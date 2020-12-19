%0 faiz oranları ile kredi veren bankaların güncel listesi!

Bu zorlu dönemlerde nakit ihtiyacını gidermek için arayışa giren vatandaşlara; banka ve kurumlar nakit destek sağlamaya devam ediyor. Lakin kredi kullanımında ödenecek olan ücrete binen faizler geri ödemeyi oldukça zorlaştırmakta. Bu zorlukların azalması veya hiç yaşanmaması adına, en uygun avantajlar ile faizsiz kredi veren bankaların ne olduğunu ve en uygun kredi oranlarını haberimizde bulabilirsiniz.

Faizsiz krediler için istenilen başvuru şartları nelerdir

Bahsedeceğimiz koşulları yerine getiren herkese faizsiz kredi imkanı tanınabiliyor. Faizsiz krediden yararlanmak isteyen bireylerin emekli, işçi, esnaf gibi vasıflarına dikkat edilmiyor. Kurumun ya da bankaların belirlemiş olduğu koşullar değişim gösterseler bile, faizsiz destek paketleri herkese göre uyum sağlayabilmektedir. İstenilecek olan krediye göre koşullar değişim gösterse de çoğunda aynı kalan koşullar şöyledir;

*18 yaşından büyük olan ve aylık olarak düzenli bir gelir alan kişiler başvuru yapabilir,

*Düzenli gelirin yanında kişinin en az 6 aylık bir süre zarfı boyunca sigortalı bir şekilde çalışması istenilen koşullar arasında bulunuyor,

*Bankanın size güvenmesi açısından önemli olan kredi sicilinin, olumlu olması gerekmektedir, kefil ve ipotekli bir şekilde kredi alınacaksa bu şart değişmektedir.

*Tarım ve hayvancılık, eğitimsel, esnaflar için, emekliler için olan faizsiz kredilerde özel koşulları sağlıyor olunması istenmektedir.

*Her bankada yer alan finansman paketinin özelliklerini taşımak gerekmektedir.

Hangi bankalar faizsiz kredi veriyor?

Nakit paraya ihtiyaç duymakta olan; gençler, işçiler, emekliler, çalışan ve benzeri vatandaşlar, aldıkları krediden fazlasını ödemek istemiyor, işte bu nedenden dolayı çoğu vatandaş kredi alırken önce faize bakıyor. Hal böyle olunca bankalar da faizin işlemesi yerine, kar payının düşürüldüğü ve uygun oranlara çekildiği faizsiz finansman desteği sağlamakta.

Bu krediler ise; esnaflar, tarım ve hayvancılık ile uğraşmakta olan çiftçiler, emekli bireyler, yeni iş yeri açacak olan girişimciler için verilmektedir. Türkiye’de yer alan katılım bankaları tarafından, bütününe faiz uygulanmadan kredi imkanı sunulmaktayken, diğer devlet ve özel bankalar, kredi kartı dahil devletin açıkladığı paketlerden birini seçerek %100 faiz indirimi yaptırabiliyor. Bunu destekleyen bankalar ise;

*Ziraat Bankası,

*Vakıf Katılım Bankası,

*Vakıfbank,

*Ziraat Katılım Bankası,

*Halkbank,

*Garanti Bankası,

*İş Bank,

*Odeabank,

*Denizbank şeklinde olmaktadır.

Katılım Bankaları tarafından sağlanan krediler

Borç verenin kar sağladığı yönünde olan inanç ile çoğu katılım bankası, faiz bindirmeden finans sağlamaktadır. Bu katılım bankaları ise; Ziraat Katılım, Kuveyt Türk, Finans katılım, Vakıfbank olarak gösterilebilir ve en çok tercih edilen bankalardır. Kar payının oranları da değişim gösterebilmektedir.

Ziraat Katılım %0 faizli kefilsiz kredi imkanı

Katılım bankaları içerisinde, en fazla seçeneği ve fırsatı vermekte olan bankalardan bir tanesidir. Bunun nedeni ise en uygun verilen kâr payıdır. İhtiyaç finansman desteği, ev eşyalarınız için dayanıklı finansman, doğalgaz dönüşümü, konutlar için, taşıtlar için ve işyerleri adına verilmekte olan vadeli kredi imkanlarından hemen yararlanabilirsiniz.

