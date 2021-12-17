Arıcılık kredisi nedir? Arıcılık kredisi veren bankalar hangileri ?

Bankalar,arıcılık kredisi vererek ülkenin ekonomisine katkıda bulunmaktadırlar. Arıcılık kredisi veren bankalar şu şekildedir;

Ziraat Bankası : arıcılık kredisiyle birlikte et hayvancılığı,süt hayvancılığı ve yumurta hayvancılığı için kredi imkanları sunmaktadır. Bu krediler hakkında bilgileri şubelerden öğrenebilirsiniz.

İş Bankası : 24 ay vadeli olarak arıcılık kredisi imkanı sunmaktadır.

Vakıfbank : her türlü tarımsal sigorta işlemleriyle arıcılık için uygun kredi seçenekleri bulunmaktadır.

QNB Finansbank: arıcılık kredisiyle üretim maliyetlerinin %75’lik bölümü karşılanabilir. Taksitlendirme 2 yıla kadar yapılabilir. Taksit ödemeleri,hasat zamanlarına göre ayarlanabilir.

Arıcılık hibesi 2021

04.01.2021 ile 22.01.2021 tarihleri ​​arasında başvuru yapıldığı için 2021 arı hibesi alınmıştır. Başka bir deyişle, devlet en son finansman desteğine sahip değil. Ayrıca arıcılar için başka bir hibe destek programı duyurulursa, bundan yararlanacakların resmi arıcı statüsüne sahip olması gerekir. Bu durum arıcılık kayıt sistemine üye olarak sağlanabilir. Ancak, her sistematik arıcı sübvansiyondan yararlanma hakkına sahip değildir.

Arıcılık sertifikası, vatandaşların gerekli eğitim aşamalarını tamamlayarak üst düzey arıcılık faaliyetleri gerçekleştirebileceklerini göstermektedir. İlgili belgelerin temin edilebilmesi için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Halk Eğitim Merkezine başvurulması gerekmektedir. Kayıt tarihi ilgili kurumlarca ilan edilecektir. Ayrıca bu kursu almak isteyenler, Tarım ve Ormancılık Bürosu'nun sunduğu çeşitli kurslardan da faydalanabilirler.

Özellikle arıcılar için devlet desteği almak ve ticari fayda sağlamak isteyenler, "Nasıl arıcı olunur? Sorusuna cevap arıyor olabilirsiniz. Arıcı olmak için ilgili alanda olmalısınız. herhangi bir halk eğitim merkezine Kaydolun Ardından işlem birkaç hafta sürer Arıcılık kursunun toplam süresi 72 ders olup, günde maksimum 8 saat ders verilebilir.

Arıcılık sertifikası

Vatandaşın arıcılık becerisi ne olursa olsun, resmi olarak sertifikalı değilse, arıcılık hibesi kapsamında herhangi bir yardım alamayacaktır. Bu nedenle ilgili kurumun eğitim programına katılmak ve prosedürlere uygun olarak sınavı geçmek gerekmektedir. Toplam 72 ders saatinden sonra, teorik olarak% 40 - gerçek test puanlarının% 60'ı etki değerlendirme testini geçti. Test sonucunun tam puanı 100'dür.

e-Devlet üzerinden arıcılık belgesi alındıktan sonra belge sorgulaması yapılabilmektedir.