İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Zamlı emekli ve memur maaşları ne zaman alınacak?
Son Dakika
Zamlı emekli ve memur maaşları...
Bakan Özer, 'Ara tatil öne alınacak mı?' sorusuna açıklık getirdi!
Son Dakika
Bakan Özer, 'Ara tatil öne...
Bez ve tek katmanlı maskeler koronavirüse karşı korumuyor!
Son Dakika
Bez ve tek katmanlı maskeler...
Kim Jong Un'a hakaret içerikli yazının sahibi kapı kapı aranıyor!
Son Dakika
Kim Jong Un'a hakaret içerikli...

1 Bitcoin kaç TL, kaç Dolar ediyor? 11 Ocak 2022 Salı Bitcoin ne kadar oldu?

Birçok kişinin merakla takibe aldığı 1 Bitcoin kaç TL, kaç Dolar ediyor? Bitcoin ne kadar oldu? haberi ile ilgili sular durulmuyor. En yeni ayrıntılarıyla 11 Ocak 2022 tarihli haberimizi okuyarak siz de merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

11 Ocak 2022 Salı 16:46
1 Bitcoin kaç TL, kaç Dolar ediyor? 11 Ocak 2022 Salı Bitcoin ne kadar oldu?
Takip Et:

Dünyada 2008’de meydana gelen kriz ardından Satoshi Nakamato isimli kişi ya da kişiler tarafından yayınlanan Bitcoin teknik yazısı kısa süre içinde milyonlarca kişi tarafından büyük bir ilgi görmüştür. 2009 senesinde halka açık ağ olarak kullanılmaya başlanan Bitcoin kripto para sistemi, dağınık işleyişi sayesinde oldukça az bir zamanda göz ardı edilmeyecek bir finansal seviyeye ulaşmıştır.

 

Bitcoin avantajları nelerdir?

Bitcoin’in en önemli avantajı enflasyon ve çökme riskinin olmamasıdır. Anonim bir yatırım türü olan Bitcoin sayesinde geleneksel yöntemlere göre oldukça ucuz ve hızlı bir şekilde işlemler gerçekleştirilebilmektedir. Milyonlarca lira değerindeki bitcoinlere her nerede olunursa olunsun erişim sağlanabilmekte, hesap bilgilerinizi güvende tutabilirsiniz.

 

Bitcoin dezavantajları nelerdir?

Anonim bir birim olan Bitcoin kimi zaman dezavantajları da ortaya çıkarabilmektedir. Ticaretinin illegal olduğu ürünlerin ödemeleri gerçekleştirilirken kullanılabilen Bitcoin, kötü niyetli kişiler tarafından kara para aklamada kullanılabilmektedir. Ayrıca Bitcoin teknolojisi üzerine uzmanlık elde etmiş az insan olması, kaybetme riskinin fazla olması ve harcanabilecek platformların sınırlı olması da yine dezavantajlar arasında yer almaktadır.

 

Bitcoin bugün ne kadar oldu?

Sanal para birimleri arasında en önemlisi olan Bitcoin her geçen gün daha da popüler bir kripto para olmaya devam ediyor. Teknolojinin gelişimi ile birlikte büyüyen Bitcoin’in hangi seviyeye ulaştığı milyonlarca kişi tarafından merak edilmektedir. Buna bağlı olarak intenet üzerinde “Bitcoin bugün ne kadar oldu?” sorusu sorulmaktadır.

 

11 Ocak 2022 Salı  Bitcoin değeri

Bitcoin 17 Aralık 2020 Çarşamba gününde yapılan işlemlerde yüzde 3,8 oranında yükseliş kaydetti ve 20.154 dolar seviyesine ulaştı. Bu veriler ile Bitcoin bu sene yaklaşık 3 kat daha değerlenmiş oldu.

 

11 Ocak 2022 Salı 1 Bitcoin kaç TL?

17 Aralık Çarşamba gününde 1 Bitcoin tam olarak 177.977,02 TL değerine ulaşmıştır.

 

11 Ocak 2022 Salı 1 Bitcoin kaç TL?

17 Aralık 2020 Çarşamba gününde elde edilen veriler neticesinde 1 Bitcoin 22.967,00 ABD Doları değerine ulaşmıştır.


Son Güncelleme: 11.01.2022 16:46
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
YatırımKriptoSanal ParaBitcoin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kefil olan kişi vefat ederse ne olur?
Kefil olan kişi vefat ederse ne olur?
7143 borç yapılandırma kapsamında kredi kartı ile ödeme nasıl yapılır?
7143 borç yapılandırma kapsamında kredi kartı ile ödeme nasıl yapılır?
Çiftçiye 5.5 Milyarlık destek müjdesi
Çiftçiye 5.5 Milyarlık destek müjdesi
PTT kredi başvuru şartları nedir?
PTT kredi başvuru şartları nedir?
Ziraat Bankası çiftçi tarım ve hayvancılık ödemeleri ne zaman yapılacak?
Ziraat Bankası çiftçi tarım ve hayvancılık ödemeleri ne zaman yapılacak?
2 Banka tarafından faizsiz kredi imkanı
2 Banka tarafından faizsiz kredi imkanı

Popüler Haberler

Vakıfbank uygun faiz oranları ile emeklilere maaşının 22 katına kadar kredi imkanı sunuyor!
1 Bitcoin kaç TL, kaç Dolar ediyor? 11 Ocak 2022 Salı Bitcoin ne kadar oldu?
Kefil olan kişi vefat ederse ne olur?
7143 borç yapılandırma kapsamında kredi kartı ile ödeme nasıl yapılır?
Çiftçiye 5.5 Milyarlık destek müjdesi
12 Ocak 2022 Çarşamba TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 12 Ocak Çarşamba at yarışı programı
TJK 11 Ocak 2022 Salı at yarışı sonuçları
Özel hastanelerde burun estetik ameliyatları ne kadar?
BBC'den enfes bir dram daha: Time dizisi konusu nedir?
Oyuncu Oya Alasya kimdir?
Otomotiv Teknolojisi Teknikeri ne iş yapar? Maaşı ne kadar? Otomotiv Teknolojisi Teknikeri Maaşları iş ilanları
Açık Kapı yardımı nedir? Açık Kapı yardım başvurusu nasıl yapılır?
TRT 1 neden şifreli, neden açılmıyor? TRT 4K yayını şifreli mi oldu, şifresiz izlenir mi?
Asgari ücrete ek zam gelecek mi?
Aşk Mantık İntikam dizisinin reytingleri nasıl, final mi yapacak?
HES Kodu ve İstanbul kart eşleştirme nasıl yapılır?
GSS prim borcu yapılandırması nasıl yapılır?
A101 aktüel ürünler nelerdir?
Ziraat Bankası çiftçi tarım ve hayvancılık ödemeleri ne zaman yapılacak?
Ada Masalı dizisi Haziran kimdir? Ayça Ayşin Turan kimdir, kaç yaşındadır?
Cam Tavanlar dizisinde İskender'i kim canlandırıyor? İskender'in gerçek ismi nedir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.