*Faizsiz bir şekilde verilmekte olan finansman: 36 ay vadeli ve aylık kârının oranı 1 79 olarak 100 bin Türk lirasına kadar destek finansmanı sağlamaktadır.

*Konut için verilen finansman: Kâr payı ihtiyaç kredi finansmanına bakıldığında oldukça düşüş göstermektedir. 1, 70’lik oranlarla 500 bin Türk lirasına kadar kredi alabilir ve alacağınız gayrimenkula destek çıkabilirsiniz.

*Bireysel olarak İşyeri Finansı: Kâr payının oranları yaklaşık 1, 73’lere kadar düşmektedir.

Vakıf Katılım ihtiyaç finansmanı

Yurdum insanı; bilgisayar alımı, telefon alımı, evin eşya ihtiyaçlarını gidermek için, bütün bireylerin bütçesine uygun bir şekilde düzenlenen ihtiyaç kredilerinden, 36 ay vadeli faizsiz kredilerden yararlanabilir. Bu kredilerin özellikleri ise;

*10 bin Türk lirası değerine kadar gidebilen ihtiyaç kredisi verilmektedir,

*36 aya kadar uzatılabilen vade imkanı vatandaşın kredinin altından kolayca kalkmasını sağlamaktadır,

*Vakıf Katılım’ın belirlediği kar payı ise yüzdeye vurulduğunda 1, 70 şeklinde belirlenmiş.

Faizsiz krediden yararlanmak adına başvuru yapan hemen hemen herkese faizsiz kredi Vakıf Katılım tarafından verilmektedir. Daha detaylı bilgilere ulaşmak için bir bayiye gidebilirsiniz.

Kuveyt Türk Katılım Bankası tarafından sağlanmakta olan 60 ay vadeli, faizsiz kredi!

Kuveyt Turk’te birçok katılım bankasının yaptığı gibi kar payı oranlarını düşük tutmaktadır. Yararlanmak isteyen bireyler faizsiz bir şekilde; gayrimenkul, ihtiyaç kredisi, gezi, eğitimler veya acil bir şekilde nakit ihtiyacı için Kuveyt Katılımı kullanabilir.

*Eğitim için verilmekte olan finansman: 36 ay vadelidir ve 1, 66 oranında kar payı uygulanmakta,

*Taşıt için finansman desteği: İkinci el veya sıfır olarak alacağınız taşıt için 120 bin Türk lirası değerinde olan otomobillere; 48 aya kadar vadeli, 120 bin Türk lirası ve üzerindeki krediler için ise 60 aya kadar uzatılabilen vade imkanı ile Kuveyt Türk, taşıt için vermekte olduğu kredinin kâr oranları 1, 46 olarak kayıt edilmiştir. Motosikletler için ise bu oran 1, 49’a artış gösterir.

*Faiz uygulanmadan verilen gayrimenkul kredisi: 500 bin Türk lirası değerinde kredi imkanı tanınmaktadır. Kredilerin kar payı ise 1,49 olarak belirlenmiştir. Bunun yanında Expert değerinin yaklaşık yüzde 90’ıda finansman desteğine tâbi tutulmaktadır.

Albaraka Türk tarafından verilen hızlı kredi imkanı

Albaraka Türk tarafından verilmekte olan; bireyin ihtiyaçlarına göre, gayrimenkul gibi alımlar için faizsiz kredi paketleri bulunmaktadır. Bu paketler kar payı bakımından da oldukça az oranlara sahiptir. Destek paketlerinden yararlanmak isteyen bireylerin ise bütün şubelerden başvuru yapabileceği gibi mobil bankacılık uygulaması aracılığı ile de başvuru sürecini başlatabilirler.

*Albaraka Jet Faizsiz Finans(Taşıt, Gayrimenkul ve İhtiyaçlar için Kredi): 400 bin Türk lirasına kadar gayrimenkul kredisi sağlanmakta, 200 bin Türk lirasına kadar taşıt kredisi sağlanırken, 60 bin Türk lirası değerinde ihtiyaç kredisi vatandaş için sağlanmaktadır.

Faizin uygulanmadığı taşıt desteği için banka size 0 ila 48 ay arasında vade imkanları tanımaktadır;

*0 ila 12 ay yüzde 1, 60

*13 ila 24 ay arası yüzde 1, 70

*25 ila 36 ay arası yüzde 1, 73

*37 ila 48 ay vadesi bulunan kredide vade yüzde 1,76’dır.

Türkiye Finans Katılım Bankası tarafından sunulan faizsiz kredi

Finans Katılım Finansman desteğine başvuruda bulunarak sizde en uygun kâr payı oranlarını içermekte olan paketlerden yararlanabilir. Bu paketler ise;

*Bireysel İhtiyaç kredisi: yüzde 1, 82’den başlamakta olan kâr payı ile 36 ay vadeli kredi. Başvurular için; size en yakın Türkiye Finans Katılım şubesine gidebilir, intenet şubelerinden ya da mobil bankacılıktan yararlanabilirsiniz.

Kamu Bankları faiz koymadan kredi vermekte mi?

Koyulan kurallar dahilinde katılım olarak adlandırılan bankaların dışında, faizsiz bir şekilde ihtiyaç, taşıt ya da gayrimenkul kredisi verilmemektedir. Esnaf, çiftçi ve emekliler için ise bir ayrım yapılabiliyor. Yapılan ayrım ise onlara özel tasarlanan hibe ile desteklerdir. Duyurulan paketlere göre bireysel, KOBİ ve esnaflar bu ayrıcalıktan yararlanabiliyor. Faizsiz bir şekilde kredi almak için; Türkiye Cumhuriyetinin bir vatandaşı olmak, 18 yaşını geçmiş veya doldurmuş birisi olmak ve kredinin ödemesini yapabilmek için herhangi bir engeli olmaması gereklidir.

Halkbank’ın Sağladığı Faizsiz Esnaf Kredisi

Unutulmaya başlamış meslekler için (çömleklerin yapım işi, dokuma işlemleri, ahşap oyuculuğu, yorgancılık, elde dokuma v.b) mesleklerde faaliyet göstermek isteyen gençlere ve esnaflara, istenilen koşulları yerine getirdiği taktirde 30 bin Türk lirası değerinde faizsiz kredi verilmektedir. Bu koşullar ise;

*Unutulmaya başlanmış olan meslek türleri içerisinde faaliyet gösterenler,

*1 senelik Usta belgesi almış olan ve o meslekle ilgili yeni bir iş açmış olanlar,

*KOSGEB’in girişimci eğitimlerinden geçmiş, yani tamamlamış olan bireylere faizsiz kredi verilmektedir.

Ziraat Bankası’nın verdiği 0 faizli kredi

Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleriyle yaptığı anlaşma neticesinde, belirlenen koşulları yerine getiren tarım ve hayvancılık işlerini yapmakta olan kişiler için faizi düşürülmüş finansman desteği sağlamaktadır. Çiftçilerin yararlanması için tarımsal üretimler kapsamında yatırım ve işletme adına verilen krediler faizsiz olma özelliği taşıyor. Eğer tüm koşullar sağlanıyorsa birey, yüzde yüz indirimden yararlanabilmektedir.

Emeklilere faizsiz kredi desteği sağlanıyor mu?

Faizsiz bir şekilde kredi almak isteyen; BAĞKUR-SGK ve benzeri diğer emeklilere, Aktifbank ve PTT gibi kurumlar tarafından sağlanan düşüş faiz kredileri bulunmaktadır. Lakin sıfır faizli kredi imkanı tanınmamaktadır. Bunun yanında emeklilerimizde yukarıda yer verdiğimiz katılım banklarına başvuruda bulunabilir ve emekliler için verilen faizsiz ve düşük faizli krediler hakkında bilgi alabilir.