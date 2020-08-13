1 Kamu ve 2 özel bankadan anında 35000 TL kampanyası

Pandemi süreci sonrasında normalleşme döneminde bankalar ihtiyaç kredisi kampanyaları düzenliyor. İhtiyaç kredisi kullanacak bireyler bankalardan 35.000 TL kredi kullanabilmektedir. Bankaların en fazla tercih ettiği kredi kampanyaları içerisinde anında kredi kampanyaları bulunuyor. Bankalardan kredi alma planı yapıyorsanız anında kredi veren bankalardan işlemlerinizi yaparak kredinizin hesabınıza aktarılmasını sağlayabilirsiniz. Bankaların kendilerine özel kredi kampanyaları bulunmakta ve bu krediler farklı limitlerde hesabınıza aktarılmaktadır.

Kredileri kullanacak olanların kredi notunun 1200 veya daha yüksek olması gerekiyor. Banka kredi sicili bozuk olanlar ihtiyaç kredileri dahil olmak üzere bütün krediler için onay alamamaktadır.

QNB Finansbank 35.000 TL anında kredi başvuruları

Kolay kredi başvurusu yaparak anında onay alabilmek için SMS ile başvuruda bulunabilirsiniz. 35.000 TL’ye kadar limitli kredilerde 60 aya varan vade fırsatından yararlanabilirsiniz. T.C. kimlik numaranızı 5030’a kısa mesaj olarak göndererek krediden yararlanabilirsiniz. Kredinize onay çıkması halinde bir limit yazarak banka şubesinden kullanmaya başlayabilirsiniz.

Şubeler veya intenet üzerinden de kredi başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Banka şubesine gitmeden gerekli tutarın hesabınıza aktarılmasını sağlayabilirsiniz.

Denizbank 35.000 TL anında kredi başvuruları

Denizbank, Deniz Mobil uygulaması üzerinden kredi başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Kredi başvurunuzu tamamladıktan sonra başvurunuz değerlendirmeye alınır ve kredi sonucunuz belirtilir. Denizbank’tan 60 aya varan vadelerle 35.000 TL’ye kadar kredi kullanılabilmektedir. Bankaya 3 ay ertelemeli kredi başvurusunda da bulunabilirsiniz. Başvurularınızı banka şubesine gitmeden SMS ile de yapabilirsiniz. SMS ile kredi başvurusunda bulunabilmek için ‘’Kredim’’ yazıp T.C. kimlik numaranızı yazarak 3280’e kısa mesaj olarak gönderin. Kredi başvurunuzun olumlu sonuçlanması halinde banka şubesine giderek kredinizin hesabınıza transferini sağlayabilirsiniz.

Vakıfbank 35.000 TL anında kredi başvuruları

Vakıfbank üzerinden kredi kullanacaksanız, banka şubesine kimliğiniz ve belir belgenizle başvuru yapmanız gerekmektedir. En az 6 ay sigortalı olan vatandaşlara kredi onayı verilebilmektedir. İşe henüz başlayanlar kredi kampanyasından yararlanamazlar.