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1 Mayısıs 2021 Cumartesi Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları

Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları haberiyle ilgili gündemde dikkat çeken yeni gelişmeler 1 Mayısıs 2021 Cumartesi günü basına aktarılmaya devam ediyor. Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları haberi güncel ayrıntılarını Mayısıs 1 Cumartesi günü ele aldığımız haberimizde okurlarımızla paylaştık. Siz de hemen okuyarak fikir sahibi olabilirsiniz.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 00:01
1 Mayısıs 2021 Cumartesi Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
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Son yıllarda artan ekonomik sorunlar birçok kişiyi kredi almaya itti. Özellikle koronavirüs salgını sonrası birçok kişi işsiz kalırken, nakit ihtiyacı ortaya çıktı. Vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını banka kredileriyle gidermeye çalıştı.

Banka kredilerine olan bu rağbet ve devlet düzenlemeleriyle düşürülen faiz oranları kredilere olan talebi giderek arttırdı. Bilindiği gibi bankalar konut, araç ve ihtiyaç kredisi olarak 3 farklı şekilde kredi vermektedir. Nakde sıkışan vatandaşlar hangi bankanın ne kadar faiz uyguladığını araştırıyor. İşte bankaların ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları;

1 Mayısıs 2021 Cumartesi bankaların güncel konut kredisi faiz oranları son zamanlarda vatandaşların en çok aradığı kredilerden birisi oldu. Evini değiştirmek isteyen vatandaşlar, 1 Mayısıs 2021 Cumartesi 20.04.2021 tarihli en uygun konut kredisi veren bankaları araştırmaya başladı. 1 Mayısıs 2021 Cumartesi Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti BBVA, TEB, Akbank ve Halkbank güncel konut kredisi faiz oranları haberimizde.
İşte 1 Mayısıs 2021  20 Nisan tarihine  ait en uygun konut kredisi veren bankalar listesi...

 

1 Mayısıs 2021 Cumartesi 29 Nisan  ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLAR

Konut kredisi: 1.37

Tüketici kredisi: 1.54

Taşıt kredisi: 1.54

1 Mayısıs 2021 Cumartesi 29 Nisan  HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.51

Taşıt kredisi: 1.54

Konut kredisi: 1.58

1 Mayısıs 2021 Cumartesi  29 Nisan VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.50

Taşıt kredisi: 1.51

SarıPanjur Konut Kredisi: 1.32

1 Mayısıs 2021 Cumartesi 29 Nisan  İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.65

Taşıt kredisi: 1.55-1.60

Ev kredisi: 1.45

1 Mayısıs 2021 Cumartesi 29 Nisan  AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:

Direkt kredi: 2.03

İhtiyaç kredisi: 2.13

Taşıt kredisi:1.66

Konut kredisi: 1.41

Çağrı Merkezi İhtiyaç Kredisi: 2.03

1 Mayısıs 2021 Cumartesi  29 Nisan GARANTİ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 2.22

Konut kredisi: 1.79

Taşıt kredisi: 1.80

1 Mayısıs 2021 Cumartesi 29 Nisan  TEB KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.45

Taşıt kredisi: 1.49

Konut kredisi: 1.38




Son Güncelleme: 01.05.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
KrediFaizBanka
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