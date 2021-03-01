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1 Mart 2021 Pazartesi Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları

Güncel haberleri yakından takip edenlerin merak ettikleri Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları hakkında yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Hemen 1 Mart 2021 Pazartesi tarihli haberimizi okuyarak, ile ilgili güncel bilgilere anında ulaşabilirsiniz.

01 Mart 2021 Pazartesi 00:04
1 Mart 2021 Pazartesi Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
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Son yıllarda artan ekonomik sorunlar birçok kişiyi kredi almaya itti. Özellikle koronavirüs salgını sonrası birçok kişi işsiz kalırken, nakit ihtiyacı ortaya çıktı. Vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını banka kredileriyle gidermeye çalıştı.

Banka kredilerine olan bu rağbet ve devlet düzenlemeleriyle düşürülen faiz oranları kredilere olan talebi giderek arttırdı. Bilindiği gibi bankalar konut, araç ve ihtiyaç kredisi olarak 3 farklı şekilde kredi vermektedir. Nakde sıkışan vatandaşlar hangi bankanın ne kadar faiz uyguladığını araştırıyor. İşte bankaların ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları;

1 Mart 2021 Pazartesi bankaların güncel konut kredisi faiz oranları son zamanlarda vatandaşların en çok aradığı kredilerden birisi oldu. Evini değiştirmek isteyen vatandaşlar, 1 Mart 2021 Pazartesi tarihli en uygun konut kredisi veren bankaları araştırmaya başladı. 1 Mart 2021 Pazartesi Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti BBVA, TEB, Akbank ve Halkbank güncel konut kredisi faiz oranları haberimizde.
İşte 1 Mart 2021 ye ait en uygun konut kredisi veren bankalar listesi...

 

1 Mart 2021 Pazartesi ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLAR

Konut kredisi: 1.47,

Tüketici kredisi: 1.58

Taşıt kredisi: 1.66

1 Mart 2021 Pazartesi HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.56 (Hızlı ihtiyaç kredisi)

Taşıt kredisi: 1.58

Konut kredisi: 1.42

1 Mart 2021 Pazartesi VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.79

Taşıt kredisi: 1.35

SarıPanjur Konut Kredisi: 1.49

1 Mart 2021 Pazartesi İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.50

Taşıt kredisi: 1.55

Ev kredisi: 1.40

1 Mart 2021 Pazartesi AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:

Direkt kredi: 2.03

İhtiyaç kredisi: 1.96

Taşıt kredisi: 1.51 (0 KM araç) - 1.53 (2. el araç)

Konut kredisi: 1.39

Çağrı Merkezi İhtiyaç Kredisi: 2.03

1 Mart 2021 Pazartesi GARANTİ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.49'dan başlıyor

Konut kredisi: 1.49

Taşıt kredisi: 1.64'den başlıyor

1 Mart 2021 Pazartesi TEB KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.45

Taşıt kredisi: 1.49

Konut kredisi: 1.40



Son Güncelleme: 01.03.2021 00:04
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Anahtar Kelimeler:
KrediFaizBanka
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