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0 faizli hayvancılık kredileri ziraat bankası 2020

Türkiye basınında kritik öneme sahip olan 0 faizli hayvancılık kredileri ziraat bankası hakkındaki haberimize dair güncel ayrıntılar basına aktarılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 1 Eylül günü yayınladığımız haberimizi okuyarak, konusunda yeni bilgileri edinin.

01 Eylül 2020 Salı 13:24
0 faizli hayvancılık kredileri ziraat bankası 2020
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Devlet hayvancılıkla uğraşan çiftçilere maddi yardımlarda bulunuyor. Bu yardımlar Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ziraat Bankası tarafından yapılmaktadır. Ziraat Bankası çiftçilere 0 faizli kredi imkanı sağlamaktadır.

Ziraat Bankası 0 faizli hayvancılık kredisi ile yapılan faaliyetler

Ziraat Bankası tarafından verilen 0 faizli kredi ile çiftçiler nakit ihtiyaçlarını gidererek üretim yapabiliyor. Hayvancılıkla uğraşan çiftçiler bu kredilerle yeni hayvan alabilir, çiftlik kurabilir.

Ziraat Bankası 0 faizli hayvancılık kredisi verilen alanlar

0 faizli kredi imkanından aşağıda yer alan alanlar iş yapanlar faydalanmaktadır.

Su ürünleri yetiştiriciliği,

Damızlık düve yetiştiriciliği,

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği,

Sığır yetiştiriciliği,


Kanatlı hayvan yetiştiriciliği.

Ziraat Bankası 0 faizli hayvancılık kredisi vadeleri

Ziraat Bankası’nın hayvancılıkla uğraşanlara verdiği 0 faizli kredilerde 24 aya kadar vade imkanı sunmaktadır. Ancak kredinin kullanım alanına göre vade oranı değişmektedir. Buna göre;

  • Büyükbaş hayvan yetiştiricilerine ekipman almaları için verilen kredide vade 24 aydır.
  • Büyükbaş besi hayvan alımında ise kredi vade süresi 18 aydır.
  • Arıcılık alanında alınan kredilerde 24 aya kadar vade yapılmaktadır.
  • Tavukçuluk alanında verilen kredilerin vade süresi de 24 aydır.

Bunların dışında küçükbaş hayvancılık için verilen kredilerin vade süresi 2 yıla kadar çıkabilmektedir.

Ziraat Bankası 0 faizli hayvancılık kredisi için gerekli belgeler

Ziraat Bankası 0 faizli kredi başvurusunda kişilerden şu belgeleri istemektedir;

Kimlik belgesi,

İkametgah beglgesi,

İkamet adresine ait güncel fatura,

ÇKS belgesi,

Gelir durumunu gösteren gelir belgesi.



Son Güncelleme: 01.09.2020 13:24
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Anahtar Kelimeler:
Ziraat BankasıKrediHayvancılık
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