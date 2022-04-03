Fibabanka tarafından KOBİ kredisine büyük faiz indirim yapılmıştır. Bu sayede avantajlı faiz oranları ile KOBİ kredisi alınmaktadır.

Fibabanka KOBİ kredisinde büyük faiz indirimi yaparak krediyi son derece avantajlı hale getirmiştir. Kişiler gerekli gördükleri parayı bu kredi sayesinde temin ederek kendilerine gerekli olan geliştirmeleri yapabilirler. Son derece dikkatli bir araştırma sonucunda karar verilen KOBİ kredileri içinde Fibabanka KOBİ kredisi düşük faiz oranları ile dikkat çekmektedir. Kişiler bu avantajlardan yararlanmak için en yakın Fibabanka şubelerine giderek kredi başvurusunda bulunabilirler.

Fibabanka KOBİ Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Fibabanka KOBİ kredisi başvurusu yapacak kişiler son derece dikkatli şekilde bir araştırma yaparak kredi koşullarını iyi öğrenmelidirler. Detaylı şekilde yapılacak araştırma sonrasında kişilerin kredi kullanması mümkündür. Bu sayede kişiler işlerini büyütebilir ya da birikmiş ödemelerini ödeyebilirler. Fibabanka KOBİ kredisini almak isteyen kişilerin öncelikle karşılaması gereken bazı şartlar vardır. Bu şartlar banka tarafından belirlenmiş olmak ile birlikte aşağıdaki gibidir:

· KOBİ kredisi başvurusu yapacak kişinin 18 yaşını doldurmuş olması gereklidir.

· KOBİ kredisi başvurusu yapacak kişinin kredi notunun banka tarafından istenen seviyede olması gereklidir.

· KOBİ kredisi başvurusu yapacak kişinin gelirlerini resmî bir belge ile beyan edebiliyor olması gereklidir.

Belirtilen şartları sağlayan kişiler son derece kolay şekilde kredi başvurusu yaparak gerekli parayı alabilirler. Kredi başvurusu yapmak için banka müşterilerine mobil uygulama da internet bankacılığı aracılığı ile işlem yapma şansı tanınmıştır. Fakat banka müşterisi olmayan kişiler için ise şubeye giderek belirli belgelerle başvuru yapmak zorunludur. Bu belgeler şunlardır:

· Nüfus cüzdanı fotokopisi. Kişinin kendisine ve varsa ortaklarına ait

· Kişinin Vergi Levhası ya da Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan kuruluş ilanı fotokopisi

· Son 3 yıla ait bilanço ve gelir tablosu

· Kişi maaş alıyor ise maaş tablosu

· İkametgah belgesi

Fibabanka KOBİ Kredisi Faiz Oranları Ne Kadar?

Fibabanka KOBİ kredisi güncel faiz oranı %1,85’tir.

Fibabanka En Fazla Ne Kadar KOBİ Kredisi Veriyor?

Fibabanka en fazla 130.000 TL değerinde KOBİ kredisi vermektedir.

Fibabanka KOBİ Kredisi En Uzun Vade Oranı Ne Kadar?

Fibabanka KOBİ kredisi en uzun vade oranı 60 aydır.

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