Temmuz ayında zamlı emekli maaşı ne kadar olacak?

Yılın ikinci yarısının yaklaşmasıyla birlikte emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı yeniden gündeme geldi. Emekliler 5 Temmuz’da zam oranını öğrendikten sonra ay içerisinde artırımlı ödemelerini alacaklar. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak artırımı yüzde 8.36 olarak gerçekleşmişti.
Emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekli maaşlarına yüzde 7.66 oranında artırım yapılması durumunda yeni emekli maaşları şu şekilde olacak:
|
Mevcut emekli maaşı
|
%7.66 artırımlı emekli maaşı
|
1.500 TL
|
1.615 TL
|
1.750 TL
|
1.884 TL
|
2.000 TL
|
2.153 TL
|
2.250 TL
|
2.422 TL
|
2.500 TL
|
2.691 TL
|
2.750 TL
|
2.969 TL
|
3.000 TL
|
|
3.250 TL
|
3.498 TL
|
3.500 TL
|
3.768 TL
|
3.750 TL
|
4.037 TL
|
4.000 TL
|
4.306 TL
|
4.250 TL
|
4.575 TL
|
4.500 TL
|
4.844 TL
|
4.750 TL
|
5.113 TL
|
5.000 TL
|
5.383 TL
Bu hesaplamalara göre 2000 yılından önce emekli olan SSK’lıların en düşük maaşı 2.551 TL olacak. Yüzde 7.66’lık artırımın yapılması durumunda en düşük emekli aylığı esnafta 2.201 TL, Bağ-Kur tarımda 1.789 TL, 2000 yılından önce emekli olan SSK’Lılarda ise 2.605 TL’ye yükselecek.