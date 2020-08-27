SGK kapsamında çalışan annelere 650 TL devlet yardımı

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak toplumun her kesiminden tüm vatandaşlarımızı kapsayan yardımlarda bulunmaktadır. Bu yardımlardan biri de çalışan anneye verilen devlet desteğidir. SGK kapsamında çalışan ve küçük çocuk sahibi anneler 650 TL devlet yardımı alacak. Bu formu doldurduğunuz takdirde yardımdan faydalanabilirsiniz.

Devletimiz, SGK kapsamında çalışıp da küçük çocuk sahibi olan annelere 650 TL devlet desteği verecek. Kurumsal Çocuk Projesi adıyla başlatılan projede, SGK kapsamındaki 4A’lı annelere, iş bulmak için uğraşan ve eski işine geri dönmeye çalışan annelere başvuru hakkı verilecek. SGK, yaptığı tanıtım broşürünü kamuoyuna sundu. E-Devlet üzerinden başvurular alınmaya başlandı. Projeyle şunlar amaçlanmaktadır;

Kadınların iş gücüne ve istihdama katılımı sağlanacak.

Doğum yapmış olan annelerin daha kolay ve hızlı bir şekilde iş gücüne katılımının sağlanması.

Çalışan kadınların kayıtlı bir şekilde işe alımlarının sağlanması.

Çalışacak olan kadınların iş yaşam dengesine katkıda bulunması.

Çocukların okul öncesi eğitime katılmaları.

Çocukların daha kaliteli şartlarda bakılması.

Annelere Toplamda 15.600 TL Devlet Yardımı

Kurumsal Çocuk Projesi, sadece belli illerde uygulamaya konulmuştur. Projenin kontenjanı 10.250 annedir. Gerekli koşulları taşıyan annelere her ay 650 TL devlet yardımı yapılacak. Bu yardımların 2 yıl sürmesi planlanıyor. Proje kapsamında her bir anneye 2 yıl boyunca toplamda 15.600 TL devlet yardımı verilecek. Kayıt yapan çalışan annelere ilk ay 100 Euro değerinde bir kırtasiye yardımı da yapılacak. Bu para, bugünkü kur oranıyla hesaplandığında 750-760 TL civarındadır. Bu yardımdan yararlanabilmek için kayıt oluşturmanız gerekiyor.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Kurumsal Çocuk Projesi’ne E-Devlet üzerinden kayıt oluşturabilirsiniz. E-Devlet’e giriş yapabilmek için T.C. kimlik numarası ve E-Devlet şifresi kullanmanız gerekmektedir. E-Devlet şifresini en yakın PTT şubesine giderek 3 TL karşılığında satın alabilirsiniz.

Başvuru sırasında ilk önce karşınıza bir anket çıkacak. Bu anketi doldurduktan sonra kayıt işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Proje Hangi Anneleri Kapsayacak?

Kurumsal Çocuk Projesi projesine katılacak olan annelerin, ikili eğitim olan sabah ve öğle grubunda okuyan, okul öncesi eğitim gören çocukların, geriye kalan zamanda etüt veya çocuk kulüplerine giden çocuklarının bulunması ilk koşullardan biridir. Her kadının sadece bir çocuğu için yardım alabilme hakkı vardır. Ayrıca iş arayan anneler de bu projeye başvuruda bulunabilir.

Çalışan kadınların işverenlelerinin her ay tam olarak 30 gün boyunca prim ödemesi bildirmeleri gerekmektedir. Başvuruda bulunulan ay için 30 gün prim şartı aranmıyor. Bu projeden yararlanabilmek için;