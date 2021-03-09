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100 bin TL'lik konut kredisinin taksitleri ne kadar oldu? Konut kredisi aylık taksit ödemesi hesaplama

Konut kredisi çekerek ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, kredinin aylık taksitlerin ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. 100 bin TL’lik konut kredisi taksitlerinin ne kadar olduğunu merak eden vatandaşlarımız için konut kredisi ile ilgili bütün detayları haberimizde paylaştık.

09 Mart 2021 Salı 20:59
100 bin TL'lik konut kredisinin taksitleri ne kadar oldu? Konut kredisi aylık taksit ödemesi hesaplama
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Konut kredisi çekerek ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, kredinin aylık taksitlerinin ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Bankaların yapmış olduğu  kampanyalarından yararlanarak ev sahibi olmak isteyen vatandaşların geçen sene kırdıkları rekor konut satışlarının bu senede olması beklenmektedir. Konut kredisinin faiz oranları yükselirken vatandaşlar 120 ay vadeli 100 bin TL’lik konut kredisinin aylık taksitlerini merak etmeye başladı.

Bankaların 120 ay vadeli 100 bin TL konut kredisi aylık taksitleri

-Vakıf Katılım Bankası

Toplam Maliyet: 201.775 TL

Faiz Oranı: Yüzde 1,32

Aylık Taksit: 1.665 TL

-Ziraat Bankası

Toplam Maliyet: 205.721 TL

Faiz Oranı: Yüzde 1,37

Aylık Taksit: 1.703 TL

-Denizbank 

Toplam Maliyet: 225.082 TL

Faiz Oranı: Yüzde 1,58

Aylık Taksit: 1.864 TL

 -Garanti BBVA 

Toplam Maliyet: 209.659 TL

Faiz Oranı: Yüzde 1,41

Aylık Taksit: 1.733 TL

-QNB Finansbank

Toplam Maliyet: 217.713 TL

Faiz Oranı: Yüzde 1,50

Aylık Taksit: 1.802 TL

-ING Bank

Toplam Maliyet: 207.798 TL

Faiz Oranı: Yüzde 1,39

Aylık Taksit: 1.718 TL

-Akbank

Toplam Maliyet: 203.221 TL

Faiz Oranı: Yüzde 1,34

Aylık Taksit: 1.680 TL

-Halkbank

Toplam Maliyet: 206.679 TL

Faiz Oranı: Yüzde 1,38

Aylık Taksit: 1.710 TL

-TEB

Toplam Maliyet: 206.682 TL

Faiz Oranı: Yüzde 1,38

Aylık Taksit: 1.710 TL

-Yapı Kredi Bankası

Toplam Maliyet: 207.565 TL

Faiz Oranı: Yüzde 1,39

Aylık Taksit: 1.718 TL

-İş Bankası

Toplam Maliyet: 208.689 TL

Faiz Oranı: Yüzde 1,40

Aylık Taksit: 1.725 TL

-Odeabank

Toplam Maliyet: 235.574 TL

Faiz Oranı: Yüzde 1,69

Aylık Taksit: 1.951 TL

-Şekerbank

Toplam Maliyet: 255.332 TL

Faiz Oranı: Yüzde 1,89

Aylık Taksit: 2.113 TL

-HSBC Bank

Toplam Maliyet: 256.795 TL

Faiz Oranı: Yüzde 1,90

Aylık Taksit: 2.122 TL



Son Güncelleme: 09.03.2021 20:59
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Anahtar Kelimeler:
Konut Kredisi100 Bin TLFaiz OranıAylık Taksit
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