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100 bin TL'ye kadar acil deprem desteği

100 bin TL'ye kadar deprem desteği

30 Ağustos 2020 Pazar 03:20
100 bin TL'ye kadar acil deprem desteği
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Meydana gelen trajik sel afetinden sonra ülkemizin cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından esnaflara özel olarak acil destek kredisi paketi yürürlüğe girmiş durumda.

Depremden etkilenen kobilere işletme başına toplamda 100 bin Türk Lirası’na kadar kredi desteği sağlanabiliyor. Bu krediyi cazip kılan koşullardan birisi de ilk 24 ay ödeme yapma zorunluluğu olmaması. Kobiler istedikleri takdirde 1 yıl vadeli faizsiz krediden yararlanabilmektedirler.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ‘Cumhurbaşkanımızın talimatı ile Elazığ ve Malatya illerinde depremden kötü anlamda etkilenen kobilerimiz için KOSGEB’in Acil Destek Programı altında 100 bin TL’ye varan sıfır faizli kredileri 1 yıl ödemesiz olarak veriyoruz’ söyleminde bulundu.


Depremden etkilenen vatandaşlara sağlanan destekler sadece krediler ile sınırlı değil. Deprem bölgesinde 50den fazla istihdama sahip olan işletmeler zelzeleden etkilenmeseler bile imalat sanayi işletme kredisi faiz desteği programı altında 150 bin Türk Lirası’na varan faizsiz krediler verilebilmekte. 1 yıl ertelenmesi beklenen krediler için 50 bin lira tutarındakiler 5 yıl vadeli finansman desteği kazanacaklar.

İçinde bulunduğumuz senenin KOSGEB’e ödemesi bulunan işletmelerin borçları bu yılın sonuna kadar tecil edildi. Bu borçların 01.01.2021 tarihine ötelendiği duyuruldu. Bu tarihte borç ödemeye başlayan esnaflar borçlarını üçer ayda bir olmak üzere sende toplamda 4 ödemede yapacaklar.

2020 Acil destek kredisine nasıl başvuru yapılır?

Esnaflar öncelikle zelzeleden etkilendiklerini valilik ya da kaymakamlık kurumlarını bildirmeliler. Bu kurumlarda yaşanan yoğunluklardan dolayı Elazığ Tecim ve Sanayi Odası bir kriz masası oluşturmuş durumda. Bu masada esnafın, kobilerin zararlarını bildirmesi sağlanıyor. Bu kurumlardan alınan başvurular, KOSGEB’e iletilmektedir. Acil destek kredisinden faydalanmak istiyorsanız KOSGEB’in veri tabanında kayıtlı olmanız gerekmektedir.

Hangi bankalar bu kredileri veriyor?

KOSGEB’le anlaşan kamu bankaları Ziraat Bankası, İş Bankası ve Halkbank zarar gören esnafa yardım etmek için kredi veren bankalar arasında. Eğer kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız banka şubelerinden bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.



Son Güncelleme: 30.08.2020 03:20
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Anahtar Kelimeler:
DepremdesteğiKredi
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