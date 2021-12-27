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1 Bitcoin kaç TL, kaç Dolar ediyor? 27 Aralık 2021 Pazartesi Bitcoin ne kadar oldu?

Okurlarımızın meraklarını uyandıran ve bir süredir gündemde yer alan 1 Bitcoin kaç TL, kaç Dolar ediyor? Bitcoin ne kadar oldu? haberi ile ilgili olarak taze gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız, 27 Aralık 2021 tarihli haberimizden ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

27 Aralık 2021 Pazartesi 16:45
1 Bitcoin kaç TL, kaç Dolar ediyor? 27 Aralık 2021 Pazartesi Bitcoin ne kadar oldu?
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Dünyada 2008’de meydana gelen kriz ardından Satoshi Nakamato isimli kişi ya da kişiler tarafından yayınlanan Bitcoin teknik yazısı kısa süre içinde milyonlarca kişi tarafından büyük bir ilgi görmüştür. 2009 senesinde halka açık ağ olarak kullanılmaya başlanan Bitcoin kripto para sistemi, dağınık işleyişi sayesinde oldukça az bir zamanda göz ardı edilmeyecek bir finansal seviyeye ulaşmıştır.

 

Bitcoin avantajları nelerdir?

Bitcoin’in en önemli avantajı enflasyon ve çökme riskinin olmamasıdır. Anonim bir yatırım türü olan Bitcoin sayesinde geleneksel yöntemlere göre oldukça ucuz ve hızlı bir şekilde işlemler gerçekleştirilebilmektedir. Milyonlarca lira değerindeki bitcoinlere her nerede olunursa olunsun erişim sağlanabilmekte, hesap bilgilerinizi güvende tutabilirsiniz.

 

Bitcoin dezavantajları nelerdir?

Anonim bir birim olan Bitcoin kimi zaman dezavantajları da ortaya çıkarabilmektedir. Ticaretinin illegal olduğu ürünlerin ödemeleri gerçekleştirilirken kullanılabilen Bitcoin, kötü niyetli kişiler tarafından kara para aklamada kullanılabilmektedir. Ayrıca Bitcoin teknolojisi üzerine uzmanlık elde etmiş az insan olması, kaybetme riskinin fazla olması ve harcanabilecek platformların sınırlı olması da yine dezavantajlar arasında yer almaktadır.

 

Bitcoin bugün ne kadar oldu?

Sanal para birimleri arasında en önemlisi olan Bitcoin her geçen gün daha da popüler bir kripto para olmaya devam ediyor. Teknolojinin gelişimi ile birlikte büyüyen Bitcoin’in hangi seviyeye ulaştığı milyonlarca kişi tarafından merak edilmektedir. Buna bağlı olarak intenet üzerinde “Bitcoin bugün ne kadar oldu?” sorusu sorulmaktadır.

 

27 Aralık 2021 Pazartesi  Bitcoin değeri

Bitcoin 17 Aralık 2020 Çarşamba gününde yapılan işlemlerde yüzde 3,8 oranında yükseliş kaydetti ve 20.154 dolar seviyesine ulaştı. Bu veriler ile Bitcoin bu sene yaklaşık 3 kat daha değerlenmiş oldu.

 

27 Aralık 2021 Pazartesi 1 Bitcoin kaç TL?

17 Aralık Çarşamba gününde 1 Bitcoin tam olarak 177.977,02 TL değerine ulaşmıştır.

 

27 Aralık 2021 Pazartesi 1 Bitcoin kaç TL?

17 Aralık 2020 Çarşamba gününde elde edilen veriler neticesinde 1 Bitcoin 22.967,00 ABD Doları değerine ulaşmıştır.


Son Güncelleme: 27.12.2021 16:45
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Anahtar Kelimeler:
YatırımKriptoSanal ParaBitcoin
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