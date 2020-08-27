SSK, SGK ve Bağ-Kurlu Emeklilere 450 TL ödeme yapılacak!

Bir işyeri sahibi bütün çalışanlarına aile yardımı yapmak zorundadır. Fakat emeklilerin eş ve çocuk yardımı alması için herhangi bir karar verilmedi. Emeklilere çocuk yardımı yapılması daha önceki dönemlerde gündeme gelmişti. Şimdi ise 2 çocuk sahibi olan emeklinin 450 TL aile yardımı alabileceği duyuruldu.

Emeklilere 450 TL Ek Ödeme

Günümüzde sigortaya bağlı olarak çalışan kişilere eş ve çocukları için aile yardımı verilmektedir. Memurlara otomatik olarak verilen bu yardım bazı özel sektör çalışanlarına ödenmemektedir. Bazı asgari ücretli çalışanlar ve emekli vatandaşlar aile yardımı alamamaktadır. Emeklilere aile yardımı verilmesi Türkiye Emekliler Deneği’nin en fazla önem verdiği konuların başında geliyor. TÜED tarafından yapılan son talepte emeklilere 450 TL aile yardımı verilmesi istendi. Eğer bu talep kabul edilirse emekli vatandaşlar ek gelir alabilmiş olacak.

TÜED tarafından verilen talepler gerçekleşirse aile yardımları emekli vatandaşları da kapsayacak. Memurlara 0 ile 6 yaş arası için 73,06 TL, 6 yaş üstü çocuklar için 36,52 TL olarak verilen aile yardımları emekli vatandaşlara da ödenecek. Bu sayede 6 yaşından büyük iki çocuğu olan emekliler 450 TL aile yardımı alabilecek. Bu durumda en düşük emekli maaşı da bin 850 TL’ye yükselecek.

TÜED konuyla ilgili taleplerini ilgili makamlara iletti. Milyonlarca emekli bu taleplerin hayata geçirilmesi için bekleyişe geçti.

Emeklilere aile yardımı verilmemesinin nedeni olarak çocuk yetiştirmiyor olmaları gösteriliyor. Fakat torununa ve çocuğuna bakan milyonlarca emekli bulunuyor. Bu durum emeklilerin de aile yardımı alması gerektiğini ortaya çıkarıyor.