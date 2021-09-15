ÖTV indirimli araç satın alma fırsatı : ÖTV indirimi ve muafiyetinden yararlanmanın şartları nelerdir?

ÖTV, Özel Tüketim Vergisi'nin kısaltmasıdır. Alkol, tütün, benzin ve araçlar gibi maddelerden alınır. ÖTV oranı alacağınız aracın özelliğine göre %45 ile %220 arasında değişmektedir. Araç fiyatlarının yüksek olması nedeniyle ÖTV ücreti ödemeden araç satın alabilmek tüketiciler için büyük bir avantajdır. Engellilik belgesine göre engelliler için araç alımlarında ÖTV muafiyeti veya ÖTV indirimi sağlanabilmektedir. ÖTV indiriminden kimler faydanalabilir?

ÖTV indirimi

Vergi muafiyet ve indirimlerinden sadece engelliler ve yakınları adına araç satın alamamaları halinde yararlanabilmektedir. Ancak bu kişi engellilik nedeniyle araç kullanamıyorsa 3. Seviye yakınları aracı ÖTV indirimi ile satın alabilirler. ÖTV’siz veya indirimli fiyattan araba alan kişiler, 5 yıl sonra arabayı herkese satabilirler. Ama beş yıl içinde ikinci bir araba alamazlar.

ÖTV indirim şartları

ÖTV indirimi için engellilerin tam teşekküllü bir devlet hastanesinden en az %40 engelli raporu almaları gerekmektedir. Özür oranı %40'ın altında ise özürlü ÖTV muafiyetinden yararlanamaz.

Engelli bireylerin %40'ının ÖTV indiriminden yararlanabilmesi için sağlık raporunda “araba kullanabilir” ifadesi yer alıyor. Bu maddenin silinmesi gerekiyor.

Özel donanıma sahip araç kullanması gereken engelliler için komite raporunda "bu kişi normal sürüşe uygun değil. Özel donanıma sahip araçları kullanabiliyor" ifadesine yer verilmelidir.

ÖTV indirimleri sadece sıfır araç alımlarında geçerli olup, ikinci el araba alımlarında indirim yapılmamaktadır.

Aracı satın alan kişinin yeni bir ehliyet sahibi olması gerekir.

ÖTV muafiyetinden %90 oranında engelli bireyler faydalanabilmektedir. Bu kişiler kendi araçlarını kullandıktan sonra 3. seviyenin altındaki yakınları ehliyetleri olması şartıyla araçları kullanabilirler.

ÖTV alınmadan satın alınan araçların plakalarında engelliler dahil üç kişinin ismi yer alabilir.

Araç satın alan kişinin, imza hakkını etkileyen psikolojik veya manevi bir sorunu varsa, araç satın alma işlemini gerçekleştirmek için araç satın alma vasisinin karar yazısı ve mahkemeden araç satın alma izni alabilir.

29 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete’de de belirtildiği üzere ÖTV indirimi veya muafiyetine hak kazanan bir aracın fiyatının 330.800'den az olması gerekmektedir.