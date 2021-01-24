Kredi notu düşük ve kara listede olan kişilere kredi alma yolu ve kara listeye kredi veren bankalar

Bankalar kredi konut düşük veya kredi borcunu ödemediği için kara listeye giren kişilere kredi vermez. Ancak bazı bankalar kara listede olan kişilere de kredi veriyor.

Kara listede olan kişilere kredi alabilir ancak bu kişiler kredi alırken bazı zorluklarla karşılaşır. Öneğin bazı bankalar kredi notu düşük olan kişilere yüksek faiz uygular. Kara listede olan kişiler için durum daha da zordur.

Bir kişi bankandan aldığı krediyi ödemediğinde öncelikle icra takibine alınır. Kişi hala borcunu ödemezse banka bu kişiyi kara listeye alır ve kara listeye alınan kişiler tüm bankalar tarafından görülür. Bu nedenle hemen hemen tüm bankalar bu kişilere kredi vermez. Kara listeler 5 yılda bir silinir. Ancak kara listede olan kişilerin kredi alması artık daha kolay. Kara listede olan kişilere kredi veren bankalar şunlardır;

Ziraat Bankası

Vakıfbank

Ziraat Bankası koronavirüs salgını nedeniyle herkese destek kredisi veriyor. Banka 10 bin liraya kadar verdiği krediye başvuruları online olarak alıyor. Mobil bankacılık uygulaması veya intenet bankacılığı üzerinden kredi alınabiliyor.

Bir diğer kamu bankası Vakıfbank’ta pandemi destekleri kapsamında vatandaşlara 10 bin TL’ye kadar ihtiyaç kredisi veriyor. Başvurular mobil bankacılık ve intenet bankacılığı üzerinden yapılıyor.

Halkbank

Halkbank da diğer kamu bankalarından olduğu gibi pandemi nedeniyle hazırladığı destek paketleri kapsamında herkese 10 bin TL’ye kadar ihtiyaç kredisi veriyor.

Kara listede olan kişilerin kredi alma yöntemleri

Kredi notu düşük veya kara listede olan kişiler bankalardan kredi alamıyorsa taksitle telefon alıp bu telefonları satarak acil nakit ihtiyacını giderebilir. Bunun yanı sıra bankalardan düşük limitli kredi kartı alınarak bu kartın ödemelerini düzenli olarak yaparak kredi notu yükseltilebilir. Kredi borcunu hala ödeyemeyen kişiler bankaların borç kapatma kredilerine de başvurabilir. Birçok banka borç kapatma kredisi kapsamında kredi vermektedir.