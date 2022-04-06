Son 2 yıl içerisinde ortaya çıkan alışveriş kredisi ile vatandaşlara taksitli olarak elektronik alet alma imkanı doğdu. Fibabanka Alışveriş Kredisi Limit Nasıl Öğrenilir? Fibabanka Alışveriş Kredisi Limit Sorgulama 2022

Son 2 yıl içerisinde ortaya çıkan alışveriş kredisi ile vatandaşlara taksitli olarak elektronik alet alma imkanı doğdu. Vatan Bilgisayar ve Hepsiburada'nın aktif bir şekilde vatandaşlara sağladığı alışveriş kredisi sonrasında sırayla Media Markt ve Teknosa gibi firmalara geldi. Markaların vatandaşlara kredili bir şekilde ürün alma imkanı tanıdığı alışveriş kredisi Fibabanka tarafından sık bir şekilde tercih ediliyor.

Özellikle Vatan Bilgisayar'da aktif olarak kullanılan alışveriş kredisi ile Fibabanka tercih ediliyor. Kullanıcılar ise ürün beğenmelerinin ardından kendilerine ne kadar limit çıktığını öğrenmek istemektedirler. Fibabanka alışveriş kredisi limit öğrenme ve sorgulama işlemleri nasıl yapılır?

Fibabanka ise müşterilerine sağladığı avantajlar ile ilgili şöyle bir metin yayınladı. "Hayalini kurduğunuz tatil, evlilik, eğitim, sağlık, bilgisayar, mobilya, beyaz eşya gibi harcamalarınız için Adres Belli FibaKredi! 36 aya varan vade seçenekleri ve uygun ödeme koşullarıyla Fibabanka hep yanınızda"

FİBABANKA ALIŞVERİŞ KREDİSİ LİMİT SORGULAMA 2022

Her marka için alışveriş kredi limiti sorgulama işlemlerinde farklı seçenekler yer alıyor. En çok tercih edilen Vatan Bilgisayar alışveriş kredisi tercihinde ise vatandaşların;

VATAN yazıp aralarında bir boşluk bırakarak sırasıyla, T.C. kimlik numaranızı ve doğum tarihinizi GGAAYYYY şeklinde yazarak 3422'ye SMS göndermesi gerekiyor.

Hepsiburada için alışveriş kredisi limit sorgulama işlemlerinde;

Kullanıcıların hepsiburada sitesinden ürün sepete ekleyerek "Alışveriş Kredisi" ödemesini seçerek, Fibabanka seçerek online sorgulama yapması gerekiyor.

En çok tercih edilen diğer markalardan birisi olan Arçelik alışveriş kredisi kullanımlarında;

ARCELIK yazıp aralarında bir boşluk bırakarak sırasıyla, T.C. kimlik numaranızı ve doğum tarihinizi GGAAYYYY şeklinde yazarak 3422'ye SMS göndermesi gerekiyor.

CarrefourSA marketlerden kullanılacak olan alışveriş kredisinde;

CSA yazıp aralarında bir boşluk bırakarak sırasıyla T.C. kimlik numaranızı ve doğum tarihinizi GGAAYYYY şeklinde yazarak 3422'ye SMS gönderniz gerekmektedir.

FİBABANKA ANLAŞMALI ALIŞVERİŞ KREDİLERİ