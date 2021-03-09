100 bin TL'lik konut kredisinin taksitleri ne kadar oldu? Konut kredisi aylık taksit ödemesi hesaplama

Konut kredisi çekerek ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, kredinin aylık taksitlerinin ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Bankaların yapmış olduğu kampanyalarından yararlanarak ev sahibi olmak isteyen vatandaşların geçen sene kırdıkları rekor konut satışlarının bu senede olması beklenmektedir. Konut kredisinin faiz oranları yükselirken vatandaşlar 120 ay vadeli 100 bin TL’lik konut kredisinin aylık taksitlerini merak etmeye başladı.
Bankaların 120 ay vadeli 100 bin TL konut kredisi aylık taksitleri
-Vakıf Katılım Bankası
Toplam Maliyet: 201.775 TL
Faiz Oranı: Yüzde 1,32
Aylık Taksit: 1.665 TL
-Ziraat Bankası
Toplam Maliyet: 205.721 TL
Faiz Oranı: Yüzde 1,37
Aylık Taksit: 1.703 TL
-Denizbank
Toplam Maliyet: 225.082 TL
Faiz Oranı: Yüzde 1,58
Aylık Taksit: 1.864 TL
-Garanti BBVA
Toplam Maliyet: 209.659 TL
Faiz Oranı: Yüzde 1,41
Aylık Taksit: 1.733 TL
-QNB Finansbank
Toplam Maliyet: 217.713 TL
Faiz Oranı: Yüzde 1,50
Aylık Taksit: 1.802 TL
-ING Bank
Toplam Maliyet: 207.798 TL
Faiz Oranı: Yüzde 1,39
Aylık Taksit: 1.718 TL
-Akbank
Toplam Maliyet: 203.221 TL
Faiz Oranı: Yüzde 1,34
-Halkbank
Toplam Maliyet: 206.679 TL
Faiz Oranı: Yüzde 1,38
Aylık Taksit: 1.710 TL
-TEB
Toplam Maliyet: 206.682 TL
Faiz Oranı: Yüzde 1,38
Aylık Taksit: 1.710 TL
-Yapı Kredi Bankası
Toplam Maliyet: 207.565 TL
Faiz Oranı: Yüzde 1,39
Aylık Taksit: 1.718 TL
-İş Bankası
Toplam Maliyet: 208.689 TL
Faiz Oranı: Yüzde 1,40
Aylık Taksit: 1.725 TL
-Odeabank
Toplam Maliyet: 235.574 TL
Faiz Oranı: Yüzde 1,69
Aylık Taksit: 1.951 TL
-Şekerbank
Toplam Maliyet: 255.332 TL
Faiz Oranı: Yüzde 1,89
Aylık Taksit: 2.113 TL
-HSBC Bank
Toplam Maliyet: 256.795 TL
Faiz Oranı: Yüzde 1,90
Aylık Taksit: 2.122 TL