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Temmuz ayında zamlı emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaşlarına yapılacak zam sonrasında Temmuz ayında zamlı emekli maaşı ne kadar olacak belli oldu. Haberimizi ziyaret ederek yeni emekli maaşlarını öğrenebilirsiniz.

25 Mayıs 2021 Salı 16:25
Temmuz ayında zamlı emekli maaşı ne kadar olacak?
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Yılın ikinci yarısının yaklaşmasıyla birlikte emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı yeniden gündeme geldi. Emekliler 5 Temmuz’da zam oranını öğrendikten sonra ay içerisinde artırımlı ödemelerini alacaklar. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak artırımı yüzde 8.36 olarak gerçekleşmişti.

Emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaşlarına yüzde 7.66 oranında artırım yapılması durumunda yeni emekli maaşları şu şekilde olacak:

Mevcut emekli maaşı

%7.66 artırımlı emekli maaşı

1.500 TL

1.615 TL

1.750 TL

1.884 TL

2.000 TL

2.153 TL

2.250 TL

2.422 TL

2.500 TL

2.691 TL

2.750 TL

2.969 TL

3.000 TL

3.229 TL

3.250 TL

3.498 TL

3.500 TL

3.768 TL

3.750 TL

4.037 TL

4.000 TL

4.306 TL

4.250 TL

4.575 TL

4.500 TL

4.844 TL

4.750 TL

5.113 TL

5.000 TL

5.383 TL

 

Bu hesaplamalara göre 2000 yılından önce emekli olan SSK’lıların en düşük maaşı 2.551 TL olacak. Yüzde 7.66’lık artırımın yapılması durumunda en düşük emekli aylığı esnafta 2.201 TL, Bağ-Kur tarımda 1.789 TL, 2000 yılından önce emekli olan SSK’Lılarda ise 2.605 TL’ye yükselecek.


Son Güncelleme: 25.05.2021 16:25
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