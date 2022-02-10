İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Alişan ve Buse Varol çifti boşanıyor!
Son Dakika
Alişan ve Buse Varol çifti...
WhatsApp'tan gizliliği daha da artıracak efsane özellik!
Son Dakika
WhatsApp'tan gizliliği daha da artıracak...
Şubat ayı GSB burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırıldı!
Son Dakika
Şubat ayı GSB burs ve...
YouTube'da müzik dinlemek artık çok kolaylaşacak!
Son Dakika
YouTube'da müzik dinlemek artık çok...

1 Bitcoin kaç TL, kaç Dolar ediyor? 10 Şubat 2022 Perşembe Bitcoin ne kadar oldu?

10 Şubat 2022 tarihli 1 Bitcoin kaç TL, kaç Dolar ediyor? Bitcoin ne kadar oldu? haberine dair güncel gelişmeleri merak ediyorsanız, siz de hemen şimdi Şubat 10 Perşembe günü yayınladığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

10 Şubat 2022 Perşembe 16:48
1 Bitcoin kaç TL, kaç Dolar ediyor? 10 Şubat 2022 Perşembe Bitcoin ne kadar oldu?
Takip Et:

Dünyada 2008’de meydana gelen kriz ardından Satoshi Nakamato isimli kişi ya da kişiler tarafından yayınlanan Bitcoin teknik yazısı kısa süre içinde milyonlarca kişi tarafından büyük bir ilgi görmüştür. 2009 senesinde halka açık ağ olarak kullanılmaya başlanan Bitcoin kripto para sistemi, dağınık işleyişi sayesinde oldukça az bir zamanda göz ardı edilmeyecek bir finansal seviyeye ulaşmıştır.

 

Bitcoin avantajları nelerdir?

Bitcoin’in en önemli avantajı enflasyon ve çökme riskinin olmamasıdır. Anonim bir yatırım türü olan Bitcoin sayesinde geleneksel yöntemlere göre oldukça ucuz ve hızlı bir şekilde işlemler gerçekleştirilebilmektedir. Milyonlarca lira değerindeki bitcoinlere her nerede olunursa olunsun erişim sağlanabilmekte, hesap bilgilerinizi güvende tutabilirsiniz.

 

Bitcoin dezavantajları nelerdir?

Anonim bir birim olan Bitcoin kimi zaman dezavantajları da ortaya çıkarabilmektedir. Ticaretinin illegal olduğu ürünlerin ödemeleri gerçekleştirilirken kullanılabilen Bitcoin, kötü niyetli kişiler tarafından kara para aklamada kullanılabilmektedir. Ayrıca Bitcoin teknolojisi üzerine uzmanlık elde etmiş az insan olması, kaybetme riskinin fazla olması ve harcanabilecek platformların sınırlı olması da yine dezavantajlar arasında yer almaktadır.

 

Bitcoin bugün ne kadar oldu?

Sanal para birimleri arasında en önemlisi olan Bitcoin her geçen gün daha da popüler bir kripto para olmaya devam ediyor. Teknolojinin gelişimi ile birlikte büyüyen Bitcoin’in hangi seviyeye ulaştığı milyonlarca kişi tarafından merak edilmektedir. Buna bağlı olarak intenet üzerinde “Bitcoin bugün ne kadar oldu?” sorusu sorulmaktadır.

 

10 Şubat 2022 Perşembe  Bitcoin değeri

Bitcoin 17 Aralık 2020 Çarşamba gününde yapılan işlemlerde yüzde 3,8 oranında yükseliş kaydetti ve 20.154 dolar seviyesine ulaştı. Bu veriler ile Bitcoin bu sene yaklaşık 3 kat daha değerlenmiş oldu.

 

10 Şubat 2022 Perşembe 1 Bitcoin kaç TL?

