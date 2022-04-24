Fibabanka, müşterilerine uygun faizleri ve yüksek vade oranları ile ihtiyaç kredileri verir. 24 ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredilerine başvuru yapabilir, kredinizi hemen kullanabilirsiniz.

Fibabanka, genellikle uygun faizli sunmuş olduğu ihtiyaç kredilerinin başvurularını fiziki şubeleri üzerinden gerçekleştirir. Banka tarafından ihtiyaç kredileri için talep edilen belgeler ile beraber şubelere giderek başvuru oluşturulabilir. İhtiyaç kredisi başvuru sonuçlarını genellikle aynı günde sonuçlandıran Fibabanka, aynı gün içinde kredi kullanımına da izin verir.

Fibabanka İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Fibabanka ihtiyaç kredisi başvurusu, Fibabanka şubeleri, resmi internet sitesi ve Fibabanka müşterileri için mobil bankacılık uygulaması üzerinden gerçekleşir. Güncel olarak Fibabanka müşterisi olan kişilerin ihtiyaç kredileri, onay almaları durumunda şubeye gitmeden hızlı bir şekilde hesaplarına aktarılabilir ve kullanılmaya başlanabilir. Fibabanka müşterisi olmayan ve kredi başvurusuna internet üzerinden başvuru yapmasının ardından onay almış olan kişilerin gerekli ihtiyaç kredisi evrakları ile beraber şubelere gitmeleri gereklidir. Şubede resmi işlemlerin de onaylanmasından sonra ihtiyaç kredileri kullanılmaya başlanabilir.

Fibabanka İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları Ne Kadar?

Fibabankanın sunmuş olduğu ihtiyaç kredisi faizleri, Fibabanka’dan çekilmek istenen ihtiyaç kredisinin tutarına göre değişiklik gösterir. Belirlenmiş olan kredi tutarlarının güncel faizleri ise şöyle sıralanmıştır:

10.000 TL için, 36 ay vade ile %2,08

20.000 TL için, 36 ay vade ile %2,04

30.000 TL için, 36 ay vade ile %2,02

40.000 TL için, 36 ay vade ile %1,98

60.000 TL ve üzeri için, 24 ay vade ile %1,93

Fibabanka En Fazla Ne Kadar İhtiyaç Kredisi Veriyor?

Fibabanka’nın en fazla verdiği ihtiyaç kredisi tutarı, 130.000 TL olarak belirlenmiştir. Ancak bankanın verecek olduğu bu tutarın ne kadarının kişiler tarafından kullanılabileceği, kişilerin gelir durumlarına göre değişiklik gösterir.

Fibabanka İhtiyaç Kredisi En Uzun Vade Oranı Ne Kadar?

Fibabanka’nın ihtiyaç kredisi için sunmuş olduğu maksimum vade oranı 36 aydır. Ancak banka, bünyesinden 50.000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi alacak olan müşterilerine 36 ay vade oranı verir. 50.000 TL üzerinde alınmak istenen tüm ihtiyaç kredilerinin en uzun vadesi 24 aydır.