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600 TL Çocuk desteğinden kimler yararlanabilir? Çocuk parası destek ödemesi şartları nelerdir?

Çocuk sahibi olanlar Aile Bakanlığı tarafından çocuk parası alabiliyor. Devlet çocuğunuz için tek seferlik olmak suretiyle 600 TL ödeme yapıyor.

28 Ağustos 2020 Cuma 15:37
600 TL Çocuk desteğinden kimler yararlanabilir? Çocuk parası destek ödemesi şartları nelerdir?
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği projeler çerçevesinde çocukların belli standartlarda yaşayabilmesi için ebeveynlere çocuk destekleri verilmektedir.  Bu süreçte çocukların temel gereksinimlerini karşılayabilmesi ve aile bütçesine katkı sağlanabilmesi için destekler verilmektedir.

İhtiyaç sahibi ve çalışma şartlarına bakılmaksızın çocuk paraları ebeveynlere ödeniyor. Anne veya babaların doğumdan sonra başvuruda bulunması ve gerekli şartlara sahip olması gibi şartlar belirlenerek ödemeler yapılmaktadır. Şartlı Eğitim ve Şartlı Sağlık Yardımları noktasında da başvurular yapılabiliyor. Aile Bakanlığı’nın oluşturduğu fon üzerinden SYDY aracılığıyla ödemeler aktarılmaktadır.

Çocuk desteğinden kimler yararlanabilir?

Çocuk parası desteklerinden T.C. vatandaşı veya mavi kartlı anne ve babalar faydalanabilmektedir. Çocuk para destekleri 15 Mayıs 2015 tarihi veya sonrasında yaşanan canlı doğumlarda verilir. Bu süreçte doğum tarihine bakılmak suretiyle ailenin çocuk sayısına göre destekler verilmektedir.


Kamu kurum veya kuruluşlarının belirlediği ve değerlendirme sonucuna göre anne veya babadan en az birinin memur olması en önemli şartlar arasında yer almaktadır.

Çocuk parası destek ödemesi ne kadar?

Çocuk parası destekleri ilk çocukta 300 TL, ikinci çocukta 400 TL üç ve sonraki çocuklarda ise 600 TL olmak üzere tek seferde ödenir.

İkiz bebeklerdeyse ilk çocuklarda 300, ikinci çocuklarda 400 TL; üçüz bebeklerde ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400 ve sonraki çocuklarda ise 600 TL olmak suretiyle 1300 TL ödeme yapılır.

Çocuk parası destek ödemlerinde başvuru onayına dair bilgilendirme Doğum Yardımı Sistemine girildiği ayı müteakip gelecek ay içerisinde anne veya babanın hesabına aktarılmaktadır.



Son Güncelleme: 28.08.2020 15:37
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