17 Aralık Çarşamba gününde 1 Bitcoin tam olarak 177.977,02 TL değerine ulaşmıştır.

 

10 Şubat 2022 Perşembe 1 Bitcoin kaç TL?

17 Aralık 2020 Çarşamba gününde elde edilen veriler neticesinde 1 Bitcoin 22.967,00 ABD Doları değerine ulaşmıştır.



Son Güncelleme: 10.02.2022 16:48
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
YatırımKriptoSanal ParaBitcoin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emeklilere özel kredi! Tek maaşla geçinen ve ev almak isteyen emeklilere bankalardan güzel haber geldi. Bankalar emeklilere özel 2022 kampanyalarını tek tek açıklamaya başladı...
Emeklilere özel kredi! Tek maaşla geçinen ve ev almak isteyen emeklilere bankalardan güzel haber geldi. Bankalar emeklilere özel 2022 kampanyalarını tek tek açıklamaya başladı...
Bağkur İhya Canlandırma nedir, nasıl yapılır? E-Devlet üzerinden başvuru işlemi
Bağkur İhya Canlandırma nedir, nasıl yapılır? E-Devlet üzerinden başvuru işlemi
Kıdem tazminatı nedir? Kıdem tazminatı yemek ücreti hesaplaması nasıl yapılır?
Kıdem tazminatı nedir? Kıdem tazminatı yemek ücreti hesaplaması nasıl yapılır?
TAGEM’den Tarımsal Ar-Ge kapsamındaki projelere 100 milyon liralık destek
TAGEM’den Tarımsal Ar-Ge kapsamındaki projelere 100 milyon liralık destek
KOSGEB Tarım ve Hayvancılık Kredisi Nasıl Alınır?
KOSGEB Tarım ve Hayvancılık Kredisi Nasıl Alınır?
Tozkoparan İskender dizisi Alara Işık kimdir? Minel Beril hakkında bilgiler
Tozkoparan İskender dizisi Alara Işık kimdir? Minel Beril hakkında bilgiler

Popüler Haberler

1 Bitcoin kaç TL, kaç Dolar ediyor? 10 Şubat 2022 Perşembe Bitcoin ne kadar oldu?
Deniz Gökçer kimdir? Deniz Gökçer hakkında bilgiler
Oyuncu Buminhan Dedecan kimdir? Yer aldığı yapımlar ve daha fazlası
11 Şubat 2022 Cuma TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 11 Şubat Cuma at yarışı programı
ABC Komedisi “Bucktown”ın geliyor! Başrolde kimler olacak?
TJK 10 Şubat 2022 Perşembe at yarışı sonuçları
Hakan Karahan kimdir?
Oyuncu Öner Erkan kimdir? Öner Erkan nereli,kaç yaşında?
Metin Yıldırım kimdir? Kaç yaşındadır? Rol aldığı projeler nelerdir?
Demir Karahan kimdir, kaç yaşındadır? Demir Karahan hangi yapımlarda yer almıştır?
Cam Tavanlar dizisi Ayten Soykök Toksöz kim, kaç yaşında? Ayten Soskök Toksöz hayatı
Netflix'in yeni dizisi Blue Period Anime konusu nedir? Konusu ve yorumu
Ceren Erginsoy kimdir? Hangi projelerde yer almıştır?
Kanal D canlı yayın akışı 2 Temmuz 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Oyuncu Cansu Dağdelen kimdir? Hayatına dair tüm bilgiler
Oyuncu Vahdet Çakar kimdir? Vahdet Çakar nereli, kaç yaşında?
Melih Çardak kimdir? Kaç yaşındadır? Melih Çardak hayatı
Engin Koç kimdir? Engin Koç hayatı, dizileri ve filmleri
Can Kalav kimdir, kaç yaşında, nereli?
Oyuncu Murat Eken kimdir? Yer aldığı yapımlar ve daha fazlası
Oyuncu Seçil Buket Akıncı kimdir? Seçil Buket Akıncı nereli, kaç yaşında?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.