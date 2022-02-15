İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İŞKUR, 70 bin işçi alımı yapılan ilanları yayınladı!
Son Dakika
İŞKUR, 70 bin işçi alımı...
Alişan ve Buse Varol çifti boşanıyor!
Son Dakika
Alişan ve Buse Varol çifti...
Elektrik ve doğal gazda hane başına 5 bin lira destek!
Son Dakika
Elektrik ve doğal gazda hane...
Oğulcan Engin ile Miray Daner evleniyor mu?
Son Dakika
Oğulcan Engin ile Miray Daner...

1 Bitcoin kaç TL, kaç Dolar ediyor? 15 Şubat 2022 Salı Bitcoin ne kadar oldu?

Yazarlarımızın kaleme aldığı ve yakından takip ettikleri 1 Bitcoin kaç TL, kaç Dolar ediyor? Bitcoin ne kadar oldu? haberine dair en güncel bilgileri edinmek için siz de hemen 15 Şubat 2022 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

15 Şubat 2022 Salı 16:48
1 Bitcoin kaç TL, kaç Dolar ediyor? 15 Şubat 2022 Salı Bitcoin ne kadar oldu?
Takip Et:

Dünyada 2008’de meydana gelen kriz ardından Satoshi Nakamato isimli kişi ya da kişiler tarafından yayınlanan Bitcoin teknik yazısı kısa süre içinde milyonlarca kişi tarafından büyük bir ilgi görmüştür. 2009 senesinde halka açık ağ olarak kullanılmaya başlanan Bitcoin kripto para sistemi, dağınık işleyişi sayesinde oldukça az bir zamanda göz ardı edilmeyecek bir finansal seviyeye ulaşmıştır.

 

Bitcoin avantajları nelerdir?

Bitcoin’in en önemli avantajı enflasyon ve çökme riskinin olmamasıdır. Anonim bir yatırım türü olan Bitcoin sayesinde geleneksel yöntemlere göre oldukça ucuz ve hızlı bir şekilde işlemler gerçekleştirilebilmektedir. Milyonlarca lira değerindeki bitcoinlere her nerede olunursa olunsun erişim sağlanabilmekte, hesap bilgilerinizi güvende tutabilirsiniz.

 

Bitcoin dezavantajları nelerdir?

Anonim bir birim olan Bitcoin kimi zaman dezavantajları da ortaya çıkarabilmektedir. Ticaretinin illegal olduğu ürünlerin ödemeleri gerçekleştirilirken kullanılabilen Bitcoin, kötü niyetli kişiler tarafından kara para aklamada kullanılabilmektedir. Ayrıca Bitcoin teknolojisi üzerine uzmanlık elde etmiş az insan olması, kaybetme riskinin fazla olması ve harcanabilecek platformların sınırlı olması da yine dezavantajlar arasında yer almaktadır.

 

Bitcoin bugün ne kadar oldu?

Sanal para birimleri arasında en önemlisi olan Bitcoin her geçen gün daha da popüler bir kripto para olmaya devam ediyor. Teknolojinin gelişimi ile birlikte büyüyen Bitcoin’in hangi seviyeye ulaştığı milyonlarca kişi tarafından merak edilmektedir. Buna bağlı olarak intenet üzerinde “Bitcoin bugün ne kadar oldu?” sorusu sorulmaktadır.

 

15 Şubat 2022 Salı  Bitcoin değeri

Bitcoin 17 Aralık 2020 Çarşamba gününde yapılan işlemlerde yüzde 3,8 oranında yükseliş kaydetti ve 20.154 dolar seviyesine ulaştı. Bu veriler ile Bitcoin bu sene yaklaşık 3 kat daha değerlenmiş oldu.

 

15 Şubat 2022 Salı 1 Bitcoin kaç TL?

17 Aralık Çarşamba gününde 1 Bitcoin tam olarak 177.977,02 TL değerine ulaşmıştır.

 

15 Şubat 2022 Salı 1 Bitcoin kaç TL?

17 Aralık 2020 Çarşamba gününde elde edilen veriler neticesinde 1 Bitcoin 22.967,00 ABD Doları değerine ulaşmıştır.



Son Güncelleme: 15.02.2022 16:48
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
YatırımKriptoSanal ParaBitcoin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KOSGEB hangi sektörleri destekliyor?
KOSGEB hangi sektörleri destekliyor?
Esnaf kefalet kredisi nasıl alınır? Esnaf kefalet kredisi için kefil olacak kişilerin bulundurmaları gereken belgeler nelerdir?
Esnaf kefalet kredisi nasıl alınır? Esnaf kefalet kredisi için kefil olacak kişilerin bulundurmaları gereken belgeler nelerdir?
İŞKUR destekli ev hanımlarına müjde! Aylık 400 TL verilecek!
İŞKUR destekli ev hanımlarına müjde! Aylık 400 TL verilecek!
Özel hastanelerde muayene ücretleri ne kadar? Sigortalı ve sigortasız vatandaşlardan ne kadar muayene ücreti talep ediliyor?
Özel hastanelerde muayene ücretleri ne kadar? Sigortalı ve sigortasız vatandaşlardan ne kadar muayene ücreti talep ediliyor?
Kosgeb’e 300 milyon dolarlık kredi geldi
Kosgeb’e 300 milyon dolarlık kredi geldi
Analık Parası Nasıl Alınır? Kimler Analık Parası Alabilir? Şartları Nelerdir?
Analık Parası Nasıl Alınır? Kimler Analık Parası Alabilir? Şartları Nelerdir?

Popüler Haberler

1 Bitcoin kaç TL, kaç Dolar ediyor? 15 Şubat 2022 Salı Bitcoin ne kadar oldu?
Kaymakamlık, Belediye ve Valiliklerin yaptığı yardımlar nelerdir? Yardımların başvuru şartları nelerdir?
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin çocuk yıldızı Mine kimdir?
Milletvekili maaşları ne kadardır?
16 Şubat 2022 Çarşamba TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 16 Şubat Çarşamba at yarışı programı
Kardeşlerim Mazlum kimdir? Kaan Sevi kimdir?
TJK 15 Şubat 2022 Salı at yarışı sonuçları
İBB Beyaz Masa Sosyal Yardım Kartı başvuruları nasıl yapılır?
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi Samson kim? Tayanç Ayaydın kimdir?
Teşkilat dizisinde Ceren’in babası Şef kimdir? Ahmet Utlu kimdir?
Netflix yeni dizisi Gece Yarısı Ayini dizisiyle ilgili merak edilenler
Katla dizisinin konusu ve oyuncuları
Bir Zamanlar Çukurova Betül kimdir? İlayda Çevik kimdir, kaç yaşında?
Kredi çekmek isteyenler müjde! Mesaj ile anında kredi onayı verilecek
Netflix dizisi Mytho konusu nedir? Netfix dizisi Mytho oyuncuları
02129121278 numara kimin? 02129121278 numara neden arıyor? 02129121278 numarayı geri aramalı mıyım?
SGK yeni işten çıkış ve açıklamaları!
05397571027 numaralı telefon kimin? Aramasının nedeni nedir?
EGM Bekçi Başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir? Bekçi maaşları ne kadardır?
Özel hastanelerde muayene ücretleri ne kadar? Sigortalı ve sigortasız vatandaşlardan ne kadar muayene ücreti talep ediliyor?
Analık Parası Nasıl Alınır? Kimler Analık Parası Alabilir? Şartları Nelerdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.