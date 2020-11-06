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100 bin TL konut kredisi çeken ne kadar geri ödeme yapar? 100 bin TL konut kredisi geri ödeme miktarı

İkinci el ve sıfır konutlarda yeni konut kredisi paketleri sunuluyor. Sıfır konutlarda yüzde 0.99, ikinci el konutlarda ise yüzde 1.25 faiz oranıyla konut kredileri veriliyor...

06 Kasım 2020 Cuma 23:24
100 bin TL konut kredisi çeken ne kadar geri ödeme yapar? 100 bin TL konut kredisi geri ödeme miktarı
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Ev satın almak isteyen kişiler konut kredilerinde yapılan kampanyaları ve kredi seçeneklerini yakından takip etmeye devam ediyorlar. En uygun geri ödeme koşullarını sunan bankalar düzenli olarak ev sahibi olmayı hayal edenler tarafından araştırılıyor. Posta tarafından yapılan habere bakıldığında, bankalar tarafından sunulan fırsatlar ile tüketiciler düşük aylık ödemelerle ve yüksek vade sayıları ile ev satın alabiliyorlar. Kira öder gibi kredi taksiti ödeyen kullanıcılar 20 seneye kadar uzayan vade seçeneklerinden faydalanabiliyorlar.

Sıfır Konutlar İçin Avantaj


Kampanya kapsamında sıfır konutlar için de avantaj sunuluyor. Kamu bankalarında sıfır konutlar için yüzde0.99 faiz oranı ile 120 aya kadar ulaşan krediler verilebiliyor. Tutarların 1 milyon liradan çok olması ya da vadenin 180 aya çıkması halinde faiz oranı yüzde 1.09’a çıkıyor.

İkinci Ellerde Oran Daha Yüksek

 

İkinci el konutlar için çekilecek olan konut kredilerinde faiz oranlarının daha yüksek olduğu görülüyor. Kamu bankaları kapsamında 120 ay vade ile yüzde 1.25 faiz oranı sunuluyor. Özel bankalarda da aynı oran üzerinden kredi verilmeye başlandığı yüzde 1.90’a kadar yükselebildiği görülüyor.



Son Güncelleme: 06.11.2020 23:24
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Konut KredisiIkinci El KonutSıfır KonutFaiz
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