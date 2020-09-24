Ziraat Bankası'ndan vatandaşlara 10.000 TL kredi müjdesi geldi!

Ziraat Bankası Tarafından Verilen Temel İhtiyaç Kredisi Başvuruları Nasıl Yapılacak?

Ziraat Bankası tarafından kısa süre önce yapılan açıklamada, uygulama hakkında detaylı bilgi ve temel ihtiyaç kredisi teminatı paylaşıldı. Takip ürün uygulaması, intenet şubeleri veya ziraat mobil uygulamaları üzerinden gerekli uygulamaların sağlanmasının yanı sıra, ekran üzerinden kredi kartı kullanma imkanı da sağlamaktadır Banka kartı veya kredi kartı şifresi olan vatandaşlar için https: //bireysel.ziraatbank kullanabilirsiniz.com.tr Bir parola oluşturun. Sonrasında başvuru-başvuru takibi-ürün başvuru bölümünden kredi imkânı sağlanacaktır. Vatandaş, kartsız işlem bölümü ile birlikte banka kartı ile ATM'lerden para çekme hakkına sahiptir.

Kredi Başvurularının Hangi Aşamada Olduğu Nasıl Öğrenilir?

Kredi başvurusunun hangi aşamada yapıldığını öğrenin;

https://bireysel.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/baskredi-basvurulari/ihtiyac-destek-kredi-kullandirim adresini takip etme hakkına sahipsiniz.

Kredi Süreçlerinde Bilinmesi Gereken Genel Bilgiler Nelerdir?

Küresel ölçekte yaşanan koronavirüs süreci aynı zamanda ekonomik hayatla da ilgilidir. Ülkemiz de üretim ve istihdam, hasarı daha da azaltma hedefleri doğrultusunda. Bir dizi önlem ve ekonomik istikrar önlemleri sayesinde bu, Ziraat Bankası'nın aylık 5.000 TL ve altında geliri olan vatandaşlar adına başlattığı yeni bir kredi fırsatıdır. Temel ihtiyaçların ve uygun koşulların karşılanması için bireysel müşterilere 6 ay maksimum 10.000 TL ödemeden 36 ay olmak üzere her ay eşit taksitli kredi imkânı sunulacaktır.