CepteTEB harika bir kredi kampanyasını sizlere sunuyor. İşte detaylar...

CEPTETEB 3 ay ertelemeli kredisi

Türkiye Ekonomi Bankası CEPTEBEB ile müthiş bir kredi fırsatı sunuyor. Bu kredi sayesinde 36 ay vadeli 4.000 TL seçenekleri mevcuttur. Ayrıntılı taksit ödemesini verecek olursak ay içinde sadece 144 lira taksitle ihtiyacınız olan krediye sahip olacaksınız. Şu yaşanan süreçte bu kampanyanın desteğiyle bir çok kişi maddi yetersizlik konusunda rahatlayacağı bir döneme giriyor.

Uzun süredir devam eden covid-19 maddi anlamda esnafı ve vatandaşı bir çıkmaza sürüklenmektedir. Bu yüzden birçok banka uygun kredilerle bireylere imkân tanımaktadır. Bunlardan biriside her hâlükârda yardımını esirgemeyen CEPTETEB kampanyasıyla Türkiye Ekonomi bankası olmuştur.

Bu kredi imkanını başvuran herkesin düşük faizli kredi imkanları yer almaktadır. Türkiye Ekonomisi Bankası CEPTETEB 3 Aylık Banka Kredisi, tesise sadece yüzde 1,25 faiz uygulayacak. Başvuran herkesin% 100 tanımaktadır.

Türkiye Ekonomi Bankası CEPTETEB 3 ay vadeli kredi

CEPTETEB’den alınan 3 ay vadeli kredinin vadeleri nelerdir?

Türkiye ekonomisi vadeli banka kredisi CEPTETEB 3 ay için sadece 20 lira, sunduğu fırsatla kendisine ait ek bir komisyon almamaktadır. Bu krediye başvurduğunu anda 3 sonrasında ödeme başlalma gibi erteleme şansınız mevcuttur. Ayrıca başvuru işlemlerinizi gerçekleştirmek için bankaya gitmeniz de gerekmiyor. Mobil, web veya HDS gibi online varlığıyla kredi başvurunuzu anında gerçekleştirebilirsiniz. Yapılan bu fırsat ile artan virüs vaka sayılarından uzak durmuş olacaksınız. Yıllık maliyet oranı sadece yüzde 19,99 olan kredinin aylık ödemeleri 144,61 lira olarak belirlenirken, 36 aylık vade sonunda bankadan borçlanan vatandaşlar 5.000 225 96 kuruş ödmektedir.

Türk ekonomi bankası CEPTETEB, bankanın 3 ay vadeli kredi imkanlarından yararlana bilinmesi için şu şartları sunuyor. Sigortalı olarak çalıştıran veya herhangi bir ceza kimliği bulunmayan 18 yaşını doldurmuş herkes başvuru ile birlikte gelen doğrulama mesajından sonra kredilerini sahip olabilirler.

Türk Ekonomi bankası CEPTETEB 3 ay ertelemeli kredi özellikleri nelerdir?

Alınacak kredilere faiz olarak 36 ay vade uygulanabilmektedir. Bunun dışında KKB puanlarınızı 1850 puanın altındaysa 1,45 faiz uygulaması olacaktır. Bu durumun tam tersi olarak üzerindeyse de yüzde 1,25 faiz imkanı doğacaktır.

Türk Ekonomi bankası CEPTETEB 3 ay ertelemeli kredi başvurusu

İstenilen belgeler ise mevcut konumda şunlardır: