiniz. Akbank uygun faizli emekli kredisinden yararlanmak için öncelikle maaşınızı bu bankaya taşımanız gerekmektedir. Kredi notunuz yüksek ise Kredi yazıp T.C kimlik numaranızı yazarak 4425’e mesaj atın. Başvurunuzu gerçekleştirmiş olursunuz.

Denizbank emeklilere 100 bin borç kapatma kredisi sunmaktadır. Diğer bankalardaki borçlarınızı bu bankaya taşıyabilirsiniz. Başvuru yaptığınız durumdan 1 gün sonra sonucu öğrenebilirsiniz. Başvuruyu en yakın şubeye giderek yapabilirsiniz.

Vakıfbank emekli kredisi

En yakın şubeye giderekten 36 ay vadeli 3 ay ertelemeli krediye başvuru yapabilirsiniz. Kredi sonucuna göre kredilerini maaşlarının 22 katına kadar kullanabileceklerdir